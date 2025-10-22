Sütőtökös rizottó kacsamellel

Ősszel egyértelműen a sütőtök a sláger, így ezt most egy amúgyis lélekmelengető ételbe csempésztük. Kacsamellett sütöttünk hozzá, de egyébként magában is vagy egy kis baconnel is megállja a helyét. A Vénusz Plusz Fokhagymás fűszerolaja szuper plusz ízt csempész az ételbe.