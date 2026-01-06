Vegán krumplileves
Hozzávalók
A leveshez
-
300 g tofu (füstölt)
-
3 ek napraforgó olaj
-
1 teáskanál őrölt fűszerkömény
-
1 ek füstölt pirospaprika
-
150 g szárított paradicsom (olajos)
-
2 db fehérrépa
-
3 db sárgarépa
-
500 g burgonya
-
1 db vöröshagyma
-
4 gerezd fokhagyma
-
2 db babérlevél
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
3 ek növényi tejföl
- 71% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Likopin
-
Niacin - B3 vitamin:
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 17.7 g
Zsír
-
Összesen 12.7 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 4 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 5 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1027.1 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 13 mg
-
Kálcium 485 mg
-
Vas 5 mg
-
Magnézium 126 mg
-
Foszfor 308 mg
-
Nátrium 85 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 43.6 g
-
Cukor 16 mg
-
Élelmi rost 10 mg
Víz
-
Összesen 183.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 370 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 36 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 27 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 4 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 81 micro
-
Kolin: 46 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 1485 micro
-
β-karotin 3698 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 13771 micro
-
Lut-zea 543 micro
Elkészítés
A leveshez
- A tofut egy tálba tesszük és elmorzsoljuk (maradjanak benne nagyobb darabok). Meglocsoljuk olajjal, majd paprikával, köménnyel, sóval és borssal fűszerezzük. Átmasszírozzuk az egészet, és egy tepsire öntjük. A tofut 200 fokon, nagyjából 15-20 perc alatt aranybarnára és ropogósra sütjük, majd félretesszük.
- A szárított paradicsomot (és valamennyit az olajából) egy nagyobb fazékba tesszük, majd közepes lángon alaposan lepirítjuk. Az sem baj, ha kicsit odakozmál, ettől lesz kellemes, aromás a leves.
- A lepirított paradicsomhoz adjuk a megtisztított és felvágott fehérrépát, sárgarépát, burgonyát, a megpucolt, egészben hagyott hagymát és a megtisztított, egész fokhagymagerezdeket.
- A zöldségeket felöntjük kellő mennyiségű vízzel, hozzáadjuk a babérleveleket, majd ízlés szerint sózzuk-borsozzuk az egészet. Ha a leves felforrt, takarékra vesszük a lángot, és fedő alatt mindent puhára főzünk.
- A kész leves levéből kiveszünk egy-két merőkanálnyit, és elkeverjük egy evőkanál vegán tejföllel. Az egészet visszaöntjük a fazékba, és elkeverjük. A levest azon melegében, további tejföllel, a pirított tofuval, frissen vágott petrezselyemmel és friss kenyérrel tálaljuk.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 25 p
- Sütés ideje: 20 p
- Sütés hőfoka: 200 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
Senkinek nem kell lemondania a magyaros ízekről: még azoknak sem, akik vegán étrend szerint étkeznek. Ebben a burgonyalevesben egy szemernyi állati eredetű alapanyag sincs, mégis hozza azt a komfortos, otthonos, házias érzést, amit egy krumplilevestől elvárunk.
Tejföl és kolbász nélkül is lehetséges az eredetihez igen hasonlatos ízvilágú krumplilevest főzni, ha vegánok vagyunk, vagy éppen nem szeretnénk állati eredetű hozzávalókat használni. Hogy mik a helyettesítő alapanyagaink? A növényi tejfölpótló és a füstölt tofu!
Tippek, hogy a vegán burgonyalevesed tényleg ízes legyen:
- Aszalt paradicsomos alap: a levesünk pikantériáját, aromáját adja, hogy első körben némi olajos aszalt paradicsomot pirítunk a fazékban
- Alaplé, víz helyett: ha igazán ízes leves a vágyunk, ne sima vizet, hanem zöldségalaplevet használjunk! Íme egy recept hozzá!
- Füstölt tofu a kolbász helyett: morzsoljunk fűszeres-olajos füstölt tofut egy tepsire, és süssük ropogósra. Fontos, hogy ne sima, hanem füstölt tofut használjunk, mely a plusz magyaros fűszerezés után (pirospaprika, kömény, bors) megsütve olyan lesz, mintha kolbászmorzsát majszolnánk!
Sűrítés és habarás vegán módra:
Manapság már nem nagy ördöngösség tejtermék nélkül készíteni, krémesíteni a vegán receptúra alapján készült ételeket, hiszen megannyi tejföl-, joghurt-, tejszín- vagy tejpótló növényi alternatíva rendelkezésünkre áll. A vegán krumplileveshez jelen esetben természetesen vegán tejföl illik, ezzel habarjuk be a levesünket.
További húsmente krumplilevesreceptek:
Tipp: lisztet nem kell használnunk, mert felesleges, de ha sűrűbben kedveljük a leveseket, egy bögrényi forró levet némi főtt zöldséggel kivehetünk, belekeverhetjük a tejfölt, és leturmixolhatjuk - ezt visszaöntve a fazékba, krémesebb lesz a levesünk, önmagával sűrítve.