Ha szereted a süteményeket, na meg a karácsonyt, akkor ez a kvíz biztos nem fog nehézséget okozni. Lássuk, hány karácsonyi süteményt ismersz fel a képekről!

Végre itt az idő, hogy a finomabbnál finomabb sütemények társaságát élvezzük! Felsorakoznak a karácsonyi favoritok, melyeket képek alapján kell felismerni. Vigyázat, van köztük becsapós is!

Nosalty-kvíz: Hány ikonikus karácsonyi süteményt ismersz fel?

A karácsony és az ünnepi időszak egyik legjobb velejárója a rengeteg finom falat, köztük a krémes sütemények és mutatós desszertek, melyek közül nehezen tud az ember választani, pláne, ha minden egyszerre kerül felszolgálásra.

Sok családban hagyományos receptúra alapján készül a bejgli, flódni, zserbó, de ne feledkezzünk meg az isler-linzer párosáról sem, a kókuszcsókról, a néró süteményről, a méteres kalácsról és a mézes krémesről sem, amik nosztalgikus érzést is keltenek bennünk. Sőt, nemcsak a családoknak, hanem a különböző nemzeteknek is megvannak a maga karácsonyi süteményei és desszertjei, melyeknek illata csak ilyenkor járja át a lakást/házat.

Receptajánló:

A jellegzetes ízek és illatok, a meleg, fűszeres aromák jellemzik ezt az időszakot. A fahéj, a szegfűszeg, a gyömbér, a szerecsendió és a vanília szinte elmaradhatatlan elemei az ünnepi édességeknek, hiszen ezek a fűszerek nemcsak ízben gazdagítják a süteményeket, hanem illatukkal is hozzájárulnak a karácsonyi hangulathoz.

Az alapanyagok tekintetében a karácsonyi sütemények gyakran tartalmasabbak és gazdagabbak, mint a hétköznapi édességek.

Jellemző hozzávaló a dió, a mogyoró, a mandula és a mák, de még a méz is, ami természetes édességével és sűrű állagával sok recept alapját adja. Az aszalt gyümölcsök sem maradhatnak el, úgy mint a mazsola, az aszalt szilva vagy a narancshéj, ami szintén gyakran megjelenik, savasságot és különleges textúrát adva a süteményeknek.

Most pedig lássuk, ti hány ikonikus karácsonyi süteményt ismertek fel!

Játékra fel, íme a kvíz!