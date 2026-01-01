Elfeledett konyhai kincs: mi kidobjuk, pedig nagymamáink megfázás ellen készítettek belőle teát

Mi konyhai hulladékként tekintünk rá, pedig a hagymahéjból hosszú időn át főztek teát. Mire jó pontosan, miért érdemes fogyasztani? Eláruljuk!

A modern teák és étrend-kiegészítők világában könnyű megfeledkezni azokról az egyszerű, otthoni megoldásokról, amelyek nagyszüleink konyhájában még természetesnek számítottak. A hagymahéj tea pontosan ilyen: szerény, mégis sokoldalú ital, amely a megfázásos időszakban különösen jól jöhet. Elkészítése nem igényel különleges eszközöket, alapanyaga pedig szinte minden háztartásban megtalálható. Mutatjuk, miért érdemes hagymahéjból készült teát fogyasztanod!

Hagymahéj: ne dob ki, inkább főzz belőle teát!

Mitől egészséges?

A vöröshagyma külső, papírszerű héja ugyanazokat a növényi vegyületeket tartalmazza, mint maga a hagyma húsa. Ilyen például a quercetin, amely a növény természetes védekező anyagai közé tartozik. Bár a hagymahéj teát nem tekinthetjük csodaszernek, nem véletlen, hogy a népi gyógyászat régóta számol vele.

A hideg, száraz téli levegő gyakran megterheli a szervezetet. Ilyenkor egy csésze meleg tea nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is megnyugtató lehet.

A hagymahéj teát régebben gyakran itták a hurutos, megfázásos időszakok kísérőjeként, és sokan köhögés esetén is bevetették, egyszerű házi megoldásként.

Hogyan készítsük el?

Az elkészítés rendkívül egyszerű, de néhány dologra érdemes odafigyelni.

Csak tiszta, ép hagymahéjat használjunk.

Ha a hagyma földes, a külső réteget alaposan mossuk le.

Főzzünk hagymahéjból teát! Tegyünk egy marék hagymahéjat egy bögrébe, öntsük le forró vízzel, majd fedjük le. Hagyjuk állni 10–15 percig, ezután szűrjük le. Az íze karakteres, ezért mézzel vagy citrommal kellemesebbé tehető.

Forrásunk volt.