Kincset érő konyhai eszközök várnak az ALDI-ban csütörtöktől, párezer forintért

Kevés háziasszony van, aki ne örülne egy kontaktgrillnek, hát még, ha ilyen kedvező áron juthat hozzá, mint mi most az ALDI-ban. Lássuk, e hét csütörtöktől, azaz február 19-től milyen konyhai eszközök várnak ránk, párezer forintért.

2026. február 19-e csütörtöktől a készlet erejéig saját márkás AMBIANO konyhai eszközökre csaphatunk le az ALDI-ban, mindössze 5999 forintért.

Akciós az ALDI-ban a kontaktgrill, a hamburgerkészítő és a popcornkészítő via

2026.02.19-től az AMBIANO kontaktgrill, a hamburgerkészítő és a popcornkészítő gép is akciós áron elérhető. Bármelyiket is választjuk, csupán 5999 forintot kell fizetnünk.

Lássuk a részleteket!

AMBIANO Kontaktgrill

teljesítmény: 850 W

3 év jótállás

méret: kb. 23.6 cm x 28.3 cm x 7.8 cm

Miért is hasznos egy kontaktgrill? A kontaktgrill előnye, hogy tapadásmentes felülete révén kétoldali sütéssel teszi lehetővé a gyors, egészséges ételkészítést. Minimális zsiradékot igényel, használatával pedig a húsok (pl. csirkemell, steak) és a halak is szaftosak maradnak.

Kontaktgrillben süthetünk paninit, melegszendvicset, húst, halat, zöldségeket, de ételeket is újramelegíthetünk benne, gyorsan és praktikusan.

Csirke sütése kontaktgrillen / a kép illusztráció Getty

További akciós konyhai eszközök az ALDIBAN:

Az AMBIANO hamburgerkészítőt és popcornkészítőt is olcsóbban vehetjük meg a készlet erejéig, melyekkel gyorsan, egyszerűen készíthetjük el kedvenc húspogácsánkat vagy sós pattogatott kukoricánkat. Mindkét eszköz 5999 forint, szintén február 19-től.

Receptajánlónk:



Forrásunk volt.