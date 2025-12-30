r
Ropogós karamellizált kalács

Fekete Melinda
Ropogós karamellizált kalács
Hozzávalók

A karamellizált kalácshoz

  • 34% Víz

Összesen 379 kcal

Elkészítés

A karamellizált kalácshoz

  1. A kalácsot vágjuk fel 4 vastag szeletre és vágjuk le a széleiket úgy, hogy 4 szép téglalap alakú szeletet kapjunk.
  2. A puha vajat keverjük ki a cukorral, majd kenjük be a kalácsszeletek mindegyik oldalát vele. Tegyük a szeleteket sütőpapírral kibélelt tepsire, majd az előmelegített sütőbe.
  3. Süssük a kalácsokat kb. 8 percig, ezután fordítsuk át őket a másik oldalukra és süssük őket további 8 percig vagy amíg aranybarnára sülnek.
  4. Miután letelt a sütési idő szedjük ki a sütőből a tepsit és hagyjuk 2-3 percig hűlni a szeleteket, majd szedjük ki őket a tepsiből egy másik tálra és várjunk még kb. 7-8 percet, hogy megszilárduljon a karamell. Ezután fogyaszthatjuk.
  5. Tálaljunk mellé közepesen felvert, vaníliás tejszínhabot vagy fagylaltot.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 5 p
  • Sütés ideje: 16 p
  • Sütés hőfoka: 180 °C
  • Sütés módja: alul-felül sütés
Az ünnepekre tökéletes választás ez az elegáns, nagyon izgalmas mégis egyszerűen elkészíthető desszert. A kalács külseje tökéletesen ropogós lesz a karamellizálódott cukros-vajas krémtől, a közepe viszont puha és könnyű marad. Tejszínhabbal vagy vanília fagylalttal is kiváló.

