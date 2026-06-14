A dietetikusok is puffadnak néha – 6 étel és ital, amit a szakértő ajánl, ha gáz van

Most szakértő dietetikusok fedik fel saját tippjeiket és azokat az ételeket, italokat, amelyek nekik is segítenek, ha gáz van.

A puffadás kellemetlen teltségérzet a hasban, amelyet gázok, vízvisszatartás de legtöbbször a bélflóra egyensúlyának felborulása okozhat. A dietetikusok szerint viszont - amellett, hogy mindenképpen érdemes szakemberrel felderíteni az állandóan visszatérő puffadás okát -, bizonyos ételek és italok fogyasztása is segíthet csökkenteni a puffadást, elősegítve a kényelmesebb emésztést és a jobb közérzetet. Andrea Mathis dietetikus és más szakértők tippjeit követve könnyen csökkentheted a mindennapi puffadás mértékét.

A rendszeres puffadást legtöbbször a bélflóra egyensúlyának felborulása okozza

Puffadás – mi okozhatja?

A puffadás a felső hasban jelentkező teltségérzet, amit okozhat:

a gázok felhalmozódása a gyomorban,

a vékonybélben felgyülemlett baktériumok erjedése,

a rossz bélmikrobiom,

a túl sok nátrium, cukor és feldogozott élelmiszer bevitele,

a túlzott levegőnyelés evés közben,

a szénsavas, cukros vagy édesítős italok

vagy akár egy nem megfelelő műfogsor is.

Világszerte a lakosság 18%-a tapasztal puffadást legalább hetente egyszer, a nők körében kétszer gyakoribb, mint a férfiaknál - állítják a szakértő dietetikusok.

A puffadás kellemetlen, néha fájdalmas, a világ társadalmának hatalmas százalékát érintő tünet, de bizonyos ételek és italok segíthetnek enyhíteni a teltségérzetet.

Kattints a képre a galériáért, lássuk a puffadáscsökkentő tippeket a szakértő dietetikusoktól!

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Ezek az ételek sok embernek segíthetnek, de az allergiások kerüljék a számukra potenciálisan allergén opciókat. IBS-eseknek bizonyos FODMAP-tartalmú ételek puffadást okozhatnak, ezért érdemes dietetikussal együtt felderíteni a személyes triggerételeket.

Általános tippek, ha puffadnál:

Hogyan fogyasszunk elegendő rostot olcsón, alacsony költségvetéssel?

Egyél tisztán, lehetőleg főzz magadra, és kerüld a feldolgozott élelmiszereket!

Ezeket jól jegyezd meg!

A puffadás gyakran a túl kevés rost és a szintén kevés bevitt folyadék kombinációjából alakul ki.

A magas víztartalmú ételek és italok fogyasztása csökkentheti a teltségérzetet - víz, szénsavmentes ásványvíz, gyógyteák, zöldség- és krémlevesek, és nagyon sok friss gyümölcs és zöldség!

A probiotikumok és az élelmi rostok támogatják a bélflóra egészségét, elengedhetetlen a fogyasztásuk.

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