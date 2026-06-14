8 olcsó, de hibátlan „lusta asszony" recept, ha a pénztárcád szerint már hó vége van

A „lusta asszony" receptek és receptgyűjtemények nagy kedvenceink - mert ki ne tudna azonosulni olykor-olykor a lustasággal, felvállalva, hogy ma bizony nincs kedve sokat pepecselni a konyhában és órákig sütni-főzni a családnak.
Legyen az illető férfi vagy nő, mindenkinek joga van néha a dolgok könnyebbik végét megfogni. Pont ilyen hangulatokra és alkalmakra születtek az úgynevezett „lusta asszony” receptek.
A „lusta asszony" receptekben az a közös, hogy...
- egyszerűek és gyorsak, így akár kezdőknek is ajánljuk őket
- elérhető alapanyagokból állnak össze, melyek szinte mindenki háztartásában fellelhetők,
- és egészen olcsó, pénztárcabarát megoldások.
Pénztárcabarát összetevők mindig a szezonalitásra hangolva
A mostani válogatásban kifejezetten a hó végére (is) beillő, nagy kiadást nem jelentő recepteket találhattok, szigorúan a nyárra hangolva:
az alapanyagok között lesz itt cukkini, zöldborsó, burgonya, gyalult tök, paradicsompüré, csirkecomb és darált hús, az ételek közül pedig a paradicsomos húsgombóc, a rőzsepecsenye, a tökfőzelék és a paprikás krumpli az, amit kiemelnénk.
Lássuk a 8 olcsó „lusta asszony" receptet a hétre, ha a pénztárcád szerint már hó vége van -Szeretni fogjátok őket, süssetek-főzzetek velünk!
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű219Kalória10.3gFehérje35.2gSzénhidrát4.8gZsír
A borsólevesnek is most van a szezonja - mert a zsenge, friss nyári zöldborsónak párja nincs! Fűszerpaprika, sárga- és fehérrépa, esetleg zeller kell még bele az íze végett, no meg tejöl és sok-sok vajgaluska! Tökéletes, egészen olcsó ebéd.
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adagIdőpKöltségköltségesNehézségkönnyű1063Kalória35.5gFehérje75.3gSzénhidrát70.1gZsír
A paprikás krumpli a nyári bográcsszezon egyik favoritja, hiszen pár hozzávalóval, szezonális újburgonyával, virslivel vagy kolbásszal, esetleg teljesen húsmentesen és tetszőlegesen nokedlivel is elkészíthető, és nincs nagyon, aki ne szeretné.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes980Kalória31.7gFehérje86.1gSzénhidrát56.1gZsír
A szrapacskát végképp nem kell tukmálni, mindenki ismeri, és, akinek nem gyenge a gyomra, remélhetőleg rendszeresen készíti-fogyasztja. Szalonna, juhtúró, galuska, tejföl... mi lehet ebben rossz? Sajnos semmi, maximum a bevitt kalóriák száma!
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű3836Kalória120.5gFehérje136.4gSzénhidrát319.8gZsír
Ismeritek a rőzsepecsenyét? Mohács környékéről szereztük a receptet, és azonnal szerelem lett: nem nehéz, ellenben mutatós és finom, csirkecombtól szaftos és laktató, és tetszőelges zöldségekkel kiegészíthető húsétel.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes571Kalória11.3gFehérje78.8gSzénhidrát22.7gZsír
A lángos, amilyen finom, olyan faék egyszerűségű a receptje, kevés, alapvető hozzávalóval, mely gyakorlatilag mindenkinél megtalálható otthon. Tény, hogy a bő olajban sütéshez kell vennünk néhány mély levegőt, mielőtt belevágnánk, de ha nagyon ellene vagyunk, süssük sütőben a lángost!
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű87Kalória4.2gFehérje12gSzénhidrát3.3gZsír
A töltött zöldségekbe sem kell mindig húst tenni - próbáld ki a darált hús állagát picire vágott gombával, lencsével, reszelt vagy morzsolt tofuval elérni, ízlés szerint, és borssal, zöldűszerekkel, paprikával fűszerezni. Tetejére mehet sajt is!
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes320Kalória31.4gFehérje40gSzénhidrát5.5gZsír
A leggyorsabb töltöttpaprrika-verzió - paprikamentesen. Menzás, édeskés pradicsomos húsgombóc főtt burgonyával, ahogyan mi szeretjük, sok petrezselyemmel, és, urambocsá', kis házi kenyérrel kitunkolva.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű279Kalória5.1gFehérje22.1gSzénhidrát20gZsír
Van-e fincsibb, gyorsabb, nyáriasabb főzelék, mint a kapros tökfőzelék? Pirosan, fűszerpaprikával vagy fehéren, paprikamentesen, szinte mindegy, a lényeg, hogy krémes és savanykás legyen a tejföltől, és haraphassunk hozzá friss kovászos kenyeret.
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