Nagyon tejfölös frankfurti leves pirított virslivel

A tejfölös frankfurti leves pirított virslivel még finomabb

Frankfurti leves – a laktató magyar klasszikus története és receptje

A frankfurti leves az egyik legismertebb és legnépszerűbb magyar tartalmas leves. A legtöbben a kelkáposztával, burgonyával, virslivel és tejföllel készült változatot ismerik, amellyel már magában is jóllakhatunk. Bár a neve a német városra utal, a mai formájában ismert étel valójában a magyar konyha saját találmánya.

Miből is készül a frankfurti leves?

A frankfurti leves egy sűrű, laktató kelkáposztaleves, amelynek jellegzetes alapanyagai a következők:

kelkáposzta

burgonya

hagyma és fokhagyma

pirospaprika, majoránna, kömény

frankfurti virsli

tejföl

A leves alapja egy hagymás, paprikás alap, amelyhez burgonya és vékonyra vágott kelkáposzta kerül, magyaros fűszerekkel. A végén tejfölös habarás sűríti a levest, de a lisztet simán elhagyhatod, és némi főtt krumplit és levet pépesítve, önmagával is besűrítheted, így egészségtudatosabb lesz!

PROFI TIPP: A végén a virslit külön megpirítva add hozzá, hogy még ízesebb legyen a végeredmény - mint ebben a receptben!

A frankfurti leves eredete

A név ellenére a frankfurti leves nem Frankfurtból származik. Bár Németországban léteznek „Frankfurter” nevű levesek, ezek inkább zöldséglevesek, és gyakran egészen más alapanyagokból készülnek.

A ma ismert változat csak a frankfurti virsliről kapta a nevét.

A gasztrotörténeti források szerint a leves a két világháború között terjedt el. Akkoriban a hús drága volt, ezért a családok olcsóbb alapanyagokból főztek laktató ételeket. A kelkáposzta, a krumpli és egy kevés virsli tökéletes kombináció volt egy tápláló, mégis megfizethető leveshez.

Miért lett ennyire népszerű Magyarországon?

A frankfurti leves több okból is a magyar konyha egyik klasszikusa lett:

olcsó alapanyagokból készül

alapanyagokból készül nagyon laktató

egytálételként is megállja a helyét

nagy adagban is könnyű elkészíteni

A frankfurti leves a magyar konyha egyik klasszikusa, a mai napig Nosalty

Az 1970–80-as évektől tipikus menzai étel lett, ezért sok magyar számára gyerekkori emlékeket idéz - vagy jót, vagy rosszat.

Ezt a receptet érdemes kipróbálni, mert ha ez alapján főzöd, biztosan ízleni fog a frankfurti leves!