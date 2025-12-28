Az alapanyag, amit ne felejts ki, ha hibátlan magyaros lencsefőzeléket főznél

Lehet variálni a receptúrát, kipróbálni más nemzetek lencsés ételeit, esetleg vörös lencsére váltani, mi azonban most a magyaros, barna lencséből készült főzeléknél maradunk, és megmutatjuk, mi az az alapanyag és az a pár egyszerű tipp, melyek nélkül nem lesz az igazi a lencsefőzelékünk.

A lencsefőzelék szilveszterkor illetve újév első napján olyan, mint a bejgli karácsonykor: hagyományosan, sőt, szinte kötelezően asztalra kerül legtöbbünk családjában, főleg, hogy előbbitől még pénzt és jószerencsét is várunk.

A mustárt sose hagyd ki, ha hibátlan magyaros lencsefőzeléket főznél

Ti hogyan készítitek a lencsefőzeléket szilveszterkor (vagy bármikor amikor megkívánjátok?

Mennyi időre áztatjátok be a lencsét? Füstölt húst is főztök bele? Hagymás alapon, fokhagymával, babérral készítitek? A magyaros lencsefőzelék-receptekbe általában ezek, a most említett hozzávalók kerülnek, egy fontos ízesítésfelelős alapanyag azonban ne maradjon ki... a mustár!

A mustár savanykásan pikáns ízvilága remekül passzol a lencsefőzelék füstös ízéhez, főleg, ha tényleg füstölt hússal vagy csülökkel főzitek, vagy füstölt alaplevet használtok a főzéshez. Ne hagyjátok ki belőle!

További tippek a tökéletes lencsefőzelékhez:

a barna lencsét a főzés előtt 24 órával , háromszoros mennyiségű vízbe áztassuk be, így másnap akár fél óra alatt megfő majd a főzelékünk

, háromszoros mennyiségű vízbe áztassuk be, így másnap akár fél óra alatt megfő majd a főzelékünk a kezdő zsiradékos-hagymás-fokhagymás alapra szórjunk kevés cukrot , ezzel finom, édeskés, karamelles ízeket kapunk

, ezzel finom, édeskés, ízeket kapunk a főzeléket lehetőség szerint ne vízzel, hanem füstölt alaplével főzzük

fűszerként használjunk babérlevelet, sót, borsot, fűszerpaprikát

Plusz tipp: a mustár mellett némi ecet hozzáadása is tökéletesíti az ízeket. Ezt elég a végén belelöttyinteni a lencsefőzelékbe!

Tálalás előtt habarjuk be tejföllel, lisztet nem is kell feltétlenül hozzáadnunk, a lencse önmagában is képes besűríteni a főzeléket!