Nagyon tejfölös frankfurti leves pirított virslivel

Frankfurti leves
Hozzávalók

Elkészítés

  1. Az olívaolajon megpirítjuk a hagymát és a fokhagymát, majd hozzáadjuk a pirospaprikát, a római köményt és a majoránnát.
  2. Miután összepirítottuk őket, hozzáadjuk a feldarabolt burgonyát és kis kevergetés után felöntjük másfél liter vízzel. Az edényt lefedjük és 5 percig hagyjuk főni.
  3. A leves ízeinek összeérése után, belekerülnek a felszeletelt kelkáposzta levelek, valamint a só és a bors ízlés szerint. Fedő alatt ismét főzzük, de ezúttal 20 percig.
  4. Amíg fő a leves, egy serpenyőben megpirítjuk a karikára vágott frankfurti virsli darabokat.
  5. Egy külön tálba kimérjük a tejfölt, majd belekanalazzuk a lisztet és csomómentesre keverjük. Az edényből forró levet merünk a tálba, hogy a habarás is átmelegedjen, majd szűrő segítségével hozzáadjuk a leveshez.
  6. Miután a megpirult virsli is az edényben landolt, felforrás után tálalhatjuk.

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Főzés ideje: 25 p
  • Sütés ideje: 5 p
A frankfurti levest és hozzávalóit nem mindig kedvelte a közönség, mára azonban az egyik legnépszerűbb magyar ételnek számít. Frankfurthoz csupán a virsli miatt van köze, mivel a kelkáposztával telepakolt fogás receptje Budapesten született meg. A kelkáposzta mellett a pirospaprika és a tejfölös habarás teszi igazán autentikussá.

Nagyon tejfölös frankfurti leves pirított virslivel, tányérba szedve
A tejfölös frankfurti leves pirított virslivel még finomabb

Frankfurti leves – a laktató magyar klasszikus története és receptje

A frankfurti leves az egyik legismertebb és legnépszerűbb magyar tartalmas leves. A legtöbben a kelkáposztával, burgonyával, virslivel és tejföllel készült változatot ismerik, amellyel már magában is jóllakhatunk. Bár a neve a német városra utal, a mai formájában ismert étel valójában a magyar konyha saját találmánya.

Miből is készül a frankfurti leves?

A frankfurti leves egy sűrű, laktató kelkáposztaleves, amelynek jellegzetes alapanyagai a következők:

A leves alapja egy hagymás, paprikás alap, amelyhez burgonya és vékonyra vágott kelkáposzta kerül, magyaros fűszerekkel. A végén tejfölös habarás sűríti a levest, de a lisztet simán elhagyhatod, és némi főtt krumplit és levet pépesítve, önmagával is besűrítheted, így egészségtudatosabb lesz!

PROFI TIPP:

A végén a virslit külön megpirítva add hozzá, hogy még ízesebb legyen a végeredmény - mint ebben a receptben!

A frankfurti leves eredete

A név ellenére a frankfurti leves nem Frankfurtból származik. Bár Németországban léteznek „Frankfurter” nevű levesek, ezek inkább zöldséglevesek, és gyakran egészen más alapanyagokból készülnek.

A ma ismert változat csak a frankfurti virsliről kapta a nevét.

További frankfurti leveseinkből:

A gasztrotörténeti források szerint a leves a két világháború között terjedt el. Akkoriban a hús drága volt, ezért a családok olcsóbb alapanyagokból főztek laktató ételeket. A kelkáposzta, a krumpli és egy kevés virsli tökéletes kombináció volt egy tápláló, mégis megfizethető leveshez.

Miért lett ennyire népszerű Magyarországon?

A frankfurti leves több okból is a magyar konyha egyik klasszikusa lett:

  • olcsó alapanyagokból készül
  • nagyon laktató
  • egytálételként is megállja a helyét
  • nagy adagban is könnyű elkészíteni
Frankfurti leves tányérban, felülnézetből, rengeteg virslivel, köménnyel szórva
A frankfurti leves a magyar konyha egyik klasszikusa, a mai napig
Nosalty

Az 1970–80-as évektől tipikus menzai étel lett, ezért sok magyar számára gyerekkori emlékeket idéz - vagy jót, vagy rosszat.

Ezt a receptet érdemes kipróbálni, mert ha ez alapján főzöd, biztosan ízleni fog a frankfurti leves!

