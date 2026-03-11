Húsvéti főtt sonka
Hozzávalók
-
1.5 kg kötözött sonka
-
2 nagy db vöröshagyma
-
4 gerezd fokhagyma
-
3 db babérlevél
-
10 szem bors
-
5 db borókabogyó
-
4 l víz
- 5% Fehérje
- 1% Szénhidrát
- 3% Zsír
-
188g kötözött sonka263 kcal
-
43g vöröshagyma15 kcal
-
2g fokhagyma2 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
500g víz0 kcal
- 5% Fehérje
- 1% Szénhidrát
- 3% Zsír
-
1500g kötözött sonka2100 kcal
-
340g vöröshagyma124 kcal
-
12g fokhagyma16 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
4000g víz0 kcal
- 5% Fehérje
- 1% Szénhidrát
- 3% Zsír
-
25.6g kötözött sonka36 kcal
-
5.8g vöröshagyma2 kcal
-
0.2g fokhagyma0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
68.4g víz0 kcal
- 5% Fehérje
- 1% Szénhidrát
- 3% Zsír
- 91% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
B6 vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 28.6 g
Zsír
-
Összesen 15 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 71.4 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 0 mg
-
Kálcium 26 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 9 mg
-
Foszfor 13 mg
-
Nátrium 22 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 5.9 g
-
Cukor 2 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 534.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 0 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 3 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 0 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 7 micro
-
Kolin: 3 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 2 micro
- 5% Fehérje
- 1% Szénhidrát
- 3% Zsír
- 91% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
B6 vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 229.1 g
Zsír
-
Összesen 120.4 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 570.9 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 3 mg
-
Kálcium 211 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 74 mg
-
Foszfor 106 mg
-
Nátrium 174 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 47.5 g
-
Cukor 13 mg
-
Élelmi rost 5 mg
Víz
-
Összesen 4278 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 0 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 26 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 59 micro
-
Kolin: 21 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 4 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 14 micro
- 5% Fehérje
- 1% Szénhidrát
- 3% Zsír
- 91% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
B6 vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 3.9 g
Zsír
-
Összesen 2.1 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 9.8 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 0 mg
-
Kálcium 4 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 1 mg
-
Foszfor 2 mg
-
Nátrium 3 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 0.8 g
-
Cukor 0 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 73.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 0 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 0 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 1 micro
-
Kolin: 0 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 0 micro
Elkészítés
- A sonkát egy nagy tálba tesszük, és felöntjük annyi hideg vízzel, hogy ellepje. Főzés előtt nem mindenki szokta beáztatni, de 1-2 órára érdemes, hogy kevésbé maradjon sós. Ha biztosra szeretnénk menni, egy egész éjszakára beáztathatjuk. Még sótlanabb eredményt érünk el, ha időnként cserélgetjük a sonka vízét.
- Amikor a sonka kiázott, tegyük át egy nagy edénybe. Az edényt jól válasszuk meg, ne legyen túl nagy, de a beleöntött víz a lehető legjobban fedje el a sonkát.
- Amint a vizet a sonkára öntöttük, elkezdhetjük forralni. Fontos, hogy ilyenkor is hideg víz kerüljön a sonkára, hogy szépen fokozatosan, a sonkával együtt melegedjen a főzővíz.
- Hozzáadhatjuk a zöldségeket és a fűszereket. Mehet bele a hagyma, a fokhagyma, a babérlevél, az egész bors, és ha egy kicsit különlegesebb ízt szeretnénk, akkor borókabogyó is. Semmiképp ne sózzuk meg!
- Amikor a víz elkezd forrni, vegyük kis lángra, és lefedés nélkül főzzük készre. Kilónként egy órát mindenképp érdemes a tűzön hagyni a sonkát. Én másfélszer annyi időt adtam neki, tehát az 1,3 kilós sonkát 2 órán keresztül főztem.
- Amikor elkészült, vegyük le a tűzről, rakjuk hűvösebb helyre, és hagyjuk kihűlni a saját levében. A főzővíz tetejére kiült zsír leszedése után vegyük ki a sonkát, és csomagoljuk alufóliába. Tegyük a hűtőbe egy éjszakára, hogy másnap szépen szelhető legyen.
- A sonka főzővízét ne öntsük ki, félrerakhatjuk a húsvéti leves alapjának, vagy akár a tojásokat is megfőzhetjük benne, hogy ízesebbek legyenek.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 120 p
- Főzés ideje: 90 p
A húsvéti sonka elkészítéséhez megannyi módszert, praktikát és trükköt kifejlesztettek már, amelyek (jobb esetben) mind puha, omlós és ízletes végeredményhez vezetnek. Épp ezért képtelenség lenne egy tökéletes receptet kihirdetni, hiszen innentől már ízlés kérdése az, hogy milyen hosszú ideig főzzük, vagy hogy mennyi hozzávaló kerül bele a főzővízbe. Receptünk jó kiindulópont, hogy rátalálj a saját, jól bevált technikádra. Jó kísérletezgetést kívánunk!
A húsvéti főtt sonka hagyománya
Magyarországon a húsvéti főtt sonka hagyománya több évszázados. A paraszti gazdaságokban a disznóvágás után a hús tartósításának egyik legfontosabb módja a sózás és füstölés volt. A télen elkészített sonkák tavasszal, húsvét idején értek meg teljesen, így természetes módon váltak az ünnep fő fogásává.
A sonkát a keresztény hagyományban gyakran megszentelték. Sok családban még ma is él az a szokás, hogy húsvétvasárnap a sonka, a tojás és a kalács a templomba kerül, ahol az ételt megáldják, majd otthon közösen fogyasztják el.
Milyen húsból készül a húsvéti főtt sonka?
A klasszikus húsvéti sonka sertéshúsból készül. Leggyakrabban a sertéscombból vágott sonkát használják, de előfordul lapockából vagy csülökből készült változat is. A boltokban többféle formában találkozhatunk vele:
- csontos sonka – hagyományos, intenzívebb ízű
- kötözött sonka – csont nélküli, formára kötözött darab
- parasztsonka – erősebben füstölt, rusztikus jellegű
- gyorspácolt sonka – ipari eljárással készül, gyorsabban elkészíthető
Az ünnepi asztalra sokan a kötözött sonkát választják, mert könnyebben szeletelhető, és a főzés után szép formája marad.
Hogyan készül a klasszikus húsvéti főtt sonka?
A hagyományos húsvéti sonkát egyszerű, aromás fűszerekkel főzik. Az alaplében nálunk most hagyma, fokhagyma, babérlevél, bors és borókabogyó főtt együtt a sonkával. Ezek az összetevők nem fedik el a füstölt hús ízét, inkább kiemelik és mélyítik azt.
A főzés lényege a lassú, kíméletes hőkezelés!
A főzőlének is fontos szerepe van:
sok háztartásban ebből készül a húsvéti tojás főzőleve, vagy később levesek (pl. húsvéti bableves), főzelékek alapja lehet. A lényeg, hogy semmiképp se öntsük ki!
Változatok és modern irányok
Bár a klasszikus füstölt sertéssonka a legismertebb, ma már többféle változat is népszerű:
- egyesek enyhébben füstölt, kevésbé sós sonkát választanak
- mások házi készítésű, hagyományosan érlelt parasztsonkát keresnek
- egyre gyakoribb a mangalicából készült sonka is, amely gazdagabb, zsírosabb ízvilágot ad
A húsvéti főtt sonka fűszerezése is változhat
A hagyományos alap mellett előfordulhat kömény, mustármag vagy akár citrusos jegyekkel készített főzőlé is, bár az ünnepi klasszikus általában megmarad a visszafogott, letisztult ízeknél.
A húsvéti főtt sonka az ünnepi asztalon
A főtt sonkát hagyományosan vastagabb szeletekben tálalják. Leggyakrabban főtt tojással, friss vagy reszelt ecetes tormával, kaláccsal, retekkel és újhagymával kerül az asztalra. Sok családban a sonka napokig az ünnepi étkezések része marad: hidegen szendvicsként, salátákban vagy tojásételek mellett is megjelenik.
A húsvéti sonka így nemcsak egy étel, hanem a magyar ünnepi konyha egyik legfontosabb jelképe. Egyszerre hordozza a paraszti és a keresztény hagyományokat, a családi emlékeket és az ünnep közösségi hangulatát