Nagyon tejfölös frankfurti leves pirított virslivel
Hozzávalók
-
2 ek olívaolaj
-
1 közepes fej vöröshagyma
-
2 gerezd fokhagyma
-
1 teáskanál fűszerpaprika
-
1 g köménymag
-
1 teáskanál majoranna
-
2 db burgonya
-
1.5 l víz
-
1 kis fej kelkáposzta
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
250 g frankfurti virsli
-
250 g tejföl
-
1 ek finomliszt
- 2% Fehérje
- 3% Szénhidrát
- 5% Zsír
-
- 90% Víz
- 2% Fehérje
- 3% Szénhidrát
- 5% Zsír
- 90% Víz
- 2% Fehérje
- 3% Szénhidrát
- 5% Zsír
- 90% Víz
Elkészítés
- Az olívaolajon megpirítjuk a hagymát és a fokhagymát, majd hozzáadjuk a pirospaprikát, a római köményt és a majoránnát.
- Miután összepirítottuk őket, hozzáadjuk a feldarabolt burgonyát és kis kevergetés után felöntjük másfél liter vízzel. Az edényt lefedjük és 5 percig hagyjuk főni.
- A leves ízeinek összeérése után, belekerülnek a felszeletelt kelkáposzta levelek, valamint a só és a bors ízlés szerint. Fedő alatt ismét főzzük, de ezúttal 20 percig.
- Amíg fő a leves, egy serpenyőben megpirítjuk a karikára vágott frankfurti virsli darabokat.
- Egy külön tálba kimérjük a tejfölt, majd belekanalazzuk a lisztet és csomómentesre keverjük. Az edényből forró levet merünk a tálba, hogy a habarás is átmelegedjen, majd szűrő segítségével hozzáadjuk a leveshez.
- Miután a megpirult virsli is az edényben landolt, felforrás után tálalhatjuk.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Főzés ideje: 25 p
- Sütés ideje: 5 p
A frankfurti levest és hozzávalóit nem mindig kedvelte a közönség, mára azonban az egyik legnépszerűbb magyar ételnek számít. Frankfurthoz csupán a virsli miatt van köze, mivel a kelkáposztával telepakolt fogás receptje Budapesten született meg. A kelkáposzta mellett a pirospaprika és a tejfölös habarás teszi igazán autentikussá.
Frankfurti leves – a laktató magyar klasszikus története és receptje
A frankfurti leves az egyik legismertebb és legnépszerűbb magyar tartalmas leves. A legtöbben a kelkáposztával, burgonyával, virslivel és tejföllel készült változatot ismerik, amellyel már magában is jóllakhatunk. Bár a neve a német városra utal, a mai formájában ismert étel valójában a magyar konyha saját találmánya.
Miből is készül a frankfurti leves?
A frankfurti leves egy sűrű, laktató kelkáposztaleves, amelynek jellegzetes alapanyagai a következők:
- kelkáposzta
- burgonya
- hagyma és fokhagyma
- pirospaprika, majoránna, kömény
- frankfurti virsli
- tejföl
A leves alapja egy hagymás, paprikás alap, amelyhez burgonya és vékonyra vágott kelkáposzta kerül, magyaros fűszerekkel. A végén tejfölös habarás sűríti a levest, de a lisztet simán elhagyhatod, és némi főtt krumplit és levet pépesítve, önmagával is besűrítheted, így egészségtudatosabb lesz!
PROFI TIPP:
A frankfurti leves eredete
A név ellenére a frankfurti leves nem Frankfurtból származik. Bár Németországban léteznek „Frankfurter” nevű levesek, ezek inkább zöldséglevesek, és gyakran egészen más alapanyagokból készülnek.
A ma ismert változat csak a frankfurti virsliről kapta a nevét.
További frankfurti leveseinkből:
A gasztrotörténeti források szerint a leves a két világháború között terjedt el. Akkoriban a hús drága volt, ezért a családok olcsóbb alapanyagokból főztek laktató ételeket. A kelkáposzta, a krumpli és egy kevés virsli tökéletes kombináció volt egy tápláló, mégis megfizethető leveshez.
Miért lett ennyire népszerű Magyarországon?
A frankfurti leves több okból is a magyar konyha egyik klasszikusa lett:
- olcsó alapanyagokból készül
- nagyon laktató
- egytálételként is megállja a helyét
- nagy adagban is könnyű elkészíteni
Az 1970–80-as évektől tipikus menzai étel lett, ezért sok magyar számára gyerekkori emlékeket idéz - vagy jót, vagy rosszat.
Ezt a receptet érdemes kipróbálni, mert ha ez alapján főzöd, biztosan ízleni fog a frankfurti leves!