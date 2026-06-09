4 növény, amit ne felejts el megmetszeni júniusban, a még szebb virágokért

A metszés hallatán sokaknak a fák és cserjék jutnak elsőként eszükbe, de sok olyan félcserje és évelő van, ami hálás, ha időben cselekszünk. Most 4 ilyet mutatunk nektek, hogy virágzásuk még teljesebb legyen.

A június különösen fontos a metszés szempontjából, mert a tavaszi virágzásúak már elnyílnak, míg a gyors növekedésűek ekkor kezdenek terebélyesedni. Ha időben cselekszünk, akkor pedig nemcsak egészségesebb, hanem szebb növényeknek örülhetünk, sőt, a másodvirágzás sem kizárt bizonyos egyedeknél.

4 növény, amit ne felejts el júniusban megmetszeni a még szebb virágokért

Nem mindegy, mit mikor metszünk meg, hiszen a rosszul megválasztott időszak árthat a növénynek. Mi most 4 olyat mutatunk, aminek a júniusi metszés kimondottan jót tesz.

Kattints a képre, és nézd meg, milyen növényeket kell júniusban megmetszeni!

4 fotó

Miért jó a júniusi metszés?

Júniusban a metszés számos növény esetében jóval több, mint egyszerű formaalakítás: meghatározó szerepet játszik az egészséges növekedésben és a további virágzásban.

Az elhervadt virágok eltávolítása, a megnyúlt hajtások visszametszése, valamint a bokrok ritkítása segít abban, hogy a kert a nyár folyamán is ápolt, egészséges és gazdagon virágzó maradjon.

A metszés során azonban mindig figyelembe kell venni az adott növény sajátosságait. Egyes fajoknál a visszavágás serkenti az új hajtások és virágok képződését, míg másoknál a helytelen időben végzett metszés a következő szezon virágrügyeinek elvesztéséhez vezethet.

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