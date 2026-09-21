Csirkés egytálétel borsóval és burgonyával
Hozzávalók
Az ételhez
-
6 db csirkecomb (alsó-felső vegyesen)
-
1 ek olívaolaj
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
1 kk kurkuma
-
1 ek sűrített paradicsom
-
1 közepes db kápia paprika
-
2 gerezd fokhagyma
-
3 dl csirkealaplé
-
zsálya ízlés szerint (friss)
-
kakukkfű ízlés szerint
-
1 kk füstölt pirospaprika
-
1 dl fehérbor
-
5 közepes db burgonya (vagy amennyi belefér az edénybe)
-
160 g zöldborsó (friss vagy fagyasztott)
-
1 csokor petrezselyem (a tetejére)
- 9% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 9% Zsír
Az ételhez
-
375g csirkecomb417 kcal
-
2g olívaolaj18 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
3 kcal
-
30g kápia paprika6 kcal
-
2g fokhagyma2 kcal
-
75g csirkealaplé5 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
25g fehérbor21 kcal
-
125g burgonya72 kcal
-
40g zöldborsó32 kcal
-
11g petrezselyem4 kcal
- 9% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 9% Zsír
Az ételhez
-
1500g csirkecomb1669 kcal
-
8g olívaolaj71 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
13 kcal
-
120g kápia paprika26 kcal
-
6g fokhagyma8 kcal
-
300g csirkealaplé21 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
100g fehérbor82 kcal
-
500g burgonya289 kcal
-
160g zöldborsó130 kcal
-
45g petrezselyem16 kcal
- 9% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 9% Zsír
Az ételhez
-
54.4g csirkecomb61 kcal
-
0.3g olívaolaj3 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0.6g sűrített paradicsom0 kcal
-
4.4g kápia paprika1 kcal
-
0.2g fokhagyma0 kcal
-
10.9g csirkealaplé1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
3.6g fehérbor3 kcal
-
18.1g burgonya10 kcal
-
5.8g zöldborsó5 kcal
-
1.6g petrezselyem1 kcal
- 9% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 9% Zsír
- 75% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Lut-zea
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 36.9 g
Zsír
-
Összesen 33.5 g
-
Telített zsírsav 9 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 14 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 7 g
-
Koleszterin 181 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1036.4 g
-
Cink 4 mg
-
Szelén 37 mg
-
Kálcium 62 mg
-
Vas 4 mg
-
Magnézium 85 mg
-
Foszfor 422 mg
-
Nátrium 423 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 26.6 g
-
Cukor 5 mg
-
Élelmi rost 5 mg
Víz
-
Összesen 295.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 159 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 83 mg
-
D vitamin: 4 micro
-
K vitamin: 204 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 12 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 77 micro
-
Kolin: 110 mg
-
Retinol - A vitamin: 55 micro
-
α-karotin 14 micro
-
β-karotin 1185 micro
-
β-crypt 121 micro
-
Likopin 1151 micro
-
Lut-zea 1815 micro
- 9% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 9% Zsír
- 75% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Lut-zea
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 147.5 g
Zsír
-
Összesen 134.1 g
-
Telített zsírsav 36 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 58 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 28 g
-
Koleszterin 725 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 4145.7 g
-
Cink 16 mg
-
Szelén 147 mg
-
Kálcium 249 mg
-
Vas 15 mg
-
Magnézium 340 mg
-
Foszfor 1687 mg
-
Nátrium 1690 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 106.2 g
-
Cukor 20 mg
-
Élelmi rost 21 mg
Víz
-
Összesen 1180.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 635 micro
-
B6 vitamin: 4 mg
-
B12 Vitamin: 4 micro
-
E vitamin: 6 mg
-
C vitamin: 330 mg
-
D vitamin: 16 micro
-
K vitamin: 815 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 46 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 308 micro
-
Kolin: 438 mg
-
Retinol - A vitamin: 218 micro
-
α-karotin 58 micro
-
β-karotin 4739 micro
-
β-crypt 482 micro
-
Likopin 4602 micro
-
Lut-zea 7260 micro
- 9% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 9% Zsír
- 75% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Lut-zea
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 5.4 g
Zsír
-
Összesen 4.9 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 26 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 150.5 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 5 mg
-
Kálcium 9 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 12 mg
-
Foszfor 61 mg
-
Nátrium 61 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 3.9 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 42.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 23 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 12 mg
-
D vitamin: 1 micro
-
K vitamin: 30 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 11 micro
-
Kolin: 16 mg
-
Retinol - A vitamin: 8 micro
-
α-karotin 2 micro
-
β-karotin 172 micro
-
β-crypt 18 micro
-
Likopin 167 micro
-
Lut-zea 264 micro
Elkészítés
Az ételhez
- Válasszunk egy olyan serpenyőt, amit később a sütőbe is betehetünk, tehát nincs rajta műanyag, majd kezdjük el benne lepírítani az olajon a csirkecombokat.
- Mikor szépen megpirultak a combok befűszerezzük őket sóval, borssal, kurkumával, füstölt pirospaprikával majd mehet egy kanál sűrített paradicsom, az apróravágott kápia paprika és a fokhagyma is a serpenyőbe.
- Miután kissé összeesett a paprika, felöntjük az ételt a csirkealaplével és a fehérborral és hozzátesszük a friss zöldfűszereket is. Hagyjuk, hogy pár perc alatt összerottyanjon.
- Amíg felforr az étel, megpucolunk és nagyobb darabokra vágunk pár szem krumpit. Szépen elhelyezzük őket a csirkecombok mellé, majd megszórjuk az egészet fagyasztott borsóval.
- Ekkor bekapcsoljuk a sütőt, hogy előmelegedjen. Mikor az étel újra felforrt és a sütő is felmelegedett, letakarjuk fedővel vagy alufóliával a serpenyőt és betesszük a sütőbe. Kb. 30 percig fedő alatt sütjük, majd fedő nélkül 10-15 percig pirítjuk.
- Tálaláskor friss petrezselymet szórunk rá.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Sütés ideje: 40 p
- Sütés hőfoka: 200 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
Ez a recept tökéletes azokra az őszi hétköznap estékre, amikor ennénk valami meleget, szaftosat és táplálót, de a főzésen gyorsan túl lennénk. Minden elkészül egy edényben, ez nem csak azért jó, mert kevesebb lesz a mosogatnivaló, hanem azért is, mert ezáltal minden hozzávaló íze összeér és együtt, egy nagyon kellemes szaftban sülnek omlósra.