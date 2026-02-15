Család

2026.02.15.

Mindenki rosszul használja a sütőt a profik szerint – Ez a funkció teljesen megváltoztatja és tökéletesíti a fogásokat

A kiváló pizzákhoz a megoldás a sütő ezen részében rejlik ott, ahol a legtöbben soha nem próbálják ki a sütést.

Gondoltad volna, hogy a sütőnket egészen másképp is használhatjuk, mint ahogy megszoktuk? A profi séfek régóta alkalmaznak egy egyszerű trükköt, amellyel ropogósabb kérget és teltebb ízt érhetünk el, mindezt extra eszközök és bonyolult beállítások nélkül.

pizzát készítő nő a sütő elé hajolva
Mindenki rosszul használja a sütőt a profik szerint

A legtöbben ugyanúgy használjuk a sütőt: betesszük az ételt a rácsra vagy egy tepsire, beállítjuk a hőfokot, és várjuk, hogy elkészüljön. Pedig egy apró változtatás is látványosan javíthat a végeredményen.

A titok a közvetlen hőben rejlik.

A hagyományos sütés során a hő a levegőn keresztül kering az étel körül, miközben a sütő alja gyakran kihasználatlan marad. A szakácsok szerint bizonyos esetekben érdemes eltávolítani a rácsot, és az ételt – természetesen sütőpapírral vagy megfelelő, hőálló felülettel – közvetlenül a sütő aljára helyezni.

A sütő alsó felülete előmelegítéskor magas hőmérsékletet ér el, így közvetlen hőkontaktust biztosít. Ennek eredménye intenzívebb sütés, ropogósabb kéreg és gazdagabb ízvilág – hasonló ahhoz, amit a köves vagy professzionális péksütőkben tapasztalhatunk.

Az alulról érkező közvetlen hő segíti a jobb karamellizációt és az egyenletesebb átsülést. Nem véletlen, hogy az éttermek kő- vagy acélaljú sütőket használnak, ezzel az egyszerű trükkel pedig az otthoni sütőnkkel is meglepően hasonló eredményt érhetünk el.

Milyen ételeknél működik a legjobban?

Ez a módszer különösen jó választás lehet:

  • pizzánál és focacciánál, ahol fontos a ropogós alsó rész
  • kenyereknél és házi kelt tésztáknál
  • egész csirkénél vagy pulykánál
  • olyan zöldségeknél, amelyeknél jól jön a pirult alsó kéreg

Az alulról érkező közvetlen hő segít megelőzni, hogy az étel alja puha vagy ázott maradjon.

pizzasütés alsó fokozaton
Ne a rácsot használd! A sütő alsó beállítása hozza az igazi nápolyi pizzahatást

Így próbáljuk ki otthon

A folyamat egyszerű:

  1. Távolítsuk el a rácsokat és a tepsiket a sütőből.
  2. Helyezzünk sütőpapírt vagy hőálló alátétet a sütő aljára.
  3. Melegítsük elő a sütőt magas hőfokra (kb. 240–250 °C-ra).
  4. Tegyük az ételt közvetlenül az előkészített felületre.

Fontos, hogy használat előtt mindig ellenőrizzük a gyártói útmutatót, mert egyes – különösen gázüzemű – sütők alján szellőzőnyílások vagy nyílt láng lehet, amelyet nem szabad letakarni.

Mikor ne alkalmazzuk?

Ha a sütőnk alján szellőzőnyílás vagy érzékeny fűtőelem található, inkább ne használjuk ezt a módszert. Nem ajánlott olyan fogásoknál sem, amelyek sok folyadékot vagy szószt tartalmaznak, mert ez szennyeződést és akár károsodást is okozhat, ha bizonytalanok vagyunk, mindig nézzük meg a használati útmutatót.

Nosalty-tipp

A módszer akkor működik a legjobban, ha a sütőt valóban alaposan előmelegítjük, ezért ne sajnáljuk rá az időt.

A ropogós alsó kéreg kulcsa a forró felület.

Pizzánál például segíthet, ha a tésztát vékonyra nyújtjuk, és csak közvetlenül sütés előtt pakoljuk meg feltéttel, így nem ázik el az alja. Kenyérnél pedig az első néhány perc extra magas hőfok sokat dobhat a héj állagán.

Tudtad?

A ropogós kéreg kialakulásáért a Maillard-reakció felelős: ez az a kémiai folyamat, amely magas hőmérsékleten intenzívebb ízeket és mélyebb barna színt hoz létre. Minél erősebb az alulról érkező hőhatás, annál látványosabb és ízletesebb lehet a végeredmény.

