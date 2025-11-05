Aranyló tyúkhúsleves
Hozzávalók
-
1 kg gyöngytyúk
-
3 l víz
-
1 nagy fej vöröshagyma
-
1 kis db karalábé
-
1 kis db zeller
-
2 közepes szár halványító zeller
-
2 kis db fehérrépa
-
4 kis db sárgarépa
-
1 közepes db paradicsom
-
2 gerezd fokhagyma
-
0.5 db hegyes erős paprika
-
1 cm gyömbér
-
1 db zellerlevél
-
1 csokor petrezselyem
-
1 tk bors
-
só ízlés szerint
-
30 dkg cérnametélt
- 88% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
β-karotin
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 20.5 g
Zsír
-
Összesen 5 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 51 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 405.9 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 28 mg
-
Kálcium 48 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 45 mg
-
Foszfor 193 mg
-
Nátrium 89 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 25.5 g
-
Cukor 3 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 368 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 140 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 20 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 73 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 8 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 86 micro
-
Kolin: 10 mg
-
Retinol - A vitamin: 19 micro
-
α-karotin 422 micro
-
β-karotin 1233 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 215 micro
-
Lut-zea 272 micro
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
β-karotin
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 4.6 g
Zsír
-
Összesen 1.1 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 11 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 91 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 6 mg
-
Kálcium 11 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 10 mg
-
Foszfor 43 mg
-
Nátrium 20 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 5.7 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 82.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 31 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 4 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 16 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 19 micro
-
Kolin: 2 mg
-
Retinol - A vitamin: 4 micro
-
α-karotin 94 micro
-
β-karotin 276 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 48 micro
-
Lut-zea 61 micro
Elkészítés
- A tyúkot forrásban lévő vízben 2 perc alatt előfőzzük, leszűrjük, félretesszük. A legvégén így sokkal tisztább alaplevet kapunk. A legjobb, ha gyöngytyúkból készítjük a levest, hiszen abból lesz a legfinomabb.
- A hagymát héjastól ketté vágjuk, majd száras serpenyőn pár perc alatt alaposan lepirítjuk, hogy gazdagabb ízt adjon a levesnek.
- Az edénybe feltesszük forrni a hideg vizet.
- Beletesszük az előfőzött tyúkot, és sorban a megtisztított, felszeletelt zöldségeket és fűszereket.
- A levest lassú tűzön 4-5 órát főzzük lefedés nélkül.
- Amikor elkészült, a főtt zöldségeket és a húst szépen óvatosan csipesszel kihalásszuk, majd konyharuhával bélelt szűrőn keresztül átszűrjük a levet.
- Végül főtt tésztával, hússal, zöldségekkel és petrezselyemmel megszórva tálaljuk.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Főzés ideje: 300 p
- Sütés ideje: 5 p
Mi az? Aranyló, illatos, és minden gondra megoldás. Bizony, egy melengető tyúkhúsleves! Az ünnepekre való tekintettel most hoztunk nektek pár egyszerű ötletet, amivel még ízletesebbé varázsolhatjátok ezt a nélkülözhetetlen fogást. Tippek a receptben!
Ha egyetlen ételt kellene mondanunk, ami a magyarok konyhájában rendszeresen készül, leginkább vasárnap illetve ünnepnapokon, amit télen-nyáron szeretünk, és a lelket és a testet is gyógyítja, nem beszélve a nátháról, az biztosan a tyúkhúsleves lenne. Aranyló, mély ízű alaplé és omlósra főtt, csontról lebomló hús, főtt sárga- és fehérrépa, zeller, petrezselyem, hegyes erős, cérnametélt, lúdgége vagy eperlevél, ki mit szeret. A legpompásabb fogás. Nálunk ezúttal gyöngytyúkból főtt!
Milyen húsból főjön a szárnyashúsleves?
A húskérdés valóban kulcsfontosságú: a lényeg, hogy minőségi húst vegyünk, lehetőleg a már ismert, megbízható hentesünktől, a piacról, és ha tehetjük, háztáji, valaha boldogan kapirgáló szárnyasból főzzük a húslevesünket.
A (gyöngy)tyúktól mélyebb, markánsabb lesz az alaplé íze, de természetesen csontos (!) csirkehúst is választhatunk: farhát, szárny, aprólék, belsőség, comb, de láb is mehet bele, minél több a kollagén, annál jobb!
Variálhatjuk is: egy levesbe mehet például pulykanyak vagy -szárny, de csirke- és tyúkhús is!
Tippek a legfinomabb és legszebb végeredményért
- Főzzük elő a húst: ha pár percig előfőzzük a húst tiszta hideg vízben, és forrás után leöntjük az első, zavaros, habos vizet, majd utána újrakezdjük a főzést, sokkal tisztább lesz a lé.
- Habozás: vannak, akik a főzés közben rendszeresen lemerik a leves tetejéről a habot, vannak, akik a végén belekeverik, mondván, abban van az ízanyag.
- Hagyma héjastól: régi szokás, hogy a vöröshagymát héjával együtt tesszük a húslevesbe, mert szép színt ad neki!
- Az aranyló szín: ha ragaszkodsz a valóban aranyló színű húsleveshez, picike kurkumával, de a pikánsabb sáfránnyal is ízesítheted, színezheted! Nem kell sok belőlük!
- A levest ne forraljuk: szintén alapszabály, hogy a húslevest sok órán át érdemes főzni, alacsony lángon, gyöngyöztetve. Igaz, hogy csirkéből hamarabb elkészül, mint tyúkból (nem beszélve a marháról), de sose forraljuk, mert ha bugyog, akkor zavarossá válik!
- Zöldségek: ízlés kérdése, ki milyen zöldséget tesz a húslevesbe az alap fehér- és sárgarépa, hagyma, zeller kombón kívül, de mehet bele paradicsom, paprika (ezekből nem sok), karalábé, gomba, zöldborsó, karfiol, fokhagyma is.
- Fűszerezés, extrák: a húsleves alapfűszere a só és az egész bors, ezen kívül sokan tesznek bele gyömbért (főleg náthaűzőnek), babérlevelet, köményt, lestyánt, sőt, ázsiai irányba is vihetjük egy fahéjrúd, csillagánizs vagy pár szem szegfűbors segítségével.
Szűrd le!
Tálalás
Tészta
A levesbetét is egy sarkalatos pont, hiszen legtöbben tésztával szeretjük, azonban vannak, akik életük árán sem tennének semmit a kész levesbe a zöldségeken, húson és az alaplén kívül. A legkedveltebb tésztabetét a cérnametélt, ezen kívül az eperlevél és a lúdgégetészta. Ha gluténmentesen étkezünk, a kukoricából, rizslisztből, készült tésztákat ajánljuk a húslevesbe.
Kiegészítők
- Csípős: a szárított piros, tört fűszerpaprika, a hegyes erős karikázva, a különféle chilik vagy a csípős, magyaros paprikakrém is közkedvelt, de vannak, akik mezei pirospaprikát szórnak a leves tetejére tálaláskor.
- Táfelspicc: a 19. századi Monarchia "találmánya", mely tulajdonképpen külön főétkezést kerekít a hagyományosan marhahúslevesben főtt húsból, és külön szolgálja fel a húst a zöldségekkel együtt tormamártás, almaszósz, kenyér társaságában. Csirke- és tyúkhúslevesben főtt hússal is működik!