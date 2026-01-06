r
Vegán krumplileves

Vegán krumplileves
Lakos Benedek
Vegán krumplileves: magyaros burgonyaleves zöldségekkel, pirított tofuval, növényi tejföllel és friss kenyérrel tálalva
Hozzávalók

A leveshez

331
Kalória
17.7g
Fehérje
43.6g
Szénhidrát
12.7g
Zsír
183.6g
Víz
-
Koleszterin
9.7g
Élelmi rost
16.2g
Cukor
  • 7% Fehérje
  • 17% Szénhidrát
  • 5% Zsír

Elkészítés

A leveshez

  1. A tofut egy tálba tesszük és elmorzsoljuk (maradjanak benne nagyobb darabok). Meglocsoljuk olajjal, majd paprikával, köménnyel, sóval és borssal fűszerezzük. Átmasszírozzuk az egészet, és egy tepsire öntjük. A tofut 200 fokon, nagyjából 15-20 perc alatt aranybarnára és ropogósra sütjük, majd félretesszük.
  2. A szárított paradicsomot (és valamennyit az olajából) egy nagyobb fazékba tesszük, majd közepes lángon alaposan lepirítjuk. Az sem baj, ha kicsit odakozmál, ettől lesz kellemes, aromás a leves.
  3. A lepirított paradicsomhoz adjuk a megtisztított és felvágott fehérrépát, sárgarépát, burgonyát, a megpucolt, egészben hagyott hagymát és a megtisztított, egész fokhagymagerezdeket.
  4. A zöldségeket felöntjük kellő mennyiségű vízzel, hozzáadjuk a babérleveleket, majd ízlés szerint sózzuk-borsozzuk az egészet. Ha a leves felforrt, takarékra vesszük a lángot, és fedő alatt mindent puhára főzünk.
  5. A kész leves levéből kiveszünk egy-két merőkanálnyit, és elkeverjük egy evőkanál vegán tejföllel. Az egészet visszaöntjük a fazékba, és elkeverjük. A levest azon melegében, további tejföllel, a pirított tofuval, frissen vágott petrezselyemmel és friss kenyérrel tálaljuk.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Főzés ideje: 25 p
  • Sütés ideje: 20 p
  • Sütés hőfoka: 200 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses

Senkinek nem kell lemondania a magyaros ízekről: még azoknak sem, akik vegán étrend szerint étkeznek. Ebben a burgonyalevesben egy szemernyi állati eredetű alapanyag sincs, mégis hozza azt a komfortos, otthonos, házias érzést, amit egy krumplilevestől elvárunk.

Tejföl és kolbász nélkül is lehetséges az eredetihez igen hasonlatos ízvilágú krumplilevest főzni, ha vegánok vagyunk, vagy éppen nem szeretnénk állati eredetű hozzávalókat használni. Hogy mik a helyettesítő alapanyagaink? A növényi tejfölpótló és a füstölt tofu!

Vegán krumplileves felülről
Vegán krumplileves tányérban, kenyérrel tálalva
Lakos Benedek

Tippek, hogy a vegán burgonyalevesed tényleg ízes legyen:

  • Aszalt paradicsomos alap: a levesünk pikantériáját, aromáját adja, hogy első körben némi olajos aszalt paradicsomot pirítunk a fazékban
  • Alaplé, víz helyett: ha igazán ízes leves a vágyunk, ne sima vizet, hanem zöldségalaplevet használjunk! Íme egy recept hozzá!
  • Füstölt tofu a kolbász helyett: morzsoljunk fűszeres-olajos füstölt tofut egy tepsire, és süssük ropogósra. Fontos, hogy ne sima, hanem füstölt tofut használjunk, mely a plusz magyaros fűszerezés után (pirospaprika, kömény, bors) megsütve olyan lesz, mintha kolbászmorzsát majszolnánk!
füstölt, sült tofumorzsák tepsin
A fűszeres füstölt tofut morzsolva tepsire tesszük, és ropogósra sütjük
Lakos Benedek

Sűrítés és habarás vegán módra:

Manapság már nem nagy ördöngösség tejtermék nélkül készíteni, krémesíteni a vegán receptúra alapján készült ételeket, hiszen megannyi tejföl-, joghurt-, tejszín- vagy tejpótló növényi alternatíva rendelkezésünkre áll. A vegán krumplileveshez jelen esetben természetesen vegán tejföl illik, ezzel habarjuk be a levesünket.

További húsmente krumplilevesreceptek:

Tipp: lisztet nem kell használnunk, mert felesleges, de ha sűrűbben kedveljük a leveseket, egy bögrényi forró levet némi főtt zöldséggel kivehetünk, belekeverhetjük a tejfölt, és leturmixolhatjuk - ezt visszaöntve a fazékba, krémesebb lesz a levesünk, önmagával sűrítve.

