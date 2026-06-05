Se kasszás, se kasszaszalag: vadiúj fizetési funkciót vezet be a Lidl

Új önkiszolgáló fizetési módot vezet be a Lidl, mellyel még nem nagyon találkozhattunk Magyarországon. A cégvezetés 2026. június 4-től három üzletében is bevezeti az úgynevezett Scan & Go funkciót, tesztjelleggel.
Hogyan működik a Scan & Go fizetési metódusa?
...a vásárlók már a polcok között járva, saját okostelefonjuk segítségével, maguk szkennelhetik be a megvásárolni kívánt termékek vonalkódját. Az áruk így azonnal bekerülnek egy „virtuális kosárba”, a vásárlók pedig ezzel párhuzamosan akár közvetlenül a saját bevásárlótáskájukba is tehetik őket– idézi a Lidl közleményét a 24.hu.
Az ingyenes fizetési funkció a Lidl Plus mobilalkalmazáson keresztül elérhető.
Nincs többé kasszaszalagra pakolás! Lássuk a vásárlás menetét:
- a termékeket okostelefonnal beszkenneljük,
- akár a saját táskánkba pakoljuk,
- ezután az önkiszolgáló pénztárakhoz sétálunk,
- az applikációban generált QR kódot beolvasva, gyorsan és egyszerűen fizetünk.
Hogy hol próbálhatjuk ki az új fizetési metódust?
A Lidl Plus applikáción keresztül elérhető Scan & Go szolgáltatás 2026. június 4-től indul kísérleti jelleggel, három üzletben:
- Budapesten a III. kerületi Huszti úti,
- Budaörsön a Károly király úti,
- valamint a monori, Gém utcai Lidl-üzletekben.