Sütőtökös rizottó kacsamellel
Hozzávalók
Rizottó
-
400 g rizottó rizs
-
1000 ml zöldség alaplé
-
250 g sütőtök
-
100 ml főzőtejszín
-
kakukkfű ízlés szerint
-
1 dl fehérbor
-
só ízlés szerint
-
1 közepes db fehér hagyma
-
2 ek napraforgó olaj (Vénusz 100% finomított első préselésű napraforgó étolaj)
-
50 g vaj
-
2 ek repceolaj (Vénusz Plusz fokhagymás fűszerolaj)
Kacsamell
Elkészítés
Rizottó
- A sütőtököt vágjuk kisebb darabokra, sózzuk és tegyünk rá a Vénusz Plusz fokhagymás fűszerolajából és süssük meg. A fehér hagymát aprítsuk fel finomra és a Vénusz étolaján dinszteljük meg. Mehet rá a rizottó rizs és kevergessük.
- Öntsük hozzá a fehér bort, majd szépen fokozatosan adjuk hozzá az alaplevet.
- Időközben tépkedjük bele a kakukkfüvet.
- Ha megsült a sütőtök, akkor egy edényben turmixoljuk össze egy kis tejszínnel és adjuk hozzá a rizottóhoz, amikor az is már olyan 90%-ban kész.
- Még főzzük össze és a legvégén egy darabka vajat tegyünk a tetejére és azzal keverjük át.
- Tálaljuk a kacsamellel és az alatta lévő szafttal.
Kacsamell
- A kacsamellek bőrös felét irdaljuk be és sózzuk-borsozzuk mindkét felét.
- Egy tepsit kenjünk ki a Vénusz Plusz Fokhagymás fűszerolajjal és helyezzük bele a kacsamelleket a bőrös részükkel lefelé.
- A narancsot karikázzuk fel és a körtét is vágjuk négybe. A narancs mehet a kacsák tetejére, a körte pedig közéjük.
- Fóliával fedjük le és mehet a sütőbe 160 C fokon. Kb. 60-80 percig süssük, majd vegyük le a fóliát, fordítsuk meg a kacsákat, olajozzuk a bőrét és 190-200 fokon pirítsunk rá kb. 8-10 percig.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
- Főzés ideje: 35 p
- Sütés ideje: 90 p
- Sütés hőfoka: 160 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
Ősszel egyértelműen a sütőtök a sláger, így ezt most egy amúgyis lélekmelengető ételbe csempésztük. Kacsamellett sütöttünk hozzá, de egyébként magában is vagy egy kis baconnel is megállja a helyét. A Vénusz Plusz Fokhagymás fűszerolaja szuper plusz ízt csempész az ételbe.