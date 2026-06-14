8 olcsó, de hibátlan „lusta asszony" recept, ha a pénztárcád szerint már hó vége van

Nagyiféle paprikás tökfőzelék zsenge tökből, friss zöldborsóból készült vajgaluskás borsóleves, de izgalmas rőzsepecsenye és klasszikus sztapacska is készülhet aktuális „lusta asszony" válogatásunkból.

A „lusta asszony" receptek és receptgyűjtemények nagy kedvenceink - mert ki ne tudna azonosulni olykor-olykor a lustasággal, felvállalva, hogy ma bizony nincs kedve sokat pepecselni a konyhában és órákig sütni-főzni a családnak.

Legyen az illető férfi vagy nő, mindenkinek joga van néha a dolgok könnyebbik végét megfogni. Pont ilyen hangulatokra és alkalmakra születtek az úgynevezett „lusta asszony” receptek.

Az almás palacsinta sem akkora költség - recept a képre kattintva nyílik! Nosalty

A „lusta asszony" receptekben az a közös, hogy...

egyszerűek és gyorsak , így akár kezdőknek is ajánljuk őket

és , így akár kezdőknek is ajánljuk őket elérhető alapanyagokból állnak össze, melyek szinte mindenki háztartásában fellelhetők,

és egészen olcsó, pénztárcabarát megoldások.

Pénztárcabarát összetevők mindig a szezonalitásra hangolva

A mostani válogatásban kifejezetten a hó végére (is) beillő, nagy kiadást nem jelentő recepteket találhattok, szigorúan a nyárra hangolva:

az alapanyagok között lesz itt cukkini, zöldborsó, burgonya, gyalult tök, paradicsompüré, csirkecomb és darált hús, az ételek közül pedig a paradicsomos húsgombóc, a rőzsepecsenye, a tökfőzelék és a paprikás krumpli az, amit kiemelnénk.

Lássuk a 8 olcsó „lusta asszony" receptet a hétre, ha a pénztárcád szerint már hó vége van -Szeretni fogjátok őket, süssetek-főzzetek velünk!

Ha pedig olcsó desszertre vágynál:

7 tepsis „lusta asszony” recept – Csak dobd össze, és a sütő elvégzi helyetted a melót