Megkóstoltuk a Pöttyös legújabb, málnás sajttortás rudiját: sokaknál új kedvenc, míg másoknak felejthető

Ahogy megszokhattuk, a Pöttyös időről időre új ízvilágű túró rudival rukkol elő, és habár az ősz beköszöntével az évszakhoz jobban passzoló ízt tudtunk volna elképzelni, nem csalódtunk a málnás sajttortás újdonságban sem.

Azok közé tartozom, akik kimondottan várják, hogy új ízesítéssel érkezzen a Pöttyös túró rudija, de persze nem mondanék nemet egy klasszikus, natúr étbevonósra sem. Legújabb limitált kiadású húzásuk talán nem annyira váratlan, mint a legutóbbi szotyis verzió (amit meglehetősen nagy siker övezett), hiszen egy kedvelt, de hosszú évek óta ismert süteményt csomagoltak rudinak.

Megkóstoltuk a Pöttyös legújabb málnás sajttortás rudiját Nosalty

Kicsit adja is magát, hogy elkészült a málnás sajttortás ízvilágú rudi, a túró és a sajttorta ízének és állagának hasonlósága miatt. A málnával turbózott sajttorta pedig az egyik legnépszerűbb változat a natúr mellett, így épp itt volt az ideje, hogy rudiként is köszönthessük. Bár az őszi időzítés igencsak váratlan, higgyétek el, jó társ lesz a hűvös, bekuckózós estéken.

Fehér köntösben tartalmas belső

Ha arra számítottál, hogy étcsokis burkolást kapott a málnás sajttortás újdonság, akkor csalódást kell okozzak, mert fehércsokival borították be az ősz új ízét.

A fehércsokiréteg egyébként roppanós és vékony, megillatozva pedig azonnal érezni a málnás tölteléket is.

Ha pedig azt gondoltad a fehércsoki után már nem érhet meglepetés, akkor a belsejét megszemlélve és megízlelve, van még mire rácsodálkozni, ugyanis a zselés töltelék mellett a túró is enyhén málnás ízvilágú, amit annak színe is jól prezentál.

Az új Pöttyös rudi belseje A képet Chat GPT segítségével javítottuk fel

A termék leírása szerint fehér bevonatú, málnás sajttortás ízű töltelékű rudiról van szó, és a málna valóban markánsan megjelenik, azonban a sajttortás jelleg elenyésző. Inkább hasonlít málnás joghurtra az íze, vagy a korábbról ismert 30 grammos, málnás verzióra. Talán egy kis ropogós elemet, a sajttorta kekszes alapját lehetett volna még megidézni a rudiban, de aki szereti a málnás ízesítésű termékeket, az nem fog csalódni.

Ez a változat abszolút működött volna étcsokival is, főleg, ha valaki nem szereti annyira a túl gejl édességeket.

A vélemények vegyesek

A Túró Rudi Facebook-oldalán, az új ízt beharangozó poszt alatt is megoszlanak a vélemények:

egyesek számára túl gejl,

mások szerint a fehércsokis réteg nagyon jól passzol,

sokan pedig sajnálják, hogy limitált, ezért be is táraztak az újdonságból.

A cikkben szereplő képeket a Chat GPT segítségével javítottuk fel.