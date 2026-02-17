Család

2026.02.17.

Látványfőzéssel, design újdonságokkal és ingyenes tanácsadással vár a 2026-os Konyhakiállítás

Nosalty profilképe Nosalty

Szeretnél képben lenni a legújabb, legtrendibb konyhai megoldásokkal? Gyakran sütsz és főzöl, és kedveled a modern technológia nyújtotta kényelmet? Vagy épp lakásfelújítás előtt állsz, és jól jönne egy kis inspiráció? A 2026-os Konyhakiállítás tökéletes alkalom arra, hogy mindezt egy helyen fedezd fel.

A 2026-os Konyhakiállítás ismét háromnapos eseménysorozattal vár február 27. és március 1. között. A programlistát böngészve szinte biztos, hogy nem fogunk unatkozni, hiszen élőben nézhetjük meg a legújabb konyhai trendeket, kipróbálhatjuk az innovatív megoldásokat, szakértőktől tudunk tanácsot kérni, és lehet, hogy itt várnak azok az ötletek is, amelyekkel álmaink konyhája is megvalósulhat. Lássuk, milyen programsorozatra számíthatunk az idei Konyhakiállításon!

Konyhakiállítás 2026
Látványfőzéssel, design újdonságokkal és ingyenes tanácsadással vár a 2026-os Konyhakiállítás

Kattints a képre, és nézd meg, milyen izgalmas programokkal vár az idei Konyhakiállítás!

5 fotó

A Konyhakiállítás szervezői értékes nyereményekkel is készülnek, többek között gőzsütővel és gőzpároló fiókkal, amiért nem kell mást tenned, mint regisztrálni.

Ha érdekel a részletes programlista, kattints ide!

Ajánlott videó

Legújabb receptek

rizses hús

Egyedényes kókuszos csirkés rizs

Ez az egyedényes kókuszos csirkés rizs igazi megmentő a rohanós napokon, amikor valami finomat ennél, de nincs kedved órákig a konyhában állni. Egyetlen lábasban készül, mégis gazdag, ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept