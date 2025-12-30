Ropogós karamellizált kalács
Hozzávalók
A karamellizált kalácshoz
-
4 szelet kalács (vastag szelet)
-
80 g vaj
-
60 g barna cukor
-
200 g tejszínhab (opcionális)
- 5% Fehérje
- 37% Szénhidrát
- 25% Zsír
A karamellizált kalácshoz
-
50g kalács184 kcal
-
20g vaj143 kcal
-
15g barna cukor57 kcal
-
50g tejszínhab129 kcal
- 5% Fehérje
- 37% Szénhidrát
- 25% Zsír
A karamellizált kalácshoz
-
200g kalács734 kcal
-
80g vaj574 kcal
-
60g barna cukor228 kcal
-
200g tejszínhab514 kcal
- 5% Fehérje
- 37% Szénhidrát
- 25% Zsír
A karamellizált kalácshoz
-
37g kalács136 kcal
-
14.8g vaj106 kcal
-
11.1g barna cukor42 kcal
-
37g tejszínhab95 kcal
- 5% Fehérje
- 37% Szénhidrát
- 25% Zsír
- 34% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
C vitamin:
-
A vitamin (RAE):
Fehérje
-
Összesen 6.5 g
Zsír
-
Összesen 33.1 g
-
Telített zsírsav 18 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 10 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 96 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 368 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 14 mg
-
Kálcium 111 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 19 mg
-
Foszfor 97 mg
-
Nátrium 124 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 49.2 g
-
Cukor 25 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 44.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 233 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 1 mg
-
D vitamin: 8 micro
-
K vitamin: 3 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 56 micro
-
Kolin: 27 mg
-
Retinol - A vitamin: 229 micro
-
α-karotin 1 micro
-
β-karotin 55 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 18 micro
Elkészítés
A karamellizált kalácshoz
- A kalácsot vágjuk fel 4 vastag szeletre és vágjuk le a széleiket úgy, hogy 4 szép téglalap alakú szeletet kapjunk.
- A puha vajat keverjük ki a cukorral, majd kenjük be a kalácsszeletek mindegyik oldalát vele. Tegyük a szeleteket sütőpapírral kibélelt tepsire, majd az előmelegített sütőbe.
- Süssük a kalácsokat kb. 8 percig, ezután fordítsuk át őket a másik oldalukra és süssük őket további 8 percig vagy amíg aranybarnára sülnek.
- Miután letelt a sütési idő szedjük ki a sütőből a tepsit és hagyjuk 2-3 percig hűlni a szeleteket, majd szedjük ki őket a tepsiből egy másik tálra és várjunk még kb. 7-8 percet, hogy megszilárduljon a karamell. Ezután fogyaszthatjuk.
- Tálaljunk mellé közepesen felvert, vaníliás tejszínhabot vagy fagylaltot.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Sütés ideje: 16 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
Az ünnepekre tökéletes választás ez az elegáns, nagyon izgalmas mégis egyszerűen elkészíthető desszert. A kalács külseje tökéletesen ropogós lesz a karamellizálódott cukros-vajas krémtől, a közepe viszont puha és könnyű marad. Tejszínhabbal vagy vanília fagylalttal is kiváló.