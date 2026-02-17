Család

2026.02.17.

Kincset érő konyhai eszközök várnak az ALDI-ban csütörtöktől, párezer forintért

Nosalty profilképe Nosalty

Kevés háziasszony van, aki ne örülne egy kontaktgrillnek, hát még, ha ilyen kedvező áron juthat hozzá, mint mi most az ALDI-ban. Lássuk, e hét csütörtöktől, azaz február 19-től milyen konyhai eszközök várnak ránk, párezer forintért.

2026. február 19-e csütörtöktől a készlet erejéig saját márkás AMBIANO konyhai eszközökre csaphatunk le az ALDI-ban, mindössze 5999 forintért.

akciós újság, ALDI
Akciós az ALDI-ban a kontaktgrill, a hamburgerkészítő és a popcornkészítő
via

2026.02.19-től az AMBIANO kontaktgrill, a hamburgerkészítő és a popcornkészítő gép is akciós áron elérhető. Bármelyiket is választjuk, csupán 5999 forintot kell fizetnünk.

Lássuk a részleteket!

AMBIANO Kontaktgrill

  • teljesítmény: 850 W
  • 3 év jótállás
  • méret: kb. 23.6 cm x 28.3 cm x 7.8 cm

Miért is hasznos egy kontaktgrill?

A kontaktgrill előnye, hogy tapadásmentes felülete révén kétoldali sütéssel teszi lehetővé a gyors, egészséges ételkészítést. Minimális zsiradékot igényel, használatával pedig a húsok (pl. csirkemell, steak) és a halak is szaftosak maradnak.

Kontaktgrillben süthetünk paninit, melegszendvicset, húst, halat, zöldségeket, de ételeket is újramelegíthetünk benne, gyorsan és praktikusan.

Csirke sütése kontaktgrillen / a kép illusztráció
Csirke sütése kontaktgrillen / a kép illusztráció
Getty

További akciós konyhai eszközök az ALDIBAN:

Az AMBIANO hamburgerkészítőt és popcornkészítőt is olcsóbban vehetjük meg a készlet erejéig, melyekkel gyorsan, egyszerűen készíthetjük el kedvenc húspogácsánkat vagy sós pattogatott kukoricánkat. Mindkét eszköz 5999 forint, szintén február 19-től.

Receptajánlónk:


Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

rizses hús

Egyedényes kókuszos csirkés rizs

Ez az egyedényes kókuszos csirkés rizs igazi megmentő a rohanós napokon, amikor valami finomat ennél, de nincs kedved órákig a konyhában állni. Egyetlen lábasban készül, mégis gazdag, ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept