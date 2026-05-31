Első pillantásra betegségnek vagy kártevőinváziónak tűnhet a növényeken megjelenő habos képződmény. A szakértők szerint azonban a legtöbb esetben semmi ok az aggodalomra – sőt, érdemes inkább békén hagyni.

Tavasszal és kora nyáron sok kerttulajdonos találkozik egy különös jelenséggel: fehéres, nyálkás hab jelenik meg a növények szárán, levelein vagy hajtásain. A látvány elsőre riasztó lehet, hiszen könnyen összetéveszthető valamilyen gombás betegséggel, penésszel vagy rovarkártevők nyomaival. Sokan ilyenkor azonnal letörlik vagy lepermetezik a habot, pedig ezzel többet árthatnak, mint használnak.

A furcsa képződmény valójában egy apró rovar, a tajtékkabóca lárvájának védelmi rendszere. A növény nedveivel táplálkozó lárva habos burkot készít maga köré, amely egyszerre szolgál búvóhelyként és védelemként.

Fehér hab jelent meg a növényeiden? Meglepő, mi rejtőzik benne

Miért készít habot a tajtékkabóca?

A tajtékkabóca lárvája rendkívül sérülékeny fejlődési szakaszában él, ezért különleges módszerrel védi magát a környezet hatásaitól. A növényből kiszívott nedvekből és levegőből habos réteget képez maga körül, amely segít megőrizni a nedvességet és megakadályozza a kiszáradást.

A hab emellett a ragadozók ellen is védelmet nyújt. A madarak, pókok és más rovarok nehezebben veszik észre vagy érik el a lárvát a habréteg alatt. Emiatt a fehér, tajtékszerű képződmény valójában egy természetes menedék, nem pedig a növény betegsége.

A kertészeti szakemberek szerint a tajtékkabócák jelenléte általában nem okoz számottevő károkat a dísznövényekben vagy a legtöbb kerti növényben. Bár a lárvák a növény nedveit fogyasztják, ritkán okoznak olyan mértékű károsodást, amely beavatkozást igényelne.

Miért jobb, ha nem távolítod el a habot?

A természetes kertek egyik legfontosabb ismérve a biológiai sokféleség. Bár a tajtékkabóca nem tartozik a legkedveltebb kerti lakók közé, mégis része annak az ökológiai rendszernek, amely fenntartja a kert egészségét.

Ne távolítsd el a habot! Ha eltávolítjuk a habot, a benne fejlődő lárvát is elpusztíthatjuk vagy kiszolgáltathatjuk a ragadozóknak. Pedig ezek a rovarok táplálékul szolgálnak más élőlények számára, így fontos szerepet töltenek be a táplálékláncban.

A hab leggyakrabban májusban és júniusban figyelhető meg. Előszeretettel jelenik meg levendulán, rózsán, különféle dísznövényeken, vadvirágokon és más lágyszárú növényeken. Nedvesebb időjárás esetén látványosabb lehet, de szárazabb időszakokban sem ritka jelenség.

A szakértők szerint a legtöbb esetben nincs szükség semmilyen beavatkozásra. Nem kell lemosni, permetezni vagy eltávolítani a növény érintett részeit. Csak akkor érdemes alaposabban megvizsgálni a növényt, ha a hab mellett más problémák is jelentkeznek, például hervadás, foltosodás, torzulás vagy jelentős gyengülés.

A kert nem steril környezet, hanem egy összetett élő rendszer. A furcsa habos foltok emlékeztetnek arra, hogy számos apró élőlény osztozik velünk ezen a téren. Ha legközelebb ilyen habot látsz a növényeiden, talán érdemes inkább megfigyelni, mint eltávolítani – lehet, hogy éppen annak a jele, hogy kerted egészségesen működik.

