Aranyló tyúkhúsleves

Ha egyetlen ételt kellene mondanunk, ami a magyarok konyhájában rendszeresen készül, leginkább vasárnap illetve ünnepnapokon, amit télen-nyáron szeretünk, és a lelket és a testet is gyógyítja, nem beszélve a nátháról, az biztosan a tyúkhúsleves lenne. Aranyló, mély ízű alaplé és omlósra főtt, csontról lebomló hús, főtt sárga- és fehérrépa, zeller, petrezselyem, hegyes erős, cérnametélt, lúdgége vagy eperlevél, ki mit szeret. A legpompásabb fogás. Nálunk ezúttal gyöngytyúkból főtt!

Milyen húsból főjön a szárnyashúsleves?

A húskérdés valóban kulcsfontosságú: a lényeg, hogy minőségi húst vegyünk, lehetőleg a már ismert, megbízható hentesünktől, a piacról, és ha tehetjük, háztáji, valaha boldogan kapirgáló szárnyasból főzzük a húslevesünket.

A (gyöngy)tyúktól mélyebb, markánsabb lesz az alaplé íze, de természetesen csontos (!) csirkehúst is választhatunk: farhát, szárny, aprólék, belsőség, comb, de láb is mehet bele, minél több a kollagén, annál jobb!

Variálhatjuk is: egy levesbe mehet például pulykanyak vagy -szárny, de csirke- és tyúkhús is!

Aranyló, mély ízű alaplé cérnametélttel és omlósra főtt, csontról lebomló hús Kristyán Fanni

Tippek a legfinomabb és legszebb végeredményért

Főzzük elő a húst: ha pár percig előfőzzük a húst tiszta hideg vízben, és forrás után leöntjük az első, zavaros, habos vizet, majd utána újrakezdjük a főzést, sokkal tisztább lesz a lé.

Ha pár percig előfőzzük a húst tiszta hideg vízben, és forrás után leöntjük az első, zavaros, habos vizet, majd utána újrakezdjük a főzést, sokkal tisztább lesz a lé.

Habozás: vannak, akik a főzés közben rendszeresen lemerik a leves tetejéről a habot, vannak, akik a végén belekeverik, mondván, abban van az ízanyag.

Hagyma héjastól: régi szokás, hogy a vöröshagymát héjával együtt tesszük a húslevesbe, mert szép színt ad neki!

Az aranyló szín: ha ragaszkodsz a valóban aranyló színű húsleveshez, picike kurkumával, de a pikánsabb sáfránnyal is ízesítheted, színezheted! Nem kell sok belőlük!

A levest ne forraljuk: szintén alapszabály, hogy a húslevest sok órán át érdemes főzni, alacsony lángon, gyöngyöztetve. Igaz, hogy csirkéből hamarabb elkészül, mint tyúkból (nem beszélve a marháról), de sose forraljuk, mert ha bugyog, akkor zavarossá válik!

Zöldségek: ízlés kérdése, ki milyen zöldséget tesz a húslevesbe az alap fehér- és sárgarépa, hagyma, zeller kombón kívül, de mehet bele paradicsom, paprika (ezekből nem sok), karalábé, gomba, zöldborsó, karfiol, fokhagyma is.

Fűszerezés, extrák: a húsleves alapfűszere a só és az egész bors, ezen kívül sokan tesznek bele gyömbért (főleg náthaűzőnek), babérlevelet, köményt, lestyánt, sőt, ázsiai irányba is vihetjük egy fahéjrúd, csillagánizs vagy pár szem szegfűbors segítségével.

Szűrd le! Amikor elkészült a levesünk, a kész zöldségeket és a húst óvatosan halásszuk ki, ne keverjük fel a leülepedett levet, majd konyharuhával vagy gézzel bélelt szűrőn keresztül szűrjük át a levest, így lesz a legszebb színe!

Tálalás

Tészta

A levesbetét is egy sarkalatos pont, hiszen legtöbben tésztával szeretjük, azonban vannak, akik életük árán sem tennének semmit a kész levesbe a zöldségeken, húson és az alaplén kívül. A legkedveltebb tésztabetét a cérnametélt, ezen kívül az eperlevél és a lúdgégetészta. Ha gluténmentesen étkezünk, a kukoricából, rizslisztből, készült tésztákat ajánljuk a húslevesbe.

Kiegészítők