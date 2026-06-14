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2026.06.14.

8 olcsó, de hibátlan „lusta asszony" recept, ha a pénztárcád szerint már hó vége van

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Nagyiféle paprikás tökfőzelék zsenge tökből, friss zöldborsóból készült vajgaluskás borsóleves, de izgalmas rőzsepecsenye és klasszikus sztapacska is készülhet aktuális „lusta asszony" válogatásunkból.

A „lusta asszony" receptek és receptgyűjtemények nagy kedvenceink - mert ki ne tudna azonosulni olykor-olykor a lustasággal, felvállalva, hogy ma bizony nincs kedve sokat pepecselni a konyhában és órákig sütni-főzni a családnak.

Legyen az illető férfi vagy nő, mindenkinek joga van néha a dolgok könnyebbik végét megfogni. Pont ilyen hangulatokra és alkalmakra születtek az úgynevezett „lusta asszony” receptek.

almás palacsinta tányéron, porcukorral
Az almás palacsinta sem akkora költség - recept a képre kattintva nyílik!
Nosalty

A „lusta asszony" receptekben az a közös, hogy...

  • egyszerűek és gyorsak, így akár kezdőknek is ajánljuk őket
  • elérhető alapanyagokból állnak össze, melyek szinte mindenki háztartásában fellelhetők,
  • és egészen olcsó, pénztárcabarát megoldások.

Pénztárcabarát összetevők mindig a szezonalitásra hangolva

A mostani válogatásban kifejezetten a hó végére (is) beillő, nagy kiadást nem jelentő recepteket találhattok, szigorúan a nyárra hangolva:

az alapanyagok között lesz itt cukkini, zöldborsó, burgonya, gyalult tök, paradicsompüré, csirkecomb és darált hús, az ételek közül pedig a paradicsomos húsgombóc, a rőzsepecsenye, a tökfőzelék és a paprikás krumpli az, amit kiemelnénk.

Lássuk a 8 olcsó „lusta asszony" receptet a hétre, ha a pénztárcád szerint már hó vége van -Szeretni fogjátok őket, süssetek-főzzetek velünk!

  1. Zöldborsóleves vajas galuskával, tejföllel tálalva

    Zöldborsóleves vajas galuskával

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    219
    Kalória
    10.3g
    Fehérje
    35.2g
    Szénhidrát
    4.8g
    Zsír
    Még több borsóleves

    A borsólevesnek is most van a szezonja - mert a zsenge, friss nyári zöldborsónak párja nincs! Fűszerpaprika, sárga- és fehérrépa, esetleg zeller kell még bele az íze végett, no meg tejöl és sok-sok vajgaluska! Tökéletes, egészen olcsó ebéd.
  2. Tökéletes paprikás krumpli

    Tökéletes paprikás krumpli

    adag
    Idő
    p
    Költség
    költséges
    Nehézség
    könnyű
    1063
    Kalória
    35.5g
    Fehérje
    75.3g
    Szénhidrát
    70.1g
    Zsír
    Még több paprikás krumpli

    A paprikás krumpli a nyári bográcsszezon egyik favoritja, hiszen pár hozzávalóval, szezonális újburgonyával, virslivel vagy kolbásszal, esetleg teljesen húsmentesen és tetszőlegesen nokedlivel is elkészíthető, és nincs nagyon, aki ne szeretné.
  3. Juhtúrós sztrapacska ropogós szalonnával, népies díszítésű tányéron tálalva, felülnézetből fotózva

    Juhtúrós sztrapacska

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    közepes
    980
    Kalória
    31.7g
    Fehérje
    86.1g
    Szénhidrát
    56.1g
    Zsír
    Még több sztrapacska

    A szrapacskát végképp nem kell tukmálni, mindenki ismeri, és, akinek nem gyenge a gyomra, remélhetőleg rendszeresen készíti-fogyasztja. Szalonna, juhtúró, galuska, tejföl... mi lehet ebben rossz? Sajnos semmi, maximum a bevitt kalóriák száma!
  4. Rőzsepecsenye tálon: csíkokra vágott csirkemell hagymával és piros paprikával pirítva, mellette köretként fehér rizs egy tálkában.

    Rőzsepecsenye

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    3836
    Kalória
    120.5g
    Fehérje
    136.4g
    Szénhidrát
    319.8g
    Zsír
    Még több zöldséges hús

    Ismeritek a rőzsepecsenyét? Mohács környékéről szereztük a receptet, és azonnal szerelem lett: nem nehéz, ellenben mutatós és finom, csirkecombtól szaftos és laktató, és tetszőelges zöldségekkel kiegészíthető húsétel.
  5. Lángos

    Klasszik lángos

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    571
    Kalória
    11.3g
    Fehérje
    78.8g
    Szénhidrát
    22.7g
    Zsír
    Még több hagyományos lángos

    A lángos, amilyen finom, olyan faék egyszerűségű a receptje, kevés, alapvető hozzávalóval, mely gyakorlatilag mindenkinél megtalálható otthon. Tény, hogy a bő olajban sütéshez kell vennünk néhány mély levegőt, mielőtt belevágnánk, de ha nagyon ellene vagyunk, süssük sütőben a lángost!
  7. Húsmentes töltött cukkini

    Húsmentes töltött cukkini

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    87
    Kalória
    4.2g
    Fehérje
    12g
    Szénhidrát
    3.3g
    Zsír
    Még több töltött cukkini

    A töltött zöldségekbe sem kell mindig húst tenni - próbáld ki a darált hús állagát picire vágott gombával, lencsével, reszelt vagy morzsolt tofuval elérni, ízlés szerint, és borssal, zöldűszerekkel, paprikával fűszerezni. Tetejére mehet sajt is!
  8. Könnyű nyári paradicsomos húsgombóc

    Könnyű nyári paradicsomos húsgombóc

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    320
    Kalória
    31.4g
    Fehérje
    40g
    Szénhidrát
    5.5g
    Zsír
    Még több húsgombóc

    A leggyorsabb töltöttpaprrika-verzió - paprikamentesen. Menzás, édeskés pradicsomos húsgombóc főtt burgonyával, ahogyan mi szeretjük, sok petrezselyemmel, és, urambocsá', kis házi kenyérrel kitunkolva.

Ha pedig olcsó desszertre vágynál:

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