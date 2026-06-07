Gasztro

2026.06.07.

Így olvaszd ki 5 perc alatt a fagyott húst – Mikrót sem kell hozzá használni

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Ha ürítenéd a fagyasztó tartalmát, vagy éppen nincs mihez nyúlni frissen, akkor jól jöhet mai Napi Tippünk, amiben megmutatjuk egy videó segítségével, hogyan tudod 5 perc alatt kiovasztani a fagyott húst.

Nem kell hozzá mikró, se egy éjszaka, hogy kiolvadjon a fagyóból kivett hús, mindössze 3 hozzávaló, hogy 5 percen belül készen álljon a szobahőmérsékletű hús.

Mélyhűtős hús
Így olvaszd ki 5 perc alatt a fagyott húst – Mikrót sem kell hozzá használni

Milyen praktikák ismertek a hús kiolvasztására?

Ha szorít az idő, akkor sokan a mikró felé fordulnak segítségért, hiszen ezzel gyorsan elérhetjük a kívánt állagot, de rögtön fel kell használni a húst. Arról nem beszélve, hogy megváltozhat a hús szerkezete és színe is, ez pedig egészségügyi aggályokra adhat okot.

A hideg vizes technika is sokak körében ismert, ennek lényege, hogy hideg vízbe merítjük zacskóstul a húst, és fél óránként cseréljük a vizet. Így kb. egy óra alatt kiolvad a fél kilós mennyiség.

Megoldás lehet még, ha egy a fagyasztóból a hűtőbe tesszük át a húst, ennek kiolvadására viszont egy éjszakát is várni kell, így csak előre tervezve tudjuk ezt a módszert bevetni.

Amit sose csinálj, ha a hús kiolvasztásáról van szó

Szobahőmérsékleten és forró vízbe merítve ne olvaszd ki a húsokat, mert ez terepet biztosíthat a baktériumok elszaporodásának.

A forró vizes módszernél ráadásul a hús külső része megfőhet vagy kiszáradhat, míg a közepe fagyos marad.

Az 5 perces technika

Ha sürget az idő, viszont a lehető legbiztonságosabb módon szeretnéd kiolvasztani a fagyott húst, akkor keríts egy nagy lábast vagy edényt, amibe bele tudod tenni a húst. Távolítsd el a csomagolását, csupaszon kell a kezelésnek alávetni.

Kattints a képre, és nézd meg a lépéseket!

3 fotó

Ezután nincs más dolgunk, mint várni pár percet, amíg ázik az ecetes-sós vízben. Ezután könnyen szét tudjuk szedni a darabokat, majd még egy kicsit a lében kell áztatni.

Egy kis segítség videón:

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