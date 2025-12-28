r
Újévi lencseleves füstölt csülökkel

Újévi lencseleves füstölt csülökkel
Hering András
rusztikus tálban tálalt lencseleves füstölt csülökkel: sűrű, zöldesbarna lencseleves sárgarépával és burgonyával, a tetején szeletelt füstölt csülökhús, tejföl és apróra vágott snidling, körülötte kenyér és poharak az asztalon.
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

787
Kalória
53.1g
Fehérje
68.2g
Szénhidrát
32g
Zsír
276.8g
Víz
122.6g
Koleszterin
11.7g
Élelmi rost
8.2g
Cukor
  • 12% Fehérje
  • 16% Szénhidrát
  • 7% Zsír
Összesen 787 kcal
  • 12% Fehérje
  • 16% Szénhidrát
  • 7% Zsír
Összesen 3151 kcal
  • 12% Fehérje
  • 16% Szénhidrát
  • 7% Zsír
Összesen 169 kcal
  • 12% Fehérje
  • 16% Szénhidrát
  • 7% Zsír
  • 64% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • β-karotin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    53.1 g

Zsír

  • Összesen
    32 g
  • Telített zsírsav
    11 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    14 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    4 g
  • Koleszterin
    123 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2716.6 g
  • Cink
    8 mg
  • Szelén
    44 mg
  • Kálcium
    92 mg
  • Vas
    8 mg
  • Magnézium
    94 mg
  • Foszfor
    669 mg
  • Nátrium
    1799 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    68.2 g
  • Cukor
    8 mg
  • Élelmi rost
    12 mg

Víz

  • Összesen
    276.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    318 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    18 mg
  • D vitamin:
    8 micro
  • K vitamin:
    28 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    11 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    394 micro
  • Kolin:
    218 mg
  • Retinol - A vitamin:
    19 micro
  • α-karotin
    1238 micro
  • β-karotin
    2967 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    95 micro
Összesen 787 kcal
  • 12% Fehérje
  • 16% Szénhidrát
  • 7% Zsír
  • 64% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • β-karotin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    212.2 g

Zsír

  • Összesen
    128 g
  • Telített zsírsav
    43 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    57 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    18 g
  • Koleszterin
    491 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    10866.4 g
  • Cink
    31 mg
  • Szelén
    174 mg
  • Kálcium
    370 mg
  • Vas
    32 mg
  • Magnézium
    376 mg
  • Foszfor
    2677 mg
  • Nátrium
    7197 mg
  • Réz
    4 mg
  • Mangán
    6 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    272.8 g
  • Cukor
    33 mg
  • Élelmi rost
    47 mg

Víz

  • Összesen
    1107.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1272 micro
  • B6 vitamin:
    5 mg
  • B12 Vitamin:
    4 micro
  • E vitamin:
    6 mg
  • C vitamin:
    74 mg
  • D vitamin:
    31 micro
  • K vitamin:
    110 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    5 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    45 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    1576 micro
  • Kolin:
    873 mg
  • Retinol - A vitamin:
    77 micro
  • α-karotin
    4951 micro
  • β-karotin
    11869 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    1 micro
  • Lut-zea
    380 micro
Összesen 3151 kcal
  • 12% Fehérje
  • 16% Szénhidrát
  • 7% Zsír
  • 64% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • β-karotin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    11.4 g

Zsír

  • Összesen
    6.9 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    26 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    582.3 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    9 mg
  • Kálcium
    20 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    20 mg
  • Foszfor
    143 mg
  • Nátrium
    386 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    14.6 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    59.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    68 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    4 mg
  • D vitamin:
    2 micro
  • K vitamin:
    6 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    84 micro
  • Kolin:
    47 mg
  • Retinol - A vitamin:
    4 micro
  • α-karotin
    265 micro
  • β-karotin
    636 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    20 micro
Összesen 169 kcal

Elkészítés

  1. A lencsét átválogatjuk, megmossuk, majd legalább 2–3 órára (vagy egy éjszakára) beáztatjuk.
  2. A csülköt hideg vízben feltesszük főni a babérlevéllel, és alacsony lángon kb. 1–1,5 óra alatt majdnem puhára főzzük.
  3. Hozzáadjuk a karikára vágott répákat, zellert, burgonyát, és további 15–20 percig főzzük.
  4. Közben a zsíron megdinszteljük az apróra vágott vöröshagymát, hozzáadjuk a fokhagymát, lehúzzuk a tűzről, majd belekeverjük a pirospaprikákat.
  5. A lencsét leszűrjük, a leveshez adjuk a hagymás alapot, a köményt és a borsot, a lencsét, majd kb. 30 perc alatt puhára főzzük.
  6. A sűrítéshez egy merőkanálnyi lencsét botmixerrel pürésítünk, és visszakeverjük - így krémes lesz, rántás nélkül.
  7. A végén felöntjük a fehérborral, pár percig forraljuk, majd ecettel vagy mustárral finomhangoljuk.
  8. Kóstolás után döntünk a sózásról, végül a felkockázott csülköt visszatesszük a levesbe.
  9. Tálaljuk tejföllel vagy crème fraîche-sel, friss kenyérrel a legjobb - és nem baj, ha marad belőle másnapra is. Ha igazán újévi hangulatot szeretnél, a tetejére szórj egy kevés friss petrezselymet vagy snidlinget, és kínálj mellé pogácsát.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 20 p
  • Főzés ideje: 105 p
Az újévi lencseleves nem hiányozhat az ünnepi asztalról: a lencse a bőséget, a füstölt csülök pedig a gazdag ízeket hozza el az év első napján. Ez a verzió krémes, füstös és pont annyira savas, hogy minden falat jól essen – másnap pedig még finomabb.

Újév napján lencsét enni nem szokás, hanem hagyomány. Azt mondják, minél több lencseszem kerül a kanálba, annál több szerencse és anyagi bőség jut az évre. Mi ehhez most egy füstölt csülkös, tartalmas, mégis kiegyensúlyozott lencselevest hoztunk, ami egyszerre idézi a nagyi konyháját és ad egy apró, modern ízcsavart.

A titok a részletekben van: egy kevés őrölt fűszerkömény, egy korty száraz fehérbor, és a legvégén egy csepp almaecet vagy mustár, amitől a leves nem lesz savanyú, csak élénkebb, frissebb és sokkal emlékezetesebb.

Miért működik ez a hármas?

  • Az őrölt kömény mélyíti a lencse földes ízét, és segít az emésztésen is – nem véletlen klasszikus páros.
  • A száraz fehérbor főzés közben elveszíti az alkoholt, viszont elegáns savat és könnyedséget ad a sűrű levesnek.
  • Az almaecet vagy egy kevés mustár a végén felrázza az ízeket, és pont azt a hiányzó kis „csippantást” hozza, amitől nem lesz lapos a végeredmény.

Füstölt csülök: a leves lelke

A csülök adja meg azt a karakteres, füstös alapot, amitől ez a leves nem csak újévi kötelező kör, hanem valódi komfortétel. Lassú főzéssel a hús omlós lesz, az íze pedig teljesen átjárja a lencsét, a sárgarépát és a burgonyát.

A legjobb újévi lencseleveshez füstölt sertéscsülköt érdemes választani, mert ez adja meg azt a mély, karakteres ízt, amitől a leves igazán tartalmas és „ünnepi” lesz. Ha teheted, válassz csontos, bőrös csülköt, mert a csontból és a kollagénből főzés közben extra íz és sűrűség kerül a levesbe.

Idő szempontjából két jó irány van. A nyers, füstölt csülök hosszabb főzést igényel, viszont cserébe intenzívebb, gazdagabb ízt ad, és a hús egészen omlósra puhul. Ha gyorsabban szeretnél végezni, a félkész vagy előfőzött füstölt csülök is teljesen jó választás: ezzel rövidebb a főzési idő, az íz mégis megmarad.

Fontos, hogy a csülök ne legyen túl sós. Ha erősen füstölt darabot kapsz, érdemes főzés előtt hideg vízben pár órára – vagy akár egy éjszakára – beáztatni, majd friss vízben feltenni főni. Így nem viszi el az egész levest a sósság, és a lencse íze is jobban érvényesül.

Kerüld a nagyon sovány, húsos darabokat vagy a csülökpótló füstölt húsokat: ezek nem adják meg azt a mélységet, amit egy klasszikus újévi lencseleves megkíván. A jó csülök ismérve, hogy van rajta hús, zsír és bőr is – ettől lesz a leves sűrű, selymes és igazán megnyugtató.

Főzzük elő?

A füstölt csülök előfőzése nem kihagyható lépés, ha igazán jó újévi lencselevest szeretnénk. Ez az a pont, ahol eldől, mennyire lesz a leves selymes, mély ízű és harmonikus. A jól előkészített csülök nem nyomja el a lencsét, hanem szépen együtt dolgozik vele.

Ha a csülök erősen füstölt vagy sós, főzés előtt érdemes hideg vízben pár órára, akár egy éjszakára beáztatni. Ez segít kiegyensúlyozni az ízét, és megakadályozza, hogy a leves túl sós legyen. Az áztatás után a csülköt mindig friss vízben tegyük fel főni.

Az előfőzéshez a csülköt akkora edénybe tesszük, hogy kényelmesen ellepje a víz. Hideg vízzel felöntjük, majd lassú tűzön melegíteni kezdjük. Amikor felforr, a tetején képződő habot leszedjük, hogy tiszta, szép főzőlevet kapjunk. Ezután mérsékeljük a hőt, és a csülköt gyöngyözve főzzük addig, amíg a hús meg nem puhul – ez általában 1,5–2 óra, a csülök méretétől és előkészítettségétől függően.

A főzővíz aranyat ér: tele van füstös aromával, zselatinnal és ízzel. Amikor a csülök megpuhult, kivesszük, a főzőlevet pedig nem öntjük ki. Leszűrjük, hogy tiszta alaplevet kapjunk, majd ezt használjuk fel a lencseleveshez részben vagy teljes egészében. Ettől lesz a leves teste telt és természetesen sűrű.

A csülköt hagyjuk kissé hűlni, majd a húst lefejtjük a csontról. A bőr és a zsírosabb részek is mehetnek vissza a levesbe – ezek adják azt a mélységet, amitől az étel igazán „újévi”. A húst felkockázva vagy szálaira szedve a főzés végén keverjük a lencséhez, hogy ne főjön szét, csak átmelegedjen.

Így készül el az a csülkös alap, amire már nyugodtan rá lehet építeni a lencsét, a fűszereket, a fehérbort és azt a pici savas csavart, amitől a leves nemcsak hagyományos, hanem igazán emlékezetes lesz.

Apró konyhai tanácsok

  • A lencsét érdemes előző este jól átmosni és beáztatni, így gyorsabban puhul és krémesebb lesz.
  • A köményt ne pirítsd túl: elég, ha a hagymás alapon pár másodpercig felmelegszik, különben kesernyés lehet.
  • A savas elem (almaecet vagy mustár) mindig a legvégén kerüljön bele, így marad friss és élő az íz.

Tálalás, ahogy szeretjük

Egy kanál tejföl, apróra vágott snidling vagy petrezselyem a tetején, mellé friss kenyér vagy kovászos cipó – és már kész is az a leves, ami nemcsak szerencsét ígér, hanem tényleg jól is esik.

Ez az újévi lencseleves nem akar forradalmat csinálni. Csak egy kicsit okosabb, kicsit kiegyensúlyozottabb – pont olyan, amilyennek az új évet is szeretnénk.

