A magas koleszterinszintet nem a zsíros ételek okozzák, annak ellenére, hogy nagyon sokak fejében ez a tévhit él. Táplálkozási szakértő osztja meg gondolatait a magas koleszterinszint okairól.

A tojás és a szalonna igazi mumus, ha magas koleszterinről van szó, pedig ezek sokkal kevesebbet ártanak, mint gondolnánk. A valós veszélyt két másik dolog jelenti, lássuk miről van szó pontosan!

Nem a tojás és a szalonna tehet a magas koleszterinről: erre a két dologra kell jobban figyelni

Nem a zsíros ételek okozzák a magas koleszterint és zsírmáj kialakulását, ugyanis a máj a fölösleges cukrot alakítja át zsírszövetté. A B4-vitain (kolin) gondoskodik arról, hogy például a szalonnában és tojásban lévő koleszterin ne maradjon a májban, hanem zsírszövetté alakuljon át, ami a hasunkra, combunkra és egyéb testrészeinkre rakódik.

A test a túl sok cukor és finomított szénhidrát miatt halmozza fel a zsírt a májban, amitől a koleszterinszint is megemelkedik.

Az iparilag hozzáadott cukrok, különösen a fruktóz és kukoricaszirup jelentik a legnagyobb problémát.

A máj a felesleges cukrot zsírrá alakítja, és ez okozza a nem-alkoholos zsírmáj betegséget, valamint a trigliceridek és koleszterin szintjének emelkedését.

Ezért fontos a finomított szénhidrátok és cukrok fogyasztásának csökkentése, ellenben a sok víz és rost fogyasztása kiemelt szerepet kell, hogy kapjon. Az egészséges zsírokban gazdag ételek, mint a házi disznózsír, olívaolaj, hidegen sajtolt növényi olajok, kolinban gazdag ételek, például szalonna, tojás még segítik is a máj működését.

