Húsvéti kalács
Hozzávalók
A kalácshoz
-
500 g finomliszt
-
2 dl tej (meleg)
-
1 tasak (7 gr) instant élesztő (vagy 25 g friss)
-
30 g cukor
-
1 tk só
-
2 db tojás
-
1 db tojássárgája
-
70 g vaj (puha)
-
1 db tojás (a lekenéshez)
A kalácshoz
-
500g finomliszt1820 kcal
-
200g tej112 kcal
-
23 kcal
-
30g cukor116 kcal
-
7g só0 kcal
-
110g tojás138 kcal
-
20g tojássárgája64 kcal
-
70g vaj502 kcal
-
55g tojás69 kcal
- 11% Fehérje
- 54% Szénhidrát
- 11% Zsír
A kalácshoz
-
50.1g finomliszt182 kcal
-
20g tej11 kcal
-
0.7g instant élesztő2 kcal
-
3g cukor12 kcal
-
0.7g só0 kcal
-
11g tojás14 kcal
-
2g tojássárgája6 kcal
-
7g vaj50 kcal
-
5.5g tojás7 kcal
- 11% Fehérje
- 54% Szénhidrát
- 11% Zsír
- 24% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 13.7 g
Zsír
-
Összesen 14.2 g
-
Telített zsírsav 7 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 4 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 151 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 804.8 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 38 mg
-
Kálcium 72 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 22 mg
-
Foszfor 161 mg
-
Nátrium 508 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 70.7 g
-
Cukor 7 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 32.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 131 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 27 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 66 micro
-
Kolin: 110 mg
-
Retinol - A vitamin: 129 micro
-
α-karotin 1 micro
-
β-karotin 21 micro
-
β-crypt 3 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 173 micro
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 82.5 g
Zsír
-
Összesen 85.3 g
-
Telített zsírsav 45 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 25 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 8 g
-
Koleszterin 908 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 4828.7 g
-
Cink 6 mg
-
Szelén 227 mg
-
Kálcium 431 mg
-
Vas 9 mg
-
Magnézium 134 mg
-
Foszfor 967 mg
-
Nátrium 3050 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 3 mg
Szénhidrát
-
Összesen 424.2 g
-
Cukor 40 mg
-
Élelmi rost 15 mg
Víz
-
Összesen 192.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 787 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 2 micro
-
E vitamin: 4 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 163 micro
-
K vitamin: 7 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 9 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 393 micro
-
Kolin: 658 mg
-
Retinol - A vitamin: 776 micro
-
α-karotin 8 micro
-
β-karotin 128 micro
-
β-crypt 20 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1039 micro
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 8.3 g
Zsír
-
Összesen 8.5 g
-
Telített zsírsav 4 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 91 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 483.3 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 23 mg
-
Kálcium 43 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 13 mg
-
Foszfor 97 mg
-
Nátrium 305 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 42.5 g
-
Cukor 4 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 19.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 79 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 16 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 39 micro
-
Kolin: 66 mg
-
Retinol - A vitamin: 78 micro
-
α-karotin 1 micro
-
β-karotin 13 micro
-
β-crypt 2 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 104 micro
Elkészítés
A kalácshoz
- A tejet felmelegítjük, ügyelve arra, hogy ne legyen túl forró, majd beleszórunk egy teáskanál cukrot és az instant élesztőt. Elkeverjük, és hagyjuk, hogy felfusson.
- Egy nagy keverőtálba tesszük a kimért lisztet, beleszórjuk a sót, majd alaposan átkeverjük. A liszt közepében mélyedést alakítunk ki, majd beletesszük a cukrot, a tojásokat és a vajat. Mikor felfutott az élesztő, azt is a keverőtálba öntjük, és elkezdjük összeállítani a tésztát.
- Kb. 5-10 perc gépi vagy kézi dagasztás után letakarjuk a tésztát, és hagyjuk, hogy a duplájára keljen, ez kb. 45-50 perc.
- A kelesztés után átdolgozzuk a tésztát, majd lemérjük a súlyát, és 6 db egyenlő súlyú gombócot formázunk. A gombócokat további 10 percig hagyjuk keleszteni.
- 10 perc után elkezdjük megformázni a kalács szálait. Először kinyújtjuk a gombócot hosszúkásra, majd elkezdjük feltekerni szorosan, figyelve arra, hogy az összeillesztést teljesen eldolgozzuk. A szálakat kb. 30 cm hosszúságúra sodorjuk.
- A 6 szálat tegyük egymás mellé, és a felső végüket csípjük össze. Helyezzük el úgy a szálakat, hogy középen nagyobb hely legyen. A hatos fonáshoz először keresztezzük a kezünket, majd fogjuk meg a két külső szálat. Keresztezzük a tésztákat, majd tegyük a jobb kezünkben lévőt belülre. Ezután fogjuk meg a jobb kezünkkel a baloldali külső szálat, emeljük fel, keresztezzük azzal, amelyik a bal kezünkben maradt, és azt tegyük le középre, majd az üres kezünkkel fogjuk meg a külsőt, emeljük fel, és folytassuk a keresztezést. Mindig belülre tegyük a külső tésztát, így haladjunk végig. Mikor a végére értünk, csípjük össze a szálakat, és óvatosan hajtsuk be a fonat alá.
- Az összefont kalácsot kenjük le egész tojással, majd tegyük 30°C-os sütőbe, kb. 10-15 percre. Ez abban fog segíteni, hogy ne repedjen szét a kalács a sütés alatt.
- Miután letelt a 10-15 perc, újra kenjük le tojással, ilyenkor szórhatunk rá szezámmagot vagy mákot. Ezután tegyük előmelegített sütőbe, és kb. 25-30 perc alatt süssük aranybarnára. Ha azt látjuk, hogy túl hamar megbarnul a teteje, de belül még nyers lehet a tészta, akkor takarjuk le egy alufóliával a kalácsot, így megóvjuk a külsejét az égéstől, és tovább sülhet a belseje.
- Miután kihűlt, csomagoljuk konyharuhába, így másnapra is puha marad.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Sütés ideje: 30 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
A húsvéti fonott kalács a tavaszi ünnepi asztal egyik legkedvesebb klasszikusa. Ez a nem túl édes, pihe-puha fonott kalács tökéletesen passzol a húsvéti sonkához. Sülés közben vajas illattal árasztja el az egész konyhát, ami már önmagában meghozza az ünnepi hangulatot.
Húsvéti kalács: a foszlós ünnepi klasszikus története és hagyománya
Kevés olyan étel van a magyar húsvéti asztalon, amely annyira ikonikus lenne, mint a frissen sült, fonott kalács. A puha, enyhén édeskés kelt tészta nemcsak ízével, hanem látványával is az ünnep egyik központi eleme: a húsvéti főtt sonka, tojás, retek és torma mellett szinte elképzelhetetlen nélküle a húsvéti reggeli.
Mi az a húsvéti kalács?
A húsvéti kalács egy kelt tésztából készült, fonott formájú sütemény, amely lisztből, tejből, tojásból, cukorból, vajból és élesztőből áll össze. A tészta a francia brióséhoz hasonló: gazdag, vajas, levegős és foszlós szerkezetű.
Érdekessége, hogy csak enyhén édes, így tökéletesen illik a húsvéti sós fogások mellé – például sonkához, töltött tojásokhoz vagy zöldségekhez.
A klasszikus elkészítési mód során a megkelt tésztát több szálra osztják, majd összefonják – legismertebb a három-, négy-, öt- vagy hatfonatú kalács.
Mikor esszük húsvétkor?
A kalács elsősorban húsvétvasárnap reggelén vagy délelőtt kerül az asztalra, a hagyományos húsvéti hidegtál részeként.
A kalács története
A kalács története messzire nyúlik vissza. A szó a szláv „koláč” kifejezésből származik, amely eredetileg ünnepi, kör alakú kenyérfélét jelentett. A közép-kelet-európai térségben már a középkorban is készítettek hasonló, gazdagabb tésztából készült ünnepi kenyereket.
Miért pont húsvétkor?
- A böjt utáni ünnep
A húsvétot megelőző 40 napos nagyböjt alatt sok helyen nem fogyasztottak drága ételeket, tojást, tejet, vajat vagy zsiradékot. A kalács viszont ezekből az alapanyagokból készül, ezért a böjt után az ünnepi bőség jelképe lett.
- A megáldott ételek része
Régebben a húsvéti reggelihez készített ételeket – sonkát, tojást, kalácsot – templomba vitték megszentelni. A kalács így az ünnepi ételszentelés része lett.
- A fonat szimbolikája
A kalács fonott formáját sokan a családi egység, az összetartozás jelképeként értelmezik. A több szál összefonása az együtt ünneplő közösséget szimbolizálhatja.
A hatos fonott kalács
A hat szálból fonott kalács a látványosabb, ünnepibb változatok közé tartozik. Elkészítése nagyobb gyakorlatot igényel, viszont különösen szép, magas fonatot ad.
A húsvéti kalács változatai
Bár a klasszikus fonott húsvéti kalács a legismertebb, Magyarországon több változata is elterjedt.
- Fonatok száma szerint: háromfonatú, négyfonatú, ötfonatú, hatfonatú stb.
- Ízesítés szerint: mazsolás, kakaós, magos, sós, hagymás, vegán, csíkos, töltött stb.
Nehogy kidobd a megszikkadt kalácsot!
Sok családban még ma is a húsvéti készülődés egyik legfontosabb része a kalácssütés, amely gyakran generációról generációra öröklődő recept alapján készül.