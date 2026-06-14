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2026.06.14.

Itt nyílt meg első autós éttermük: a magyar tetstvérpár burgerezője miatt még a McDonald's is felkötheti a gatyáját

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Sőt, a tulajdonosok szerint a csirkés láncuk külföldi franchise-terjeszkedése is napirendre kerülhet.

Egyre komolyabb konkurenciát jelenthet a McDonald's-nak és a Burger Kingnek is a magyar testvárpár sikersztorija, a Simon's Burger. A tulajdonos Tóth testvárpár ugyanis már autós egységet is nyitott, emellett pedig külföldön is hódítanak. Sőt, a hírek szerint szintén nagy sikerű csirkés láncuk külföldi franchise-terjeszkedése is tervben van.

2026. június 14-én nyílik a Simon's Burger drive-thru
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Mohácson nyílik az első drive-thru éttermük

A Simon's Burger így az első magyar gyorsétteremlánc, mely autós egységgel büszkélkedhet.

A mohácsi drive-thru egy nem hagyományos helyszínen, egy Mol-töltőállomás mellett nyílik meg 2026. június 14-én: az ingatlanban korábban étterem működött, így a tankolni vágyó éhes vendégek minden igényüket kielégíthetik, sőt, az étterem hatalmas játszóházat is üzemeltet a kicsiknek.

... a családi nap keretében a szokásos 500 ingyenes hamburger kiosztása mellett gyerekprogramok és számos családi attrakció várja az érdeklődőket

– mondta el Korvin Tibor, az étteremlánc nemzetközi franchise-igazgatója a Világgazdaságnak. 

Csirkés almárkájuk, a Travis’ Tenders is hódít

A csirkés gyorsétteremlánc multibrand koncepcióban terjeszkedik: a tervek szerint olyan éttermek nyitásán gondolkodnak, ahol a Simon’s Burger és a Travis’ Tenders egy helyen működik majd. Első ilyen, közös éttermük még ebben a hónapban megnyílik a budapesti Árkád Bevásárlóközpontban, de vidéki helyszíneken, sőt, pár éven belül külföldön is terjeszkedni szeretnének.

A Simon's Burger egyik burgere és krumplija, kutyussal
A Simon's Burger az első magyar gyorsétteremlánc, mely autós egységgel is büszkélkedhet
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Cikkajánló: Új gyorsétteremlánc a láthatáron: a Simon's Burger alkotói csirkés helyet nyitnak

Románia, mint a legnagyobb külföldi célpont?

Ahogyan arról anno mi is írtunk, a Simon's Burger tulajai, Tóth Simon és Tóth Máté már korábban elkezdték a külföldi terjeszkedést. 2025 márciusában Smashy almárkájukkal nem máshol nyitottak új éttermet, mint New Yorkban.

Ezt követően az első külföldi Simon’s Burger Kassán nyílt meg, de Pandorfban is terjeszkedtek. A 2026-os nyár folyamán pedig irány Bukarest.

Ha a romániai nyitás sikeres lesz, a vállalat akár országos hálózat kiépítésében is gondolkodhat

- mesélik a tulajok, akik szerint Románia ma Európa egyik legvonzóbb és legnagyobb növekedési potenciállal rendelkező gyorséttermi piaca.

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