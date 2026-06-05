7 ínycsiklandó „lusta asszony” recept a hétvégére, ha te is unod már a főzést

Hétvégi „lusta asszony” receptek: amikor a sütő dolgozik helyettünk
A hétvége a pihenésről szól. Ilyenkor senki sem vágyik arra, hogy órákig a konyhában álljon, mégis jólesik egy tartalmas ebéd vagy egy finom sütemény. Szerencsére léteznek azok a receptek, amelyeknél az előkészületek után szinte minden munkát elvégez helyettünk a sütő vagy tűzhely. Ezeket mi csak „lusta asszony” recepteknek hívjuk.
A tepsis ételek verhetetlenek
A tepsis fogások népszerűsége nem véletlen:
- az alapanyagokat egyszerűen összeállítjuk,
- betoljuk a sütőbe,
- és közben foglalkozhatunk bármi mással.
A tepsis receptek egyik legnagyobb előnye, hogy egyetlen edényben elkészül az egész étel, így a mosogatás is minimális.
Rakott ételek: a maradékmentők
A rakott fogások a lusta hétvégék titkos fegyverei. A hűtőben maradt alapanyagokból is könnyedén összeállíthatók, legyen szó burgonyáról, zöldségekről vagy darált húsról. Rétegezés, egy kis tejföl vagy sajt a tetejére, majd irány a sütő.
Tipp:
Villámgyors tészták, ha nincs kedvünk várni
Nem minden hétvégi ebédnek kell órákon át készülnie. A Nosalty gyors receptgyűjteményeiben számos 20–30 perc alatt elkészíthető tésztaétel szerepel. Paradicsomos, tejszínes vagy zöldséges változatoknak melyek pillanatok alatt az asztalra kerülhetnek.
A tészta különösen jó választás akkor, amikor a család különböző időpontokban ülne asztalhoz, hiszen könnyen újramelegíthető.
A lusta asszony süteményei
A hétvégi kényeztetésből a desszert sem maradhat ki. A „lusta asszony” sütik lényege, hogy nem igényelnek bonyolult tésztakészítést vagy különleges technikákat. Kevert sütemények, bögrés édességek, almás vagy túrós finomságok percek alatt összeállíthatók.
Receptajánló:
A hozzávalókat gyakran csak össze kell keverni, tepsibe önteni, majd a sütőre bízni a többit. Pont olyan receptek ezek, amelyek mellett marad idő egy hosszú kávézásra vagy egy délutáni szunyókálásra is.
A lusta hétvégék aranyszabálya
A legjobb hétvégi receptek nem feltétlenül a legegyszerűbbek, hanem azok, amelyek a lehető legkevesebb munkával adják a legtöbb élményt. Egy jó tepsis egytálétel, egy rakott fogás vagy egy gyors sütemény pontosan ilyen: kevés előkészület, sok íz és még több szabadidő, mert a hétvégén néha tényleg az a legjobb recept, ha a sütő és a tűzhely/ főzőlap dolgozik helyettünk.
Ha a hétvégét inkább pihenéssel töltenéd, és nem a konyhában való kavargatással, akkor lesd meg, milyen lusta recepteket ajánlunk!
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű671Kalória31.9gFehérje40.2gSzénhidrát42.2gZsír
Ki mondta, hogy egy töltött káposzta csak töltve az igazi? Ez a változat nem pepecsel a betöltéssel, mégis hamisítatlan töltöttkáposzta-élményben lesz részünk. A töltelék egyszerűen belefő a káposztás alapba, sőt, ha szeretnénk, füstölt hússal vagy kolbásszal is gazdagabbá tehetjük.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű477Kalória14.3gFehérje64.5gSzénhidrát17.6gZsír
Alig van teendő ezzel az ízletes és laktató spagettivel, ami újramelegítve sem veszít élvezeti értékéből. A hozzávalók sora is csekély, ezért tényleg minimalista melóval tálalhatunk finomat.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű699Kalória11.3gFehérje82gSzénhidrát35.9gZsír
Nem kell háromféle piskóta, se egy éjszakányi pihentetés ennek a lusta, mégis szenzációs somlóinak. Jócskán öntsük nyakon csokiszósszal, ne spóroljunk a tejszínhabbal sem, és már élvezhetjük is munkánk gyümölcsét.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű445Kalória4.2gFehérje64.5gSzénhidrát20.3gZsír
Egy igazán megúszós, mégis nagyon szerethető desszert hiányzik a délutánodból? Ez a recept magáért beszél, hiszen krémes, omlós almáspite járul eléd mindössze 25 perc előkészülettel. A többi melót a sütő végzi, de addig se kell aggódnod: egy finom limonádéval vagy kávéval megpihenhetsz.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű184Kalória5gFehérje17.3gSzénhidrát10.5gZsír
A cukkini egy remek tökféle, még ha ez az információ most az újdonság erejével is hat. Éppen ezért ugyanolyan mértékben megállja a helyét főzelék formájában, mint a nyarak egyik kedvence, a tök. Gyors, egyszerű és tényleg nem bonyolult egyetlen lépése sem.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű594Kalória42.2gFehérje80.4gSzénhidrát12.9gZsír
Kevés munkával, mégis büszkén tálalhatjuk az asztalra ezt az egyszerű, de ízes csirkemellet, amit a szinte magát elkészítő zöldséges bulgurral kínálunk.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű382Kalória16.9gFehérje38.7gSzénhidrát17.5gZsír
Még nincs vége az eperszezonnak, és rebarbarát is találni, ha nagyon akarunk, így érdemes rákészülni a hétvégén erre az alak- és egészségbarát süteményre. Délutáni kávé vagy uzsonna gyanánt elsőosztályú!