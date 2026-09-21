Megkóstoltuk a Pöttyös legújabb, málnás sajttortás rudiját: sokaknál új kedvenc, míg másoknak felejthető

Azok közé tartozom, akik kimondottan várják, hogy új ízesítéssel érkezzen a Pöttyös túró rudija, de persze nem mondanék nemet egy klasszikus, natúr étbevonósra sem. Legújabb limitált kiadású húzásuk talán nem annyira váratlan, mint a legutóbbi szotyis verzió (amit meglehetősen nagy siker övezett), hiszen egy kedvelt, de hosszú évek óta ismert süteményt csomagoltak rudinak.
Kicsit adja is magát, hogy elkészült a málnás sajttortás ízvilágú rudi, a túró és a sajttorta ízének és állagának hasonlósága miatt. A málnával turbózott sajttorta pedig az egyik legnépszerűbb változat a natúr mellett, így épp itt volt az ideje, hogy rudiként is köszönthessük. Bár az őszi időzítés igencsak váratlan, higgyétek el, jó társ lesz a hűvös, bekuckózós estéken.
Fehér köntösben tartalmas belső
Ha arra számítottál, hogy étcsokis burkolást kapott a málnás sajttortás újdonság, akkor csalódást kell okozzak, mert fehércsokival borították be az ősz új ízét.
A fehércsokiréteg egyébként roppanós és vékony, megillatozva pedig azonnal érezni a málnás tölteléket is.
Ha pedig azt gondoltad a fehércsoki után már nem érhet meglepetés, akkor a belsejét megszemlélve és megízlelve, van még mire rácsodálkozni, ugyanis a zselés töltelék mellett a túró is enyhén málnás ízvilágú, amit annak színe is jól prezentál.
A termék leírása szerint fehér bevonatú, málnás sajttortás ízű töltelékű rudiról van szó, és a málna valóban markánsan megjelenik, azonban a sajttortás jelleg elenyésző. Inkább hasonlít málnás joghurtra az íze, vagy a korábbról ismert 30 grammos, málnás verzióra. Talán egy kis ropogós elemet, a sajttorta kekszes alapját lehetett volna még megidézni a rudiban, de aki szereti a málnás ízesítésű termékeket, az nem fog csalódni.
Ez a változat abszolút működött volna étcsokival is, főleg, ha valaki nem szereti annyira a túl gejl édességeket.
A vélemények vegyesek
A Túró Rudi Facebook-oldalán, az új ízt beharangozó poszt alatt is megoszlanak a vélemények:
- egyesek számára túl gejl,
- mások szerint a fehércsokis réteg nagyon jól passzol,
- sokan pedig sajnálják, hogy limitált, ezért be is táraztak az újdonságból.
A cikkben szereplő képeket a Chat GPT segítségével javítottuk fel.