Nem kell hónapokig várnod arra, hogy színekbe boruljon a kert vagy a balkon. Vannak olyan virágok, amelyek megfelelő gondozás mellett néhány hét alatt is látványos fejlődést produkálnak.

Sokan úgy gondolják, hogy a virágos kert titka a hónapokkal korábban elkezdett palántázásban rejlik. Bár valóban vannak növények, amelyek hosszabb előkészítést igényelnek, szerencsére számos olyan fajta is létezik, amely gyors növekedésével és bőséges virágzásával hamar meghozza a kertészkedés örömét.

Ha most vágnál bele a kert vagy a terasz szépítésébe, még egyáltalán nem vagy elkésve. A megfelelő növényekkel rövid idő alatt is látványos eredményt érhetsz el, ráadásul ezek a virágok a kezdő kertbarátok számára is ideális választást jelenthetnek.

4 látványos virág, amely villámgyorsan benépesíti a kerted

Mitől nőnek gyorsabban a virágok?

A gyors fejlődéshez természetesen nem elég csupán a megfelelő növényfaj kiválasztása. A legtöbb virág kedveli a napfényes helyeket, ahol elegendő fényhez jut a növekedéshez és a virágképzéshez. A rendszeres öntözés szintén kulcsfontosságú, különösen a melegebb nyári időszakban.

A kertészeti szakemberek szerint a virágzó növények számára készült tápoldatok használata is sokat segíthet. Ezek biztosítják azokat a tápanyagokat, amelyekre a növénynek szüksége van a gyors fejlődéshez és a hosszabb virágzási időszakhoz.

Sokan megfeledkeznek róla, pedig az elszáradt virágok és megsárgult levelek rendszeres eltávolítása szintén fontos feladat. Ezzel a növény energiáját az új hajtások és virágok fejlődésére fordíthatja, így még dúsabb és egészségesebb lesz.

Ezek a virágok rekordidő alatt feldobják a kertet

A sarkantyúka nem véletlenül a kezdő kertészek egyik kedvence. Gyors növekedésű, könnyen nevelhető növény, amely ráadásul élénk színű virágaival szinte azonnal életet visz a kertbe vagy a balkonládába.

A sarkantyúka is villámgyorsan benépesíti a kerted

A körömvirág szintén kiváló választás Nemcsak dekoratív, hanem rendkívül ellenálló is, így kevés gondozás mellett is hosszan virágzik. Narancssárga és sárga virágai már néhány hét alatt látványos színfoltot teremthetnek.

A hajnalka különlegessége, hogy gyorsan fut fel kerítésekre, pergolákra vagy balkonkorlátokra. Rövid idő alatt dús zöld felületet képez, amelyet tölcsér alakú virágai tesznek még látványosabbá.

A rézvirág szintén a gyors sikerélményt keresők kedvence lehet. Könnyen vethető, gyorsan fejlődik, és egész nyáron át ontja a színes virágokat. Emellett a méheket és a pillangókat is vonzza, így a kert élővilágát is gazdagítja.

Ha igazán változatos virágágyásra vágysz, érdemes több gyors növekedésű fajtát kombinálni. Így különböző színek, formák és virágzási időszakok váltják egymást, és a kert már néhány hét után is olyan látványt nyújthat, mintha hónapok óta gondosan terveznéd.

