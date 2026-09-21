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Csirkés egytálétel borsóval és burgonyával

Fekete Melinda
adag
Idő
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Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

Az ételhez

580
Kalória
36.9g
Fehérje
26.6g
Szénhidrát
33.5g
Zsír
295.1g
Víz
181.4g
Koleszterin
5.3g
Élelmi rost
4.9g
Cukor
  • 9% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 9% Zsír

Az ételhez

Összesen 580 kcal
  • 9% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 9% Zsír

Az ételhez

Összesen 2325 kcal
  • 9% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 9% Zsír

Az ételhez

Összesen 85 kcal
  • 9% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 9% Zsír
  • 75% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Lut-zea
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    36.9 g

Zsír

  • Összesen
    33.5 g
  • Telített zsírsav
    9 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    14 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    7 g
  • Koleszterin
    181 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1036.4 g
  • Cink
    4 mg
  • Szelén
    37 mg
  • Kálcium
    62 mg
  • Vas
    4 mg
  • Magnézium
    85 mg
  • Foszfor
    422 mg
  • Nátrium
    423 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    26.6 g
  • Cukor
    5 mg
  • Élelmi rost
    5 mg

Víz

  • Összesen
    295.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    159 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    83 mg
  • D vitamin:
    4 micro
  • K vitamin:
    204 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    12 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    77 micro
  • Kolin:
    110 mg
  • Retinol - A vitamin:
    55 micro
  • α-karotin
    14 micro
  • β-karotin
    1185 micro
  • β-crypt
    121 micro
  • Likopin
    1151 micro
  • Lut-zea
    1815 micro
Összesen 580 kcal
  • 9% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 9% Zsír
  • 75% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Lut-zea
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    147.5 g

Zsír

  • Összesen
    134.1 g
  • Telített zsírsav
    36 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    58 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    28 g
  • Koleszterin
    725 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    4145.7 g
  • Cink
    16 mg
  • Szelén
    147 mg
  • Kálcium
    249 mg
  • Vas
    15 mg
  • Magnézium
    340 mg
  • Foszfor
    1687 mg
  • Nátrium
    1690 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    106.2 g
  • Cukor
    20 mg
  • Élelmi rost
    21 mg

Víz

  • Összesen
    1180.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    635 micro
  • B6 vitamin:
    4 mg
  • B12 Vitamin:
    4 micro
  • E vitamin:
    6 mg
  • C vitamin:
    330 mg
  • D vitamin:
    16 micro
  • K vitamin:
    815 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    46 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    308 micro
  • Kolin:
    438 mg
  • Retinol - A vitamin:
    218 micro
  • α-karotin
    58 micro
  • β-karotin
    4739 micro
  • β-crypt
    482 micro
  • Likopin
    4602 micro
  • Lut-zea
    7260 micro
Összesen 2325 kcal
  • 9% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 9% Zsír
  • 75% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Lut-zea
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    5.4 g

Zsír

  • Összesen
    4.9 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    26 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    150.5 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    5 mg
  • Kálcium
    9 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    12 mg
  • Foszfor
    61 mg
  • Nátrium
    61 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    3.9 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    42.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    23 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    12 mg
  • D vitamin:
    1 micro
  • K vitamin:
    30 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    11 micro
  • Kolin:
    16 mg
  • Retinol - A vitamin:
    8 micro
  • α-karotin
    2 micro
  • β-karotin
    172 micro
  • β-crypt
    18 micro
  • Likopin
    167 micro
  • Lut-zea
    264 micro
Összesen 85 kcal

Elkészítés

Az ételhez

  1. Válasszunk egy olyan serpenyőt, amit később a sütőbe is betehetünk, tehát nincs rajta műanyag, majd kezdjük el benne lepírítani az olajon a csirkecombokat.
  2. Mikor szépen megpirultak a combok befűszerezzük őket sóval, borssal, kurkumával, füstölt pirospaprikával majd mehet egy kanál sűrített paradicsom, az apróravágott kápia paprika és a fokhagyma is a serpenyőbe.
  3. Miután kissé összeesett a paprika, felöntjük az ételt a csirkealaplével és a fehérborral és hozzátesszük a friss zöldfűszereket is. Hagyjuk, hogy pár perc alatt összerottyanjon.
  4. Amíg felforr az étel, megpucolunk és nagyobb darabokra vágunk pár szem krumpit. Szépen elhelyezzük őket a csirkecombok mellé, majd megszórjuk az egészet fagyasztott borsóval.
  5. Ekkor bekapcsoljuk a sütőt, hogy előmelegedjen. Mikor az étel újra felforrt és a sütő is felmelegedett, letakarjuk fedővel vagy alufóliával a serpenyőt és betesszük a sütőbe. Kb. 30 percig fedő alatt sütjük, majd fedő nélkül 10-15 percig pirítjuk.
  6. Tálaláskor friss petrezselymet szórunk rá.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Sütés ideje: 40 p
  • Sütés hőfoka: 200 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses
nosalty-badge További kipróbált receptek

Ez a recept tökéletes azokra az őszi hétköznap estékre, amikor ennénk valami meleget, szaftosat és táplálót, de a főzésen gyorsan túl lennénk. Minden elkészül egy edényben, ez nem csak azért jó, mert kevesebb lesz a mosogatnivaló, hanem azért is, mert ezáltal minden hozzávaló íze összeér és együtt, egy nagyon kellemes szaftban sülnek omlósra.

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