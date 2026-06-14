A dietetikusok is puffadnak néha – 6 étel és ital, amit a szakértő ajánl, ha gáz van

A puffadás kellemetlen teltségérzet a hasban, amelyet gázok, vízvisszatartás de legtöbbször a bélflóra egyensúlyának felborulása okozhat. A dietetikusok szerint viszont - amellett, hogy mindenképpen érdemes szakemberrel felderíteni az állandóan visszatérő puffadás okát -, bizonyos ételek és italok fogyasztása is segíthet csökkenteni a puffadást, elősegítve a kényelmesebb emésztést és a jobb közérzetet. Andrea Mathis dietetikus és más szakértők tippjeit követve könnyen csökkentheted a mindennapi puffadás mértékét.
Puffadás – mi okozhatja?
A puffadás a felső hasban jelentkező teltségérzet, amit okozhat:
- a gázok felhalmozódása a gyomorban,
- a vékonybélben felgyülemlett baktériumok erjedése,
- a rossz bélmikrobiom,
- a túl sok nátrium, cukor és feldogozott élelmiszer bevitele,
- a túlzott levegőnyelés evés közben,
- a szénsavas, cukros vagy édesítős italok
- vagy akár egy nem megfelelő műfogsor is.
Világszerte a lakosság 18%-a tapasztal puffadást legalább hetente egyszer, a nők körében kétszer gyakoribb, mint a férfiaknál- állítják a szakértő dietetikusok.
Kattints a képre a galériáért, lássuk a puffadáscsökkentő tippeket a szakértő dietetikusoktól!
Ezek az ételek sok embernek segíthetnek, de az allergiások kerüljék a számukra potenciálisan allergén opciókat. IBS-eseknek bizonyos FODMAP-tartalmú ételek puffadást okozhatnak, ezért érdemes dietetikussal együtt felderíteni a személyes triggerételeket.
Általános tippek, ha puffadnál:
- Napi étrendedbe iktasd be a puffadáscsökkentő zöldségeket!
- Igyál elegendő folyadékot, és fogyassz magas víztartalmú ételeket!
- Egyél tisztán, lehetőleg főzz magadra, és kerüld a feldolgozott élelmiszereket!
- Próbáld ki a probiotikumokat és probiotikus ételeket, és mindig rostban gazdag étrendet kövess, a bélflóra támogatására!
Hogyan fogyasszunk elegendő rostot olcsón, alacsony költségvetéssel?
Ezeket jól jegyezd meg!
- A puffadás gyakran a túl kevés rost és a szintén kevés bevitt folyadék kombinációjából alakul ki.
- A magas víztartalmú ételek és italok fogyasztása csökkentheti a teltségérzetet - víz, szénsavmentes ásványvíz, gyógyteák, zöldség- és krémlevesek, és nagyon sok friss gyümölcs és zöldség!
- A probiotikumok és az élelmi rostok támogatják a bélflóra egészségét, elengedhetetlen a fogyasztásuk.