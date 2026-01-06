Tejföl és kolbász nélkül is lehetséges az eredetihez igen hasonlatos ízvilágú krumplilevest főzni, ha vegánok vagyunk, vagy éppen nem szeretnénk állati eredetű hozzávalókat használni. Hogy mik a helyettesítő alapanyagaink? A növényi tejfölpótló és a füstölt tofu!

Vegán krumplileves tányérban, kenyérrel tálalva Lakos Benedek

Tippek, hogy a vegán burgonyalevesed tényleg ízes legyen:

Aszalt paradicsomos alap : a levesünk pikantériáját, aromáját adja, hogy első körben némi olajos aszalt paradicsomot pirítunk a fazékban

: a levesünk pikantériáját, aromáját adja, hogy első körben némi olajos aszalt paradicsomot pirítunk a fazékban Alaplé, víz helyett : ha igazán ízes leves a vágyunk, ne sima vizet, hanem zöldségalaplevet használjunk! Íme egy recept hozzá!

: ha igazán ízes leves a vágyunk, ne sima vizet, hanem zöldségalaplevet használjunk! Íme egy recept hozzá! Füstölt tofu a kolbász helyett: morzsoljunk fűszeres-olajos füstölt tofut egy tepsire, és süssük ropogósra. Fontos, hogy ne sima, hanem füstölt tofut használjunk, mely a plusz magyaros fűszerezés után (pirospaprika, kömény, bors) megsütve olyan lesz, mintha kolbászmorzsát majszolnánk!

A fűszeres füstölt tofut morzsolva tepsire tesszük, és ropogósra sütjük Lakos Benedek

Sűrítés és habarás vegán módra:

Manapság már nem nagy ördöngösség tejtermék nélkül készíteni, krémesíteni a vegán receptúra alapján készült ételeket, hiszen megannyi tejföl-, joghurt-, tejszín- vagy tejpótló növényi alternatíva rendelkezésünkre áll. A vegán krumplileveshez jelen esetben természetesen vegán tejföl illik, ezzel habarjuk be a levesünket.

Tipp: lisztet nem kell használnunk, mert felesleges, de ha sűrűbben kedveljük a leveseket, egy bögrényi forró levet némi főtt zöldséggel kivehetünk, belekeverhetjük a tejfölt, és leturmixolhatjuk - ezt visszaöntve a fazékba, krémesebb lesz a levesünk, önmagával sűrítve.