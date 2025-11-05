r
Nosalty Logó
levesek húsleves

Aranyló tyúkhúsleves

Aranyló tyúkhúsleves
Kristyán Fanni
Aranyló tyúkhúsleves
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

231
Kalória
20.5g
Fehérje
25.5g
Szénhidrát
5g
Zsír
368g
Víz
51.2g
Koleszterin
2.8g
Élelmi rost
3g
Cukor
  • 5% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 1% Zsír
Összesen 231 kcal
  • 5% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 1% Zsír
Összesen 2783 kcal
  • 5% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 1% Zsír
Összesen 50 kcal
  • 5% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 1% Zsír
  • 88% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • β-karotin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    20.5 g

Zsír

  • Összesen
    5 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    51 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    405.9 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    28 mg
  • Kálcium
    48 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    45 mg
  • Foszfor
    193 mg
  • Nátrium
    89 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    25.5 g
  • Cukor
    3 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    368 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    140 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    20 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    73 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    8 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    86 micro
  • Kolin:
    10 mg
  • Retinol - A vitamin:
    19 micro
  • α-karotin
    422 micro
  • β-karotin
    1233 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    215 micro
  • Lut-zea
    272 micro
Összesen 231 kcal
  • 5% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 1% Zsír
  • 88% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • β-karotin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    245.7 g

Zsír

  • Összesen
    60.3 g
  • Telített zsírsav
    16 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    21 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    14 g
  • Koleszterin
    614 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    4871.3 g
  • Cink
    17 mg
  • Szelén
    331 mg
  • Kálcium
    578 mg
  • Vas
    23 mg
  • Magnézium
    539 mg
  • Foszfor
    2311 mg
  • Nátrium
    1065 mg
  • Réz
    2 mg
  • Mangán
    5 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    305.5 g
  • Cukor
    36 mg
  • Élelmi rost
    34 mg

Víz

  • Összesen
    4416 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1676 micro
  • B6 vitamin:
    5 mg
  • B12 Vitamin:
    3 micro
  • E vitamin:
    5 mg
  • C vitamin:
    238 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    871 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    4 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    91 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    1026 micro
  • Kolin:
    118 mg
  • Retinol - A vitamin:
    232 micro
  • α-karotin
    5061 micro
  • β-karotin
    14791 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    2575 micro
  • Lut-zea
    3263 micro
Összesen 2783 kcal
  • 5% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 1% Zsír
  • 88% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • β-karotin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    4.6 g

Zsír

  • Összesen
    1.1 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    11 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    91 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    6 mg
  • Kálcium
    11 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    10 mg
  • Foszfor
    43 mg
  • Nátrium
    20 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    5.7 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    82.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    31 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    4 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    16 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    19 micro
  • Kolin:
    2 mg
  • Retinol - A vitamin:
    4 micro
  • α-karotin
    94 micro
  • β-karotin
    276 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    48 micro
  • Lut-zea
    61 micro
Összesen 50 kcal

Elkészítés

  1. A tyúkot forrásban lévő vízben 2 perc alatt előfőzzük, leszűrjük, félretesszük. A legvégén így sokkal tisztább alaplevet kapunk. A legjobb, ha gyöngytyúkból készítjük a levest, hiszen abból lesz a legfinomabb.
  2. A hagymát héjastól ketté vágjuk, majd száras serpenyőn pár perc alatt alaposan lepirítjuk, hogy gazdagabb ízt adjon a levesnek.
  3. Az edénybe feltesszük forrni a hideg vizet.
  4. Beletesszük az előfőzött tyúkot, és sorban a megtisztított, felszeletelt zöldségeket és fűszereket.
  5. A levest lassú tűzön 4-5 órát főzzük lefedés nélkül.
  6. Amikor elkészült, a főtt zöldségeket és a húst szépen óvatosan csipesszel kihalásszuk, majd konyharuhával bélelt szűrőn keresztül átszűrjük a levet.
  7. Végül főtt tésztával, hússal, zöldségekkel és petrezselyemmel megszórva tálaljuk.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Főzés ideje: 300 p
  • Sütés ideje: 5 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

Mi az? Aranyló, illatos, és minden gondra megoldás. Bizony, egy melengető tyúkhúsleves! Az ünnepekre való tekintettel most hoztunk nektek pár egyszerű ötletet, amivel még ízletesebbé varázsolhatjátok ezt a nélkülözhetetlen fogást. Tippek a receptben!

Aranyló tyúkhúsleves tányérban, állókép
Aranyló, illatos húsleves, mely minden gondra megoldás
Kristyán Fanni

Ha egyetlen ételt kellene mondanunk, ami a magyarok konyhájában rendszeresen készül, leginkább vasárnap illetve ünnepnapokon, amit télen-nyáron szeretünk, és a lelket és a testet is gyógyítja, nem beszélve a nátháról, az biztosan a tyúkhúsleves lenne. Aranyló, mély ízű alaplé és omlósra főtt, csontról lebomló hús, főtt sárga- és fehérrépa, zeller, petrezselyem, hegyes erős, cérnametélt, lúdgége vagy eperlevél, ki mit szeret. A legpompásabb fogás. Nálunk ezúttal gyöngytyúkból főtt!

Milyen húsból főjön a szárnyashúsleves?

A húskérdés valóban kulcsfontosságú: a lényeg, hogy minőségi húst vegyünk, lehetőleg a már ismert, megbízható hentesünktől, a piacról, és ha tehetjük, háztáji, valaha boldogan kapirgáló szárnyasból főzzük a húslevesünket.

A (gyöngy)tyúktól mélyebb, markánsabb lesz az alaplé íze, de természetesen csontos (!) csirkehúst is választhatunk: farhát, szárny, aprólék, belsőség, comb, de láb is mehet bele, minél több a kollagén, annál jobb!

Variálhatjuk is: egy levesbe mehet például pulykanyak vagy -szárny, de csirke- és tyúkhús is!

Cérnametélttel tálalt tyúkhúsleves, arany kanállal
Aranyló, mély ízű alaplé cérnametélttel és omlósra főtt, csontról lebomló hús
Kristyán Fanni

Tippek a legfinomabb és legszebb végeredményért

  • Főzzük elő a húst: ha pár percig előfőzzük a húst tiszta hideg vízben, és forrás után leöntjük az első, zavaros, habos vizet, majd utána újrakezdjük a főzést, sokkal tisztább lesz a lé.
  • Habozás: vannak, akik a főzés közben rendszeresen lemerik a leves tetejéről a habot, vannak, akik a végén belekeverik, mondván, abban van az ízanyag.
  • Hagyma héjastól: régi szokás, hogy a vöröshagymát héjával együtt tesszük a húslevesbe, mert szép színt ad neki!
  • Az aranyló szín: ha ragaszkodsz a valóban aranyló színű húsleveshez, picike kurkumával, de a pikánsabb sáfránnyal is ízesítheted, színezheted! Nem kell sok belőlük!
  • A levest ne forraljuk: szintén alapszabály, hogy a húslevest sok órán át érdemes főzni, alacsony lángon, gyöngyöztetve. Igaz, hogy csirkéből hamarabb elkészül, mint tyúkból (nem beszélve a marháról), de sose forraljuk, mert ha bugyog, akkor zavarossá válik!
  • Zöldségek: ízlés kérdése, ki milyen zöldséget tesz a húslevesbe az alap fehér- és sárgarépa, hagyma, zeller kombón kívül, de mehet bele paradicsom, paprika (ezekből nem sok), karalábé, gomba, zöldborsó, karfiol, fokhagyma is.
  • Fűszerezés, extrák: a húsleves alapfűszere a só és az egész bors, ezen kívül sokan tesznek bele gyömbért (főleg náthaűzőnek), babérlevelet, köményt, lestyánt, sőt, ázsiai irányba is vihetjük egy fahéjrúd, csillagánizs vagy pár szem szegfűbors segítségével.

Szűrd le!

Amikor elkészült a levesünk, a kész zöldségeket és a húst óvatosan halásszuk ki, ne keverjük fel a leülepedett levet, majd konyharuhával vagy gézzel bélelt szűrőn keresztül szűrjük át a levest, így lesz a legszebb színe!

Tálalás

Tészta

A levesbetét is egy sarkalatos pont, hiszen legtöbben tésztával szeretjük, azonban vannak, akik életük árán sem tennének semmit a kész levesbe a zöldségeken, húson és az alaplén kívül. A legkedveltebb tésztabetét a cérnametélt, ezen kívül az eperlevél és a lúdgégetészta. Ha gluténmentesen étkezünk, a kukoricából, rizslisztből, készült tésztákat ajánljuk a húslevesbe.

Kiegészítők

  • Csípős: a szárított piros, tört fűszerpaprika, a hegyes erős karikázva, a különféle chilik vagy a csípős, magyaros paprikakrém is közkedvelt, de vannak, akik mezei pirospaprikát szórnak a leves tetejére tálaláskor.
  • Táfelspicc: a 19. századi Monarchia "találmánya", mely tulajdonképpen külön főétkezést kerekít a hagyományosan marhahúslevesben főtt húsból, és külön szolgálja fel a húst a zöldségekkel együtt tormamártás, almaszósz, kenyér társaságában. Csirke- és tyúkhúslevesben főtt hússal is működik!

Hasonló receptek

Összes húsleves
Hozzávalók
Elkészítés
Sztori

További receptek

Csirkeaprólék-leves
húsleves

Csirkeaprólék-leves

A csirkeaprólék-leves igazi klasszikus a magyar konyhában. A neve onnan ered, hogy nem a színhúsból készül, hanem a csirke apróbb részeiből: nyak, farhát, szárnyak, lábak, belsőségek. ...

Fekete Melinda

Címlapról ajánljuk

Repülő
Életmód

Az EVA AIR bemutatja új Premium Economy osztályát a Bécs–Taipei...

2025. november 3-tól az EVA AIR utasai teljesen új élményben részesülhetnek a Bécs–Taipei közvetlen járatokon: a légitársaság Boeing 787-9 repülőgépein debütál az új Premium Economy kabin, amely a kényelmet, a térkínálatot és a modern fedélzeti szolgáltatásokat ötvözi az Economy és a Business osztály közötti tökéletes átmenetként.

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept