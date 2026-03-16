r
Nosalty Logó
kelt tészta kalács

Húsvéti kalács

Fekete Melinda
Húsvéti kalács
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
nehéz

Hozzávalók

A kalácshoz

475
Kalória
13.7g
Fehérje
70.7g
Szénhidrát
14.2g
Zsír
32.1g
Víz
151.3g
Koleszterin
2.6g
Élelmi rost
6.7g
Cukor
  • 11% Fehérje
  • 54% Szénhidrát
  • 11% Zsír

A kalácshoz

Összesen 475 kcal
TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    13.7 g

Zsír

  • Összesen
    14.2 g
  • Telített zsírsav
    7 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    4 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    151 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    804.8 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    38 mg
  • Kálcium
    72 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    22 mg
  • Foszfor
    161 mg
  • Nátrium
    508 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    70.7 g
  • Cukor
    7 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    32.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    131 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    27 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    66 micro
  • Kolin:
    110 mg
  • Retinol - A vitamin:
    129 micro
  • α-karotin
    1 micro
  • β-karotin
    21 micro
  • β-crypt
    3 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    173 micro
Elkészítés

A kalácshoz

  1. A tejet felmelegítjük, ügyelve arra, hogy ne legyen túl forró, majd beleszórunk egy teáskanál cukrot és az instant élesztőt. Elkeverjük, és hagyjuk, hogy felfusson.
  2. Egy nagy keverőtálba tesszük a kimért lisztet, beleszórjuk a sót, majd alaposan átkeverjük. A liszt közepében mélyedést alakítunk ki, majd beletesszük a cukrot, a tojásokat és a vajat. Mikor felfutott az élesztő, azt is a keverőtálba öntjük, és elkezdjük összeállítani a tésztát.
  3. Kb. 5-10 perc gépi vagy kézi dagasztás után letakarjuk a tésztát, és hagyjuk, hogy a duplájára keljen, ez kb. 45-50 perc.
  4. A kelesztés után átdolgozzuk a tésztát, majd lemérjük a súlyát, és 6 db egyenlő súlyú gombócot formázunk. A gombócokat további 10 percig hagyjuk keleszteni.
  5. 10 perc után elkezdjük megformázni a kalács szálait. Először kinyújtjuk a gombócot hosszúkásra, majd elkezdjük feltekerni szorosan, figyelve arra, hogy az összeillesztést teljesen eldolgozzuk. A szálakat kb. 30 cm hosszúságúra sodorjuk.
  6. A 6 szálat tegyük egymás mellé, és a felső végüket csípjük össze. Helyezzük el úgy a szálakat, hogy középen nagyobb hely legyen. A hatos fonáshoz először keresztezzük a kezünket, majd fogjuk meg a két külső szálat. Keresztezzük a tésztákat, majd tegyük a jobb kezünkben lévőt belülre. Ezután fogjuk meg a jobb kezünkkel a baloldali külső szálat, emeljük fel, keresztezzük azzal, amelyik a bal kezünkben maradt, és azt tegyük le középre, majd az üres kezünkkel fogjuk meg a külsőt, emeljük fel, és folytassuk a keresztezést. Mindig belülre tegyük a külső tésztát, így haladjunk végig. Mikor a végére értünk, csípjük össze a szálakat, és óvatosan hajtsuk be a fonat alá.
  7. Az összefont kalácsot kenjük le egész tojással, majd tegyük 30°C-os sütőbe, kb. 10-15 percre. Ez abban fog segíteni, hogy ne repedjen szét a kalács a sütés alatt.
  8. Miután letelt a 10-15 perc, újra kenjük le tojással, ilyenkor szórhatunk rá szezámmagot vagy mákot. Ezután tegyük előmelegített sütőbe, és kb. 25-30 perc alatt süssük aranybarnára. Ha azt látjuk, hogy túl hamar megbarnul a teteje, de belül még nyers lehet a tészta, akkor takarjuk le egy alufóliával a kalácsot, így megóvjuk a külsejét az égéstől, és tovább sülhet a belseje.
  9. Miután kihűlt, csomagoljuk konyharuhába, így másnapra is puha marad.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Sütés ideje: 30 p
  • Sütés hőfoka: 180 °C
  • Sütés módja: alul-felül sütés
nosalty-badge További kipróbált receptek

A húsvéti fonott kalács a tavaszi ünnepi asztal egyik legkedvesebb klasszikusa. Ez a nem túl édes, pihe-puha fonott kalács tökéletesen passzol a húsvéti sonkához. Sülés közben vajas illattal árasztja el az egész konyhát, ami már önmagában meghozza az ünnepi hangulatot.

Húsvéti kalács szeletben
A legpuhább, legfoszlósabb húsvéti fonott kalács receptje, lépésről lépésre
Nosalty

Húsvéti kalács: a foszlós ünnepi klasszikus története és hagyománya

Kevés olyan étel van a magyar húsvéti asztalon, amely annyira ikonikus lenne, mint a frissen sült, fonott kalács. A puha, enyhén édeskés kelt tészta nemcsak ízével, hanem látványával is az ünnep egyik központi eleme: a húsvéti főtt sonka, tojás, retek és torma mellett szinte elképzelhetetlen nélküle a húsvéti reggeli.

Mi az a húsvéti kalács?

A húsvéti kalács egy kelt tésztából készült, fonott formájú sütemény, amely lisztből, tejből, tojásból, cukorból, vajból és élesztőből áll össze. A tészta a francia brióséhoz hasonló: gazdag, vajas, levegős és foszlós szerkezetű.

Érdekessége, hogy csak enyhén édes, így tökéletesen illik a húsvéti sós fogások mellé – például sonkához, töltött tojásokhoz vagy zöldségekhez.

A klasszikus elkészítési mód során a megkelt tésztát több szálra osztják, majd összefonják – legismertebb a három-, négy-, öt- vagy hatfonatú kalács.

Mikor esszük húsvétkor?

A kalács elsősorban húsvétvasárnap reggelén vagy délelőtt kerül az asztalra, a hagyományos húsvéti hidegtál részeként.

húsvéti kalács szeletelve, állókép
A húsvéti kalács egy kelt tésztából készült, fonott formájú péksütemény

A kalács története

A kalács története messzire nyúlik vissza. A szó a szláv „koláč” kifejezésből származik, amely eredetileg ünnepi, kör alakú kenyérfélét jelentett. A közép-kelet-európai térségben már a középkorban is készítettek hasonló, gazdagabb tésztából készült ünnepi kenyereket.

Miért pont húsvétkor?

  1. A böjt utáni ünnep

A húsvétot megelőző 40 napos nagyböjt alatt sok helyen nem fogyasztottak drága ételeket, tojást, tejet, vajat vagy zsiradékot. A kalács viszont ezekből az alapanyagokból készül, ezért a böjt után az ünnepi bőség jelképe lett.

  1. A megáldott ételek része

Régebben a húsvéti reggelihez készített ételeket – sonkát, tojást, kalácsot – templomba vitték megszentelni. A kalács így az ünnepi ételszentelés része lett.

  1. A fonat szimbolikája

A kalács fonott formáját sokan a családi egység, az összetartozás jelképeként értelmezik. A több szál összefonása az együtt ünneplő közösséget szimbolizálhatja.

A hatos fonott kalács

A hat szálból fonott kalács a látványosabb, ünnepibb változatok közé tartozik. Elkészítése nagyobb gyakorlatot igényel, viszont különösen szép, magas fonatot ad.

A húsvéti kalács változatai

Bár a klasszikus fonott húsvéti kalács a legismertebb, Magyarországon több változata is elterjedt.

  • Fonatok száma szerint: háromfonatú, négyfonatú, ötfonatú, hatfonatú stb.
  • Ízesítés szerint: mazsolás, kakaós, magos, sós, hagymás, vegán, csíkos, töltött stb.

Nehogy kidobd a megszikkadt kalácsot!

Az esetlegesen megmaradt kalácsból készíthetsz maradékmentő kalácspudingot, sült bundás kalácsot, töltött sült kalácsot, kalácsos pohárkrémeket.

Sok családban még ma is a húsvéti készülődés egyik legfontosabb része a kalácssütés, amely gyakran generációról generációra öröklődő recept alapján készül.

Nosalty stories

