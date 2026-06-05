Nyár van!

2026.06.05.

7 ínycsiklandó „lusta asszony” recept a hétvégére, ha te is unod már a főzést

Nosalty profilképe Nosalty

A hétvégén senkinek nincs kedve a konyhában robotolni, és ez még a háziasszonyoktól sem elvárható. Éppen ezért hoztunk most 7 olyan receptet, köztük főételeket és desszerteket is, amik lusta üzemmódban készülnek, a végeredményen ez azonban kicsit sem látszik meg.

Hétvégi „lusta asszony” receptek: amikor a sütő dolgozik helyettünk

A hétvége a pihenésről szól. Ilyenkor senki sem vágyik arra, hogy órákig a konyhában álljon, mégis jólesik egy tartalmas ebéd vagy egy finom sütemény. Szerencsére léteznek azok a receptek, amelyeknél az előkészületek után szinte minden munkát elvégez helyettünk a sütő vagy tűzhely. Ezeket mi csak „lusta asszony” recepteknek hívjuk.

Lusta, tejszínes almás pite
7 ínycsiklandó „lusta asszony” recept a hétvégére, ha te is unod már a főzést

A tepsis ételek verhetetlenek

A tepsis fogások népszerűsége nem véletlen:

  • az alapanyagokat egyszerűen összeállítjuk,
  • betoljuk a sütőbe,
  • és közben foglalkozhatunk bármi mással.

A tepsis receptek egyik legnagyobb előnye, hogy egyetlen edényben elkészül az egész étel, így a mosogatás is minimális.

Rakott ételek: a maradékmentők

A rakott fogások a lusta hétvégék titkos fegyverei. A hűtőben maradt alapanyagokból is könnyedén összeállíthatók, legyen szó burgonyáról, zöldségekről vagy darált húsról. Rétegezés, egy kis tejföl vagy sajt a tetejére, majd irány a sütő.

Tipp:

Az ilyen ételek ráadásul másnap is kiválóak, így egyetlen főzéssel akár két ebédet is letudhatunk!

Villámgyors tészták, ha nincs kedvünk várni

Nem minden hétvégi ebédnek kell órákon át készülnie. A Nosalty gyors receptgyűjteményeiben számos 20–30 perc alatt elkészíthető tésztaétel szerepel. Paradicsomos, tejszínes vagy zöldséges változatoknak melyek pillanatok alatt az asztalra kerülhetnek.

A tészta különösen jó választás akkor, amikor a család különböző időpontokban ülne asztalhoz, hiszen könnyen újramelegíthető.

A lusta asszony süteményei

A hétvégi kényeztetésből a desszert sem maradhat ki. A „lusta asszony” sütik lényege, hogy nem igényelnek bonyolult tésztakészítést vagy különleges technikákat. Kevert sütemények, bögrés édességek, almás vagy túrós finomságok percek alatt összeállíthatók.

Receptajánló:

A hozzávalókat gyakran csak össze kell keverni, tepsibe önteni, majd a sütőre bízni a többit. Pont olyan receptek ezek, amelyek mellett marad idő egy hosszú kávézásra vagy egy délutáni szunyókálásra is.

A lusta hétvégék aranyszabálya

A legjobb hétvégi receptek nem feltétlenül a legegyszerűbbek, hanem azok, amelyek a lehető legkevesebb munkával adják a legtöbb élményt. Egy jó tepsis egytálétel, egy rakott fogás vagy egy gyors sütemény pontosan ilyen: kevés előkészület, sok íz és még több szabadidő, mert a hétvégén néha tényleg az a legjobb recept, ha a sütő és a tűzhely/ főzőlap dolgozik helyettünk.

Ha a hétvégét inkább pihenéssel töltenéd, és nem a konyhában való kavargatással, akkor lesd meg, milyen lusta recepteket ajánlunk!

  1. Lusta asszony „töltött" káposztája

    Lusta asszony „töltött" káposztája

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    671
    Kalória
    31.9g
    Fehérje
    40.2g
    Szénhidrát
    42.2g
    Zsír
    Még több káposztás egytálétel

    Ki mondta, hogy egy töltött káposzta csak töltve az igazi? Ez a változat nem pepecsel a betöltéssel, mégis hamisítatlan töltöttkáposzta-élményben lesz részünk. A töltelék egyszerűen belefő a káposztás alapba, sőt, ha szeretnénk, füstölt hússal vagy kolbásszal is gazdagabbá tehetjük.
  2. Fokhagymás spagetti - Aglio e olio

    Fokhagymás spagetti - Aglio e olio

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    477
    Kalória
    14.3g
    Fehérje
    64.5g
    Szénhidrát
    17.6g
    Zsír
    Még több fokhagymás tészta

    Alig van teendő ezzel az ízletes és laktató spagettivel, ami újramelegítve sem veszít élvezeti értékéből. A hozzávalók sora is csekély, ezért tényleg minimalista melóval tálalhatunk finomat.
  3. Lusta asszony somlói galuskája: vaníliapudinggal sült diós piskóta, csokoládészósszal és tejszínhabbal tálalva

    Lusta asszony somlói galuskája

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    699
    Kalória
    11.3g
    Fehérje
    82g
    Szénhidrát
    35.9g
    Zsír
    Még több diós süti

    Nem kell háromféle piskóta, se egy éjszakányi pihentetés ennek a lusta, mégis szenzációs somlóinak. Jócskán öntsük nyakon csokiszósszal, ne spóroljunk a tejszínhabbal sem, és már élvezhetjük is munkánk gyümölcsét.
  4. Tejszínes almás pite

    Lusta, tejszínes almás pite

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    445
    Kalória
    4.2g
    Fehérje
    64.5g
    Szénhidrát
    20.3g
    Zsír
    Még több almás pite

    Egy igazán megúszós, mégis nagyon szerethető desszert hiányzik a délutánodból? Ez a recept magáért beszél, hiszen krémes, omlós almáspite járul eléd mindössze 25 perc előkészülettel. A többi melót a sütő végzi, de addig se kell aggódnod: egy finom limonádéval vagy kávéval megpihenhetsz.
  5. Egyszerű cukkinifőzelék friss kaporral és tükörtojással tálalva

    Egyszerű cukkinifőzelék

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    184
    Kalória
    5g
    Fehérje
    17.3g
    Szénhidrát
    10.5g
    Zsír
    Még több cukkinifőzelék

    A cukkini egy remek tökféle, még ha ez az információ most az újdonság erejével is hat. Éppen ezért ugyanolyan mértékben megállja a helyét főzelék formájában, mint a nyarak egyik kedvence, a tök. Gyors, egyszerű és tényleg nem bonyolult egyetlen lépése sem.
  7. Egyszerű csirkemell zöldséges bulgurral

    Egyszerű csirkemell zöldséges bulgurral

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    594
    Kalória
    42.2g
    Fehérje
    80.4g
    Szénhidrát
    12.9g
    Zsír
    Még több sült csirke

    Kevés munkával, mégis büszkén tálalhatjuk az asztalra ezt az egyszerű, de ízes csirkemellet, amit a szinte magát elkészítő zöldséges bulgurral kínálunk.
  8. Lusta rétes eperrel és rebarbarával cukorbetegeknek

    Lusta rétes eperrel és rebarbarával cukorbetegeknek

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    382
    Kalória
    16.9g
    Fehérje
    38.7g
    Szénhidrát
    17.5g
    Zsír
    Még több túrós rétes

    Még nincs vége az eperszezonnak, és rebarbarát is találni, ha nagyon akarunk, így érdemes rákészülni a hétvégén erre az alak- és egészségbarát süteményre. Délutáni kávé vagy uzsonna gyanánt elsőosztályú!

Legújabb receptek

szörp

Bodzaszörp egyszerűen

A bodzavirágzás a legszebb tavaszzáró esemény: a bokrok illatát messzire viszi a szél, és ekkor már csak a pár nap múlva kész bodzaszörp körül jár az eszünk!

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Citrom az ablakban
Gasztro

Ezért tesznek nagyon sokan citromot az ablakba nyáron

Nyáron előszeretettel nyitjuk tágra az ablakokat, és engedjük be a friss levegőt, ez azonban együtt jár azzal, hogy különböző rovarok és egyéb hívatlan vendégek is bejuthatnak. Most egy olyan házi és költséghatékony módszert mutatunk, amivel távol tarthatod a pókokat.

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept