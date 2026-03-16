A legpuhább, legfoszlósabb húsvéti fonott kalács receptje, lépésről lépésre

Húsvéti kalács: a foszlós ünnepi klasszikus története és hagyománya

Kevés olyan étel van a magyar húsvéti asztalon, amely annyira ikonikus lenne, mint a frissen sült, fonott kalács. A puha, enyhén édeskés kelt tészta nemcsak ízével, hanem látványával is az ünnep egyik központi eleme: a húsvéti főtt sonka, tojás, retek és torma mellett szinte elképzelhetetlen nélküle a húsvéti reggeli.

Mi az a húsvéti kalács?

A húsvéti kalács egy kelt tésztából készült, fonott formájú sütemény, amely lisztből, tejből, tojásból, cukorból, vajból és élesztőből áll össze. A tészta a francia brióséhoz hasonló: gazdag, vajas, levegős és foszlós szerkezetű.

Érdekessége, hogy csak enyhén édes, így tökéletesen illik a húsvéti sós fogások mellé – például sonkához, töltött tojásokhoz vagy zöldségekhez.

A klasszikus elkészítési mód során a megkelt tésztát több szálra osztják, majd összefonják – legismertebb a három-, négy-, öt- vagy hatfonatú kalács.

Mikor esszük húsvétkor?

A kalács elsősorban húsvétvasárnap reggelén vagy délelőtt kerül az asztalra, a hagyományos húsvéti hidegtál részeként.

A kalács története

A kalács története messzire nyúlik vissza. A szó a szláv „koláč” kifejezésből származik, amely eredetileg ünnepi, kör alakú kenyérfélét jelentett. A közép-kelet-európai térségben már a középkorban is készítettek hasonló, gazdagabb tésztából készült ünnepi kenyereket.

Miért pont húsvétkor?

A böjt utáni ünnep

A húsvétot megelőző 40 napos nagyböjt alatt sok helyen nem fogyasztottak drága ételeket, tojást, tejet, vajat vagy zsiradékot. A kalács viszont ezekből az alapanyagokból készül, ezért a böjt után az ünnepi bőség jelképe lett.

A megáldott ételek része

Régebben a húsvéti reggelihez készített ételeket – sonkát, tojást, kalácsot – templomba vitték megszentelni. A kalács így az ünnepi ételszentelés része lett.

A fonat szimbolikája

A kalács fonott formáját sokan a családi egység, az összetartozás jelképeként értelmezik. A több szál összefonása az együtt ünneplő közösséget szimbolizálhatja.

A hatos fonott kalács

A hat szálból fonott kalács a látványosabb, ünnepibb változatok közé tartozik. Elkészítése nagyobb gyakorlatot igényel, viszont különösen szép, magas fonatot ad.

A húsvéti kalács változatai

Bár a klasszikus fonott húsvéti kalács a legismertebb, Magyarországon több változata is elterjedt.

Fonatok száma szerint: háromfonatú, négyfonatú, ötfonatú, hatfonatú stb.

háromfonatú, négyfonatú, ötfonatú, hatfonatú stb. Ízesítés szerint: mazsolás, kakaós, magos, sós, hagymás, vegán, csíkos, töltött stb.

Sok családban még ma is a húsvéti készülődés egyik legfontosabb része a kalácssütés, amely gyakran generációról generációra öröklődő recept alapján készül.