Csirkés egytálétel borsóval és burgonyával

Ez a recept tökéletes azokra az őszi hétköznap estékre, amikor ennénk valami meleget, szaftosat és táplálót, de a főzésen gyorsan túl lennénk. Minden elkészül egy edényben, ez nem csak azért jó, mert kevesebb lesz a mosogatnivaló, hanem azért is, mert ezáltal minden hozzávaló íze összeér és együtt, egy nagyon kellemes szaftban sülnek omlósra.