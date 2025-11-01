Ezt főzheted – 30 őszi étel a ti receptjeitekből, hogy jóval kellemesebb legyen a november

Ezt főzheted néven futó sorozatunkban minden hónapban bemutatjuk a legjobb recepteket, melyeket tőletek kaptunk. A novemberi hónapra való tekintettel pedig jöjjenek a melengető, finomabbnál finomabb étkek, melyek főként a most friss, szezonális alapanyagokkal készülnek!
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű933Kalória26.5gFehérje184.2gSzénhidrát7.3gZsír
Simon Gábor kenyeret sütött, és milyen jól tette: házi kovászos, céklával színezett, ízesített és gazdagított receptet választott. Kövessétek pontról pontra, megéri megsütni!
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű596Kalória19gFehérje100gSzénhidrát18.2gZsír
Zsuzsi kimaxolja az őszt, ráadásul egy igen különleges és egészséges, színes fogásban: tönkölysalátája sütőtöktől isteni, de még tökmag és joghurt is kerül bele!
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű593Kalória8.9gFehérje69.1gSzénhidrát34.1gZsír
Csutak Enikő újhullámos süteménye mély, sötétbarna színt kapott az étcsokoládétól, tésztájába pedig cékla is került. Ízeiben nem kell tartani a zöldség földes aromájától, higgyétek el!
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes1521Kalória40.6gFehérje57gSzénhidrát126.5gZsír
Kornél ünnepi libavacsorája akár karácsonykor is elkészülhet, senki nem fog rá panaszkodni, ebben biztos lehetsz!
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes937Kalória49gFehérje73.6gSzénhidrát49.7gZsír
Pozsgai Fanni főétele olyan szép, mutatós és színes, hogy nem győzünk betelni vele! Sütőtök, polenta, narancs, fürjtojás és húsgolyó - csak hogy a lényeget említsük.
-
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű316Kalória7.3gFehérje51.6gSzénhidrát10.1gZsír
Sok-sok sütemény működik, ha a tésztájába édesburgonya vagy sütőtök kerül. Utóbbival például próbáltad már a brownie-t?
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű257Kalória5.7gFehérje26.6gSzénhidrát16.3gZsír
Bodnár Évi három különböző őszies, sárga színű zöldséget is belecsempészett ebbe az egy krémlevesbe. És milyen jól tette! Kanalazzuk boldogan, és forrón!
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű146Kalória6gFehérje19gSzénhidrát6.8gZsír
Gombagasztro nevéhez hűen gombával turbózta egytálételét, mely nem más, mint az édesburgonyarizs. Igen, jól hallottátok!
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes1235Kalória44.3gFehérje112.3gSzénhidrát66.6gZsír
Gergely Csongor sült oldalasa sem mindennap kerül az asztalunkra! A tálaláson felül az ízpárok is extrák, szuper őszi-téli fogás, ünnepnapokra is!
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű163Kalória3.3gFehérje20.5gSzénhidrát5.5gZsír
Eztettem paszternákot használt novemberre (is) tökéletes krémlevesében, és mi csak támogatni tudjuk, mert egy méltatlanul mellőzött alapanyagról van szó!
-
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű198Kalória6.6gFehérje32.5gSzénhidrát7gZsír
Napsütötte Vidékünkön menzás receptje csak úgy eteti magát, már csak a nosztalgia miatt is. Sült kolbásszal, oldalassal, virslivel, de tükörtojással is finom!
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű740Kalória14.2gFehérje123gSzénhidrát21.8gZsír
MÁgota almás tortája az almarajongó szülinaposok álma, de egy laza hétköznap vagy egy álmos hétvégi délután is örülnénk neki!
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű1672Kalória18.4gFehérje104.1gSzénhidrát133gZsír
Gréti imádja az extravagáns fogásokat, ez a levese sem mindennapi választás, hiszen színvilága és alapanyaga is különleges... őszintén, hányan főztünk már krémlevest lila káposztából?
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes660Kalória41.1gFehérje47.3gSzénhidrát28.5gZsír
Kovács Noémi fine dining éttermeket megszégyenítő fogása tálalását és ízeit tekintve is rendhagyó. Ha elegáns húsos főfogást keresel a téli szezonra, megtaláltad!
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű502Kalória23.1gFehérje63.3gSzénhidrát18.2gZsír
Kristyán Fanni kipróbálta a svédek töltött káposztáját, hogy bizton állíthassa: érdemes nektek is nekiállni, mert nagyon finom! Karácsonyra is jöhet, de nem kizárólag akkor.
-
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségnehéz744Kalória15.4gFehérje158gSzénhidrát7gZsír
Azaria almás rétese mellé kötelező egy bögre forró tea, és máris a Normafán érezzük magunkat, vagy egy síparadicsomban, esetleg a nagyi legkényelmesebb foteljében.
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű853Kalória67.7gFehérje59.9gSzénhidrát39.4gZsír
Picipiros csirkeragulevese a szokásos tárkonyos ízvilággal főtt készre, de cseppet sem bánjuk, mert ezt a receptet megunni nem lehet, főleg, ha kinn hideg van, és melegségre vágyunk!
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes528Kalória14.5gFehérje98gSzénhidrát8.7gZsír
Iluska csigája sem nem kakaós, sem nem fahéjas, hanem gesztenyés! Kiváló ötlet, nagyszerű ízek egészséges, teljes kiőrlésű liszttel!
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű753Kalória57.7gFehérje100.1gSzénhidrát14.3gZsír
Ana's Kitchen csirkeraguja tarhonyával és kelkáposztával készül, és mi melegen ajánljuk, hogy próbáljátok ki, mert végre valami újdonság!
-
adagIdőpKöltségköltségesNehézségnehéz1436Kalória26.8gFehérje174.4gSzénhidrát73gZsír
Lakos Benedek marlenkája minden boltit meghazudtol, ehhez kétség sem fér. Ez a tökéletes őszi-téli sütemények egyike, melyhez egy forró csoki vagy egy bögre tea dukál.
-
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű618Kalória69gFehérje30.2gSzénhidrát23.7gZsír
Gizi Márton-napra nem libacombot vagy libamellet sütött, hanem libaevest, mely aprólékból a legfinomabb, így jóval olcsóbb is! Sok zöldséggel, tetszőleges levesbetéttel főzd!
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű325Kalória19gFehérje34.2gSzénhidrát11gZsír
Hajni túrógombócai mértanilag tökéletesen kerekdedek lettek, és még főzni sem kellett őket. De akkor hogy készültek? Tudd meg!
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű585Kalória1.6gFehérje0.4gSzénhidrát65.2gZsír
Sangyo krémes majonézt készített, hiszen nincs is jobb a házinál, viszont ezúttal különleges szőlőmagolajat kevert bele, mely az őszhöz kiemelten jól illik!
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű621Kalória32.1gFehérje40.4gSzénhidrát37.4gZsír
Ízcsiklandozó gazdag, sűrű, pirosas-narancsos színű ragulevest főzött zöldségekkel és laktató húskockákkal: palócleves készült, és mi csak ajánlani tudjuk egy csípős novemberi napra!
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes578Kalória34.3gFehérje24.4gSzénhidrát37.4gZsír
Tomatotree a brokkolit is megszeretteti mindenkivel, aki eddig nem csípte, hiszen sokszaftos, sertéskarajos rakottast tol a sütőbe, amit nekünk már csak aranybarnára kell sütnünk!
-
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes742Kalória18.3gFehérje89.3gSzénhidrát35.6gZsír
Takács Kriszti gyönyörű babkája gusztusosan tekeredik: a kelt tészta páratlan íze ebben a receptben a télies dióval társul, de akár fahéjjal is működhet.
-
adagIdőpKöltségköltségesNehézségkönnyű1259Kalória61.2gFehérje85.7gSzénhidrát71.7gZsír
Katharosz lencsés libacombja nem csak Márton-napra tökéletes: a télies húsételek közül a liba és a kacsa is kiemelt szerepet kapott, és ez nem véletlen.
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű905Kalória45gFehérje135.8gSzénhidrát20.7gZsír
Judit69 nem hétköznapi ebédet főzött a családnak, ugyanis kelkáposztás töltelékkel tömte meg a rántott palacsintát. Ki kell próbálni!
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes804Kalória46.4gFehérje41.9gSzénhidrát50.3gZsír
Pikács Árpád pazar sertésszűzlakomája ünnepekre, évfordulókra, elegáns vacsorákra is tökéletes lesz: a sütőtöknudlit pedig csak imádni lehet!
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű742Kalória14.9gFehérje102.3gSzénhidrát30.9gZsír
Happygirlkitchen a mákot citrommal társította, és csigába tekerte, így megalkotva eme csinos, finom, őszre (is) tökéletes édességet.
-
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű804Kalória42.3gFehérje75.7gSzénhidrát38.6gZsír
Gerzsenyi Flóra nem arról híres, hogy holmi unalmas ételeket főzzön nekünk: ez a babos egytál ugyan nem bonyolult, mégis isteni, laktató, és csöppet sem hétköznapi!