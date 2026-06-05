Se kasszás, se kasszaszalag: vadiúj fizetési funkciót vezet be a Lidl

Ezt nem láttuk jönni! 2026. június 4-től újfajta, eddig nálunk nem ismert önkiszolgáló fizetési metódust is választhatunk a Lidlben - egyelőre csak három egységben, de ha beválik, mindenhol. Lássuk, mi az a Scan & Go!

Új önkiszolgáló fizetési módot vezet be a Lidl, mellyel még nem nagyon találkozhattunk Magyarországon. A cégvezetés 2026. június 4-től három üzletében is bevezeti az úgynevezett Scan & Go funkciót, tesztjelleggel.

A Lidl 2026. június 4-től három üzletében is bevezeti az úgynevezett Scan & Go funkciót

Hogyan működik a Scan & Go fizetési metódusa?

...a vásárlók már a polcok között járva, saját okostelefonjuk segítségével, maguk szkennelhetik be a megvásárolni kívánt termékek vonalkódját. Az áruk így azonnal bekerülnek egy „virtuális kosárba”, a vásárlók pedig ezzel párhuzamosan akár közvetlenül a saját bevásárlótáskájukba is tehetik őket – idézi a Lidl közleményét a 24.hu.

Az ingyenes fizetési funkció a Lidl Plus mobilalkalmazáson keresztül elérhető.

Nincs többé kasszaszalagra pakolás! Lássuk a vásárlás menetét:

a termékeket okostelefonnal beszkenneljük ,

, akár a saját táskánkba pakoljuk,

ezután az önkiszolgáló pénztárakhoz sétálunk,

az applikációban generált QR kódot beolvasva, gyorsan és egyszerűen fizetünk.

Az új, ingyenes fizetési funkció a Lidl Plus mobilalkalmazáson keresztül elérhető

Hogy hol próbálhatjuk ki az új fizetési metódust?

A Lidl Plus applikáción keresztül elérhető Scan & Go szolgáltatás 2026. június 4-től indul kísérleti jelleggel, három üzletben:

Budapesten a III. kerületi Huszti úti,

Budaörsön a Károly király úti,

valamint a monori, Gém utcai Lidl-üzletekben.

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