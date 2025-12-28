Az alapanyag, amit ne felejts ki, ha hibátlan magyaros lencsefőzeléket főznél

A lencsefőzelék szilveszterkor illetve újév első napján olyan, mint a bejgli karácsonykor: hagyományosan, sőt, szinte kötelezően asztalra kerül legtöbbünk családjában, főleg, hogy előbbitől még pénzt és jószerencsét is várunk.
Ti hogyan készítitek a lencsefőzeléket szilveszterkor (vagy bármikor amikor megkívánjátok?
Mennyi időre áztatjátok be a lencsét? Füstölt húst is főztök bele? Hagymás alapon, fokhagymával, babérral készítitek? A magyaros lencsefőzelék-receptekbe általában ezek, a most említett hozzávalók kerülnek, egy fontos ízesítésfelelős alapanyag azonban ne maradjon ki... a mustár!
A mustár savanykásan pikáns ízvilága remekül passzol a lencsefőzelék füstös ízéhez, főleg, ha tényleg füstölt hússal vagy csülökkel főzitek, vagy füstölt alaplevet használtok a főzéshez. Ne hagyjátok ki belőle!
További tippek a tökéletes lencsefőzelékhez:
- a barna lencsét a főzés előtt 24 órával, háromszoros mennyiségű vízbe áztassuk be, így másnap akár fél óra alatt megfő majd a főzelékünk
- a kezdő zsiradékos-hagymás-fokhagymás alapra szórjunk kevés cukrot, ezzel finom, édeskés, karamelles ízeket kapunk
- a főzeléket lehetőség szerint ne vízzel, hanem füstölt alaplével főzzük
- fűszerként használjunk babérlevelet, sót, borsot, fűszerpaprikát
Plusz tipp:
Tálalás előtt habarjuk be tejföllel, lisztet nem is kell feltétlenül hozzáadnunk, a lencse önmagában is képes besűríteni a főzeléket!