Így változik a cukor, az étolaj, a liszt és a tojás ára októbertől

A nagy bevásárlásoknál minden forint számít, ezért nem mindegy, merre indul a cukor, a liszt, az étolaj és a tojás ára.

Fontos, hogy az októberi árak csak becslések. Az üzletek között nagy különbség lehet, ráadásul az akciók, a márkák és a kiszerelések is sokat számítanak. A 2026 augusztusáig ismert adatok alapján azonban már látszik, nagyjából milyen árakkal találkozhatunk.

Az üzletek között nagy különbség lehet, ráadásul az akciók, a márkák és a kiszerelések is sokat számítanak.

A cukor még olcsóbb lehet, de már nem sokkal

A kristálycukor ára 2026-ban hónapról hónapra csökkent. Januárban még átlagosan 361 forintba került egy kilogramm, augusztusban viszont már csak 323 forintba.

Ez azt jelenti, hogy nyolc hónap alatt közel 40 forinttal lett olcsóbb. Nagy további áresésre azonban már nem érdemes számítani. A szállítás, a csomagolás és a forint árfolyama is hatással van az árakra, ősszel pedig a befőzési szezon miatt a kereslet is nőhet.

Októberben egy kilogramm kristálycukor átlagosan 315–330 forintba kerülhet. Akciókban ennél olcsóbb cukrot is ki lehet majd fogni.

Az étolaj maradhat az egyik legdrágább alapélelmiszer

A napraforgó étolaj ára idén nem csökkent látványosan. Januárban átlagosan 827 forintba került literenként, augusztusra pedig 859 forintra emelkedett.

Hiába érkezik ősszel az új napraforgótermés, ez nem jelenti azt, hogy rögtön olcsóbb lesz az étolaj. A feldolgozás, az energia, a szállítás és a forint árfolyama is befolyásolja, mennyit fizetünk érte a boltban.

Októberben várhatóan 850–880 forint körül lehet egy liter napraforgó-étolaj átlagára.

A liszt ára alig változhat

A finomliszt ára egész évben meglehetősen stabil volt. Januárban átlagosan 233 forintot kellett fizetni egy kilogrammért, augusztusban pedig 231 forintot.

Bár az új búzatermés már megjelent a piacon, ettől önmagában még nem lesz sokkal olcsóbb a liszt. A végső árban ugyanis benne van a feldolgozás, a csomagolás, az energia és a szállítás költsége is.

A becslések szerint októberben 225–240 forint között lehet egy kilogramm finomliszt ára.

A tojás olcsóbb lett, de ez ősszel megállhat

A tojás ára az év eleje óta sokat csökkent. Januárban tíz darab tojás átlagosan 932 forintba került, augusztusban viszont már csak 810 forintba.

Ez több mint 120 forintos csökkenést jelent. Ősszel viszont már nem biztos, hogy tovább folytatódik az olcsóbbodás. A takarmány, az energia és az állattartás költségei is beleszólhatnak az árakba.

Októberben 800–850 forint között alakulhat tíz darab tojás átlagára. Az ár természetesen attól is függ, hogy M vagy L méretű, illetve milyen tartásból származó tojást választunk.

Nagy drágulásra egyelőre nem kell számítani

A jelenlegi adatok alapján októberben inkább kisebb változások jöhetnek. A cukor és a liszt ára valószínűleg nagyjából a mostani szinten marad, az étolaj továbbra is drága lehet, a tojás olcsóbbodása pedig lelassulhat vagy megállhat.

A pontos árakat természetesen még sok minden befolyásolhatja, például a forint árfolyama, az őszi termés és az üzletek akciói. Éppen ezért ugyanazért a termékért boltonként akár jelentősen eltérő összeget is fizethetünk.

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