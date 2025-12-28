Advent

2025.12.28.

Az alapanyag, amit ne felejts ki, ha hibátlan magyaros lencsefőzeléket főznél

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

Lehet variálni a receptúrát, kipróbálni más nemzetek lencsés ételeit, esetleg vörös lencsére váltani, mi azonban most a magyaros, barna lencséből készült főzeléknél maradunk, és megmutatjuk, mi az az alapanyag és az a pár egyszerű tipp, melyek nélkül nem lesz az igazi a lencsefőzelékünk.

A lencsefőzelék szilveszterkor illetve újév első napján olyan, mint a bejgli karácsonykor: hagyományosan, sőt, szinte kötelezően asztalra kerül legtöbbünk családjában, főleg, hogy előbbitől még pénzt és jószerencsét is várunk.

A mustárt sose hagyd ki, ha hibátlan magyaros lencsefőzeléket főznél

Ti hogyan készítitek a lencsefőzeléket szilveszterkor (vagy bármikor amikor megkívánjátok?

Mennyi időre áztatjátok be a lencsét? Füstölt húst is főztök bele? Hagymás alapon, fokhagymával, babérral készítitek? A magyaros lencsefőzelék-receptekbe általában ezek, a most említett hozzávalók kerülnek, egy fontos ízesítésfelelős alapanyag azonban ne maradjon ki... a mustár!

A mustár savanykásan pikáns ízvilága remekül passzol a lencsefőzelék füstös ízéhez, főleg, ha tényleg füstölt hússal vagy csülökkel főzitek, vagy füstölt alaplevet használtok a főzéshez. Ne hagyjátok ki belőle!

További tippek a tökéletes lencsefőzelékhez:

  • a barna lencsét a főzés előtt 24 órával, háromszoros mennyiségű vízbe áztassuk be, így másnap akár fél óra alatt megfő majd a főzelékünk
  • a kezdő zsiradékos-hagymás-fokhagymás alapra szórjunk kevés cukrot, ezzel finom, édeskés, karamelles ízeket kapunk
  • a főzeléket lehetőség szerint ne vízzel, hanem füstölt alaplével főzzük
  • fűszerként használjunk babérlevelet, sót, borsot, fűszerpaprikát

Plusz tipp:

a mustár mellett némi ecet hozzáadása is tökéletesíti az ízeket. Ezt elég a végén belelöttyinteni a lencsefőzelékbe!

Tálalás előtt habarjuk be tejföllel, lisztet nem is kell feltétlenül hozzáadnunk, a lencse önmagában is képes besűríteni a főzeléket!

Ajánlott videó

Legújabb receptek

lencsefőzelék

Lencsefőzelék tejmentesen

A Szilveszter vagy az Újév elmaradhatatlan étele a lencsefőzelék. Tálalhatjuk sült hússal is és ér az év többi részében is lencsét enni, hiszen finom és egészséges!

kekszsüti

Csokiszalámi

A csokiszalámi több szempontból is jó választás. Mindenki szokta szeretni, könnyen elkészül és sütni sem kell. Sőt, általában otthon megtalálható az összes alapanyag is. Ízlés ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-lencsefozelek
lencsefőzelék

Hagyományos lencsefőzelék

Amikor Turós Emil kopott szakácskönyvéből főztem, mindig rácsodálkoztam, hogy évtizedekkel ezelőtt milyen ízletes ételek készülhettek. Ma már nem csodálkozom, és ha egy klasszikus ...

korhelyleves-eredeti-magyar-recept-klasszikus
káposztaleves

Az eredeti korhelyleves

A klasszikus korhelyleves valójában inkább egy kiadós főétel, mint egy leves: a savanyú káposztából főzött kolbászos fogás a magyar konyhaművészet egyik ismert és népszerű étele. ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept