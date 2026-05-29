Bizony, akár egy üres műanyag palackkal is csökkenthető a WC vízfogyasztása. A régi, nagy öblítővízigényű tartályoknál ez az egyszerű trükk hosszabb távon a vízszámlán is meglátszódhat. Mai Otthon Tippünkben megmutatjuk, miről is van szó.

Sokan keresnek olyan háztartási praktikákat, amelyekkel különösebb beruházás nélkül csökkenthetik a rezsiköltségeket. Az egyik legismertebb víztakarékos módszer a WC-tartályba helyezett műanyag palack, amely elsőre talán szokatlan ötletnek tűnik, mégis sokan alkalmazzák. A trükk célja, hogy minden öblítésnél kevesebb víz fogyjon, ami hosszabb távon mérsékelheti a vízszámlát.

A vízvezeték-szerelők titkos trükkje – Ezért kerül műanyag palack a WC-tartályba

Hogyan működik a palackos trükk?

A módszer lényege, hogy egy műanyag palackot vízzel töltenek meg, majd szorosan lezárva a WC-tartály belsejébe helyeznek. A palack elfoglal egy bizonyos térfogatot, így a tartály kevesebb vizet tud megtölteni.

Ennek eredményeként minden öblítéskor kisebb mennyiségű víz kerül a csészébe. Mivel egy átlagos háztartásban naponta többször is lehúzzák a WC-t, az egyes öblítéseknél megtakarított vízmennyiség idővel összeadódhat.

Régi WC-knél lehet igazán hasznos

A szakértők szerint a módszer elsősorban a régebbi típusú vécéknél hozhat érzékelhető eredményt. Ezek a modellek gyakran jóval több vizet használnak fel egyetlen öblítés során, mint a korszerűbb berendezések.

A modern WC-k többsége már eleve víztakarékos rendszerrel működik, sok esetben kétmennyiséges öblítéssel.

Ezeknél a készülékeknél a palackos megoldás előnye általában kisebb, hiszen a gyártók már optimalizálták a vízfelhasználást.

Mire kell figyelni a használat során?

A palack elhelyezésekor fontos:

ne akadályozza a tartályban található alkatrészek működését

nem szabad hozzáérnie az úszóhoz vagy az öblítőszerkezet mozgó elemeihez, mert ez hibás működést okozhat

Plusz tipp: A túl nagy palack használata sem ajánlott!

Ha túlságosan lecsökken az öblítéshez rendelkezésre álló víz mennyisége, előfordulhat, hogy a vécé nem tisztul megfelelően, és végül többszöri öblítésre lesz szükség. Ez pedig éppen az ellenkező hatást váltja ki.

Apró változtatás, hosszú távú megtakarítás

Bár a műanyag palack nem helyettesíti a korszerű víztakarékos rendszereket, egyszerű és költségmentes megoldást jelenthet azok számára, akik szeretnék mérsékelni a vízfogyasztásukat. Egy megfelelően elhelyezett palackkal minden öblítésnél valamivel kevesebb víz fogyhat, ami hosszabb távon már a számlákon is érezhető lehet.

A módszer népszerűsége éppen abban rejlik, hogy nem igényel szerelést, különleges eszközöket vagy jelentős kiadásokat. Egyetlen műanyag palack segítségével bárki kipróbálhatja, mennyi vizet tud megtakarítani a mindennapokban.

