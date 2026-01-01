Komoly árcsökkentéssel indítja az évet a Penny: Ezek a termékek lesznek olcsóbbak januárban

Jó hír az évkezdéshez: közel 70 tejtermék árát csökkenti januárban a Penny. A kedvezőbb árakat a hónap folyamán fokozatosan vezetik be.

A tejtermékek alapvető részét képezik a háztartásnak, így egy család kosarából sem maradhatnak ki a mindennapi bevásárlások alkalmával. Olyannyira igaz ez, hogy a Penny statisztikái szerint 2025-ben 5-ből 4 kosárba került valamilyen tejtermék, átlagosan legalább kettő darab. Különösen az olyan termékek népszerűek, mint a tej, a joghurtok és a tejföl. Ezért januárban a Penny közel 70 alapvető, hazai forrásból származó tejtermék árát csökkenti, így különböző kiszerelésű és zsírtartalmú tejekhez, tejfölökhöz, sajtokhoz, vajakhoz, túrókhoz, tejszínekhez és joghurtokhoz juthatnak hozzá kedvezőbb áron a vásárlók - számolt be róla a Pénzcentrum.

Közel 70 tejtermék árát csökkenti az új évben a Penny

Ahogy a Pénzcentrum cikkéből kiderül, a kedvezmény mértéke akár a 10%-ot is elérheti, de egy termékek esetében még ennél is jobban járnak a vásárlók:

a kilogrammos kiszerelésű Sissy trappista sajtkorong ára kilogrammonként minimum 100 forint-tal,

a 100 grammos Sissy teavaj ára több mint 15%-kal,

a kiemelkedően népszerű 200 grammos Sissy pásztorsajt ára több mint 14%-kal,

a 125 grammos Sissy szeletelt trappista sajtok (natúr/light/füstölt/laktózmentes) árai és a 250 grammos Sissy krémes túró ára átlagosan közel 11%-kal csökken.

Az árcsökkenés januárban fokozatosan lép életbe

Az árcsökkentésből a laktózmentes tejtermékek sem maradnak ki: a kedvező ár-érték arányú és 100%-ban hazai Sissy termékcsaládba tartozó laktózmentes tej, vaj, tejföl, túró, sajt, joghurtok és a kefir.

Forrásunk volt.