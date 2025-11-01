Gasztro

2025.11.01.

Ezt főzheted – 30 őszi étel a ti receptjeitekből, hogy jóval kellemesebb legyen a november

Nosalty profilképe Nosalty

A november is elérkezett, és már csak két hónap van hátra az évből, ez a tény pedig naponta meglep minket: repül az idő, szóval mindenképpen használjuk ki a szezon alapanyagait, és főzzünk-süssünk velük finomakat! A ti, azaz a Nosalty szakácsainak legszebb őszi-téli receptjeiből válogattunk novemberre, mindjárt 30 finomságot!

Ezt főzheted néven futó sorozatunkban minden hónapban bemutatjuk a legjobb recepteket, melyeket tőletek kaptunk. A novemberi hónapra való tekintettel pedig jöjjenek a melengető, finomabbnál finomabb étkek, melyek főként a most friss, szezonális alapanyagokkal készülnek!

  1. Kovászos céklás kenyér

    Kovászos céklás kenyér

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    933
    Kalória
    26.5g
    Fehérje
    184.2g
    Szénhidrát
    7.3g
    Zsír
    Még több kovászos kenyér

    Simon Gábor kenyeret sütött, és milyen jól tette: házi kovászos, céklával színezett, ízesített és gazdagított receptet választott. Kövessétek pontról pontra, megéri megsütni!
  3. Céklás-keserűcsokoládés-süti

    Céklás-keserűcsokoládés-süti

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    593
    Kalória
    8.9g
    Fehérje
    69.1g
    Szénhidrát
    34.1g
    Zsír
    Még több csokis süti

    Csutak Enikő újhullámos süteménye mély, sötétbarna színt kapott az étcsokoládétól, tésztájába pedig cékla is került. Ízeiben nem kell tartani a zöldség földes aromájától, higgyétek el!
  4. Márton-napi libavacsora

    Márton-napi libavacsora

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    1521
    Kalória
    40.6g
    Fehérje
    57g
    Szénhidrát
    126.5g
    Zsír
    Még több libasült

    Kornél ünnepi libavacsorája akár karácsonykor is elkészülhet, senki nem fog rá panaszkodni, ebben biztos lehetsz!
  7. Sütőtökös brownie

    Sütőtökös brownie a Kékfestő Konyhából

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    316
    Kalória
    7.3g
    Fehérje
    51.6g
    Szénhidrát
    10.1g
    Zsír
    Még több brownie

    Sok-sok sütemény működik, ha a tésztájába édesburgonya vagy sütőtök kerül. Utóbbival például próbáltad már a brownie-t?
  11. Fűszeres paszternák-krémleves őszidőre

    Fűszeres paszternák-krémleves őszidőre

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    163
    Kalória
    3.3g
    Fehérje
    20.5g
    Szénhidrát
    5.5g
    Zsír
    Még több krémleves

    Eztettem paszternákot használt novemberre (is) tökéletes krémlevesében, és mi csak támogatni tudjuk, mert egy méltatlanul mellőzött alapanyagról van szó!
  14. Almás torta

    Almás torta

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    740
    Kalória
    14.2g
    Fehérje
    123g
    Szénhidrát
    21.8g
    Zsír
    Még több almás süti

    MÁgota almás tortája az almarajongó szülinaposok álma, de egy laza hétköznap vagy egy álmos hétvégi délután is örülnénk neki!
  15. Lilakáposzta-krémleves két változatban

    Lilakáposzta-krémleves két változatban

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    1672
    Kalória
    18.4g
    Fehérje
    104.1g
    Szénhidrát
    133g
    Zsír
    Még több zöldségkrémleves

    Gréti imádja az extravagáns fogásokat, ez a levese sem mindennapi választás, hiszen színvilága és alapanyaga is különleges... őszintén, hányan főztünk már krémlevest lila káposztából?
  16. Sertésszűz édesburgonyapürével

    Sertésszűz édesburgonyapürével

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    660
    Kalória
    41.1g
    Fehérje
    47.3g
    Szénhidrát
    28.5g
    Zsír
    Még több szűzpecsenye

    Kovács Noémi fine dining éttermeket megszégyenítő fogása tálalását és ízeit tekintve is rendhagyó. Ha elegáns húsos főfogást keresel a téli szezonra, megtaláltad!
  17. Svéd töltött káposzta

    Svéd töltött káposzta, a kåldolmar

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    502
    Kalória
    23.1g
    Fehérje
    63.3g
    Szénhidrát
    18.2g
    Zsír
    Még több töltött káposzta

    Kristyán Fanni kipróbálta a svédek töltött káposztáját, hogy bizton állíthassa: érdemes nektek is nekiállni, mert nagyon finom! Karácsonyra is jöhet, de nem kizárólag akkor.
  19. Almás rétes Azaria konyhájából

    Almás rétes Azaria konyhájából

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    nehéz
    744
    Kalória
    15.4g
    Fehérje
    158g
    Szénhidrát
    7g
    Zsír
    Még több almás rétes

    Azaria almás rétese mellé kötelező egy bögre forró tea, és máris a Normafán érezzük magunkat, vagy egy síparadicsomban, esetleg a nagyi legkényelmesebb foteljében.
  20. Tárkonyos csirkeraguleves Picipiros konyhájából

    Tárkonyos csirkeraguleves Picipiros konyhájából

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    853
    Kalória
    67.7g
    Fehérje
    59.9g
    Szénhidrát
    39.4g
    Zsír
    Még több raguleves

    Picipiros csirkeragulevese a szokásos tárkonyos ízvilággal főtt készre, de cseppet sem bánjuk, mert ezt a receptet megunni nem lehet, főleg, ha kinn hideg van, és melegségre vágyunk!
  22. Kelkáposztás csirkeragu tarhonyával

    Kelkáposztás csirkeragu tarhonyával

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    753
    Kalória
    57.7g
    Fehérje
    100.1g
    Szénhidrát
    14.3g
    Zsír
    Még több ragu

    Ana's Kitchen csirkeraguja tarhonyával és kelkáposztával készül, és mi melegen ajánljuk, hogy próbáljátok ki, mert végre valami újdonság!
  23. Klasszikus diós marlenka

    Klasszikus diós marlenka

    adag
    Idő
    p
    Költség
    költséges
    Nehézség
    nehéz
    1436
    Kalória
    26.8g
    Fehérje
    174.4g
    Szénhidrát
    73g
    Zsír
    Még több réteges sütemény

    Lakos Benedek marlenkája minden boltit meghazudtol, ehhez kétség sem fér. Ez a tökéletes őszi-téli sütemények egyike, melyhez egy forró csoki vagy egy bögre tea dukál.
  25. Márton-napi libaleves Gizitől

    Márton-napi libaleves Gizitől

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    618
    Kalória
    69g
    Fehérje
    30.2g
    Szénhidrát
    23.7g
    Zsír
    Még több húsleves

    Gizi Márton-napra nem libacombot vagy libamellet sütött, hanem libaevest, mely aprólékból a legfinomabb, így jóval olcsóbb is! Sok zöldséggel, tetszőleges levesbetéttel főzd!
  26. Túrógombóc főzés nélkül egyszerűen

    Túrógombóc főzés nélkül egyszerűen

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    325
    Kalória
    19g
    Fehérje
    34.2g
    Szénhidrát
    11g
    Zsír
    Még több gombócok

    Hajni túrógombócai mértanilag tökéletesen kerekdedek lettek, és még főzni sem kellett őket. De akkor hogy készültek? Tudd meg!
  27. Házi majonéz szőlőmagolajjal

    Házi majonéz szőlőmagolajjal

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    585
    Kalória
    1.6g
    Fehérje
    0.4g
    Szénhidrát
    65.2g
    Zsír
    Még több majonéz

    Sangyo krémes majonézt készített, hiszen nincs is jobb a házinál, viszont ezúttal különleges szőlőmagolajat kevert bele, mely az őszhöz kiemelten jól illik!
  28. Mennyei palócleves

    Mennyei palócleves

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    621
    Kalória
    32.1g
    Fehérje
    40.4g
    Szénhidrát
    37.4g
    Zsír
    Még több palócleves

    Ízcsiklandozó gazdag, sűrű, pirosas-narancsos színű ragulevest főzött zöldségekkel és laktató húskockákkal: palócleves készült, és mi csak ajánlani tudjuk egy csípős novemberi napra!
  29. Brokkolis sertéskaraj Dubarry módra

    Brokkolis sertéskaraj Dubarry módra

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    578
    Kalória
    34.3g
    Fehérje
    24.4g
    Szénhidrát
    37.4g
    Zsír
    Még több csőben sült húsok

    Tomatotree a brokkolit is megszeretteti mindenkivel, aki eddig nem csípte, hiszen sokszaftos, sertéskarajos rakottast tol a sütőbe, amit nekünk már csak aranybarnára kell sütnünk!
  31. Diós Babka Kalács

    Diós Babka Kalács

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    742
    Kalória
    18.3g
    Fehérje
    89.3g
    Szénhidrát
    35.6g
    Zsír
    Még több kalács

    Takács Kriszti gyönyörű babkája gusztusosan tekeredik: a kelt tészta páratlan íze ebben a receptben a télies dióval társul, de akár fahéjjal is működhet.
  32. Lencsés-zöldséges libacomb

    Lencsés-zöldséges libacomb

    adag
    Idő
    p
    Költség
    költséges
    Nehézség
    könnyű
    1259
    Kalória
    61.2g
    Fehérje
    85.7g
    Szénhidrát
    71.7g
    Zsír
    Még több libasült

    Katharosz lencsés libacombja nem csak Márton-napra tökéletes: a télies húsételek közül a liba és a kacsa is kiemelt szerepet kapott, és ez nem véletlen.
  35. Mákos-citromos csiga

    Mákos-citromos csiga

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    742
    Kalória
    14.9g
    Fehérje
    102.3g
    Szénhidrát
    30.9g
    Zsír
    Még több mákos süti

    Happygirlkitchen a mákot citrommal társította, és csigába tekerte, így megalkotva eme csinos, finom, őszre (is) tökéletes édességet.
  37. Kolbászos-babos egytálétel

    Kolbászos-babos egytálétel

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    804
    Kalória
    42.3g
    Fehérje
    75.7g
    Szénhidrát
    38.6g
    Zsír
    Még több babos egytálételek

    Gerzsenyi Flóra nem arról híres, hogy holmi unalmas ételeket főzzön nekünk: ez a babos egytál ugyan nem bonyolult, mégis isteni, laktató, és csöppet sem hétköznapi!

