Kincset érő konyhai eszközök várnak az ALDI-ban csütörtöktől, párezer forintért

2026. február 19-e csütörtöktől a készlet erejéig saját márkás AMBIANO konyhai eszközökre csaphatunk le az ALDI-ban, mindössze 5999 forintért.
Lássuk a részleteket!
AMBIANO Kontaktgrill
- teljesítmény: 850 W
- 3 év jótállás
- méret: kb. 23.6 cm x 28.3 cm x 7.8 cm
Miért is hasznos egy kontaktgrill?
Kontaktgrillben süthetünk paninit, melegszendvicset, húst, halat, zöldségeket, de ételeket is újramelegíthetünk benne, gyorsan és praktikusan.
További akciós konyhai eszközök az ALDIBAN:
Az AMBIANO hamburgerkészítőt és popcornkészítőt is olcsóbban vehetjük meg a készlet erejéig, melyekkel gyorsan, egyszerűen készíthetjük el kedvenc húspogácsánkat vagy sós pattogatott kukoricánkat. Mindkét eszköz 5999 forint, szintén február 19-től.
