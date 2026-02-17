Szeretnél képben lenni a legújabb, legtrendibb konyhai megoldásokkal? Gyakran sütsz és főzöl, és kedveled a modern technológia nyújtotta kényelmet? Vagy épp lakásfelújítás előtt állsz, és jól jönne egy kis inspiráció? A 2026-os Konyhakiállítás tökéletes alkalom arra, hogy mindezt egy helyen fedezd fel.

A 2026-os Konyhakiállítás ismét háromnapos eseménysorozattal vár február 27. és március 1. között. A programlistát böngészve szinte biztos, hogy nem fogunk unatkozni, hiszen élőben nézhetjük meg a legújabb konyhai trendeket, kipróbálhatjuk az innovatív megoldásokat, szakértőktől tudunk tanácsot kérni, és lehet, hogy itt várnak azok az ötletek is, amelyekkel álmaink konyhája is megvalósulhat. Lássuk, milyen programsorozatra számíthatunk az idei Konyhakiállításon!

Látványfőzéssel, design újdonságokkal és ingyenes tanácsadással vár a 2026-os Konyhakiállítás

A Konyhakiállítás szervezői értékes nyereményekkel is készülnek, többek között gőzsütővel és gőzpároló fiókkal, amiért nem kell mást tenned, mint regisztrálni.

