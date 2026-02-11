A banán és az alma is azon gyümölcsök közé tartozik, melyeket majdnem mindenki szeret, sok helyen hozzájuk juthatunk, és könnyű őket magunkkal vinni, ha útravaló kell. Na de vajon melyik jobb a vércukorszintnek? Dietetikus válaszol erre a kérdésre.

A banán és az alma is a közkedvelt gyümölcsök sorát gyarapítja. Azonban felmerülhet a kérdés, hogy melyik jobb, ha a vércukrunkról van szó. A dietetikus kifejti, mikor melyiket érdemes választani.

Banán vagy alma? Itt a válasz, melyik gyümölcs jobb a vércukorszintnek

Hogyan befolyásolja a banán a vércukrod?

A banán a magas szénhidráttartalmú gyümölcsök közé tartozik, ezért attól még, hogy gyümölcs, nem lehet mértéktelenül fogyasztani, pláne, ha a vércukrodra is figyelsz. Egy közepes méretű banán kb. 27 gramm szénhidrátot és 14 gramm cukrot tartalmaz.

Ez így soknak tűnhet, de ne felejtsd el, hogy 3 grammnyi rostot is tartalmaz, ami lassítja a felszívódást, és segít a vércukrot is stabilan tartani.

Nem mindegy, hogy mekkora banánt fogyasztunk el, hiszen egy nagyobb gyümölcs erőteljesebb vércukoringadozást válthat ki, ráadásul az sem mindegy, hogy mennyire érett darabról van szó. Egy zöldebb banán kevésbé érett és édes, több rezisztens keményítőt tartalmaz, és kisebb hatással van a vércukorszintre.

Egy nagyobb banán erőteljesebb vércukoringadozást válthat ki

Hogyan befolyásolja az alma a vércukorszintet?

Az almában található rostok, főleg az oldható rostok segítenek lassítani a szénhidrát felszívódását.

Ez azt jelenti, hogy a magas rosttartalmú alma kisebb vércukoringadozást vált ki, mint egy banán.

Az alma pektintartalma a bélben található jó baktériumokat is támogatja, amiknek immunvédő hatásuk van. Egy közepes alma kb. 25 gramm szénhidrátot, ebből 19 gramm cukrot tartalmaz és 4 gramm rostot. Ha almát eszünk, akkor a rostot a héjjal együtt való fogyasztásával tudjuk maximalizálni. Ez esetben érdemes bio terméket vásárolni.

Receptajánló:

Tippek a stabil vércukorszinthez:

Párosítsd a szénhidrátot fehérjével, például az almát kevés mogyoróvajjal vagy sajttal.

Figyelj az adagokra, inkább egyél kevesebbet, mint többet. Ezenkívül legyen a tányéron fehérje, jó zsír és rost is.

Étkezés után tegyél egy rövid sétát , mert ezzel segítesz kivonni a véráramból a glükózt.

, mert ezzel segítesz kivonni a véráramból a glükózt. Aludj eleget. A kevés alvás folyamatos éhségérzetet idézhet elő, ráadásul ilyenkor a cukros ételeket még inkább kívánja az ember.

Forrásunk volt.