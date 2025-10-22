r
Sütőtökös rizottó kacsamellel

Vénusz
Sütőtökös rizottó kacsamellel
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

Rizottó

Kacsamell

1352
Kalória
81.9g
Fehérje
105.1g
Szénhidrát
61.5g
Zsír
494.8g
Víz
343.6g
Koleszterin
6.7g
Élelmi rost
12.1g
Cukor
  • 11% Fehérje
  • 14% Szénhidrát
  • 8% Zsír

Rizottó

Kacsamell

Összesen 1352 kcal
  • 11% Fehérje
  • 14% Szénhidrát
  • 8% Zsír

Rizottó

Kacsamell

Összesen 5402 kcal
  • 11% Fehérje
  • 14% Szénhidrát
  • 8% Zsír

Rizottó

Kacsamell

Összesen 130 kcal
  • 11% Fehérje
  • 14% Szénhidrát
  • 8% Zsír
  • 67% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    81.9 g

Zsír

  • Összesen
    61.5 g
  • Telített zsírsav
    20 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    25 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    11 g
  • Koleszterin
    344 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2454.2 g
  • Cink
    9 mg
  • Szelén
    72 mg
  • Kálcium
    132 mg
  • Vas
    14 mg
  • Magnézium
    132 mg
  • Foszfor
    974 mg
  • Nátrium
    1118 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    105.1 g
  • Cukor
    12 mg
  • Élelmi rost
    7 mg

Víz

  • Összesen
    494.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    491 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    2 micro
  • E vitamin:
    9 mg
  • C vitamin:
    63 mg
  • D vitamin:
    13 micro
  • K vitamin:
    30 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    2 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    26 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    368 micro
  • Kolin:
    230 mg
  • Retinol - A vitamin:
    204 micro
  • α-karotin
    444 micro
  • β-karotin
    2284 micro
  • β-crypt
    1878 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    82 micro
Összesen 1352 kcal
  • 11% Fehérje
  • 14% Szénhidrát
  • 8% Zsír
  • 67% Víz

Fehérje

  • Összesen
    7.9 g

Zsír

  • Összesen
    5.9 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    33 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    236.8 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    7 mg
  • Kálcium
    13 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    13 mg
  • Foszfor
    94 mg
  • Nátrium
    108 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    10.1 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    47.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    47 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    6 mg
  • D vitamin:
    1 micro
  • K vitamin:
    3 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    3 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    35 micro
  • Kolin:
    22 mg
  • Retinol - A vitamin:
    20 micro
  • α-karotin
    43 micro
  • β-karotin
    220 micro
  • β-crypt
    181 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    8 micro
Összesen 130 kcal

Elkészítés

Rizottó

  1. A sütőtököt vágjuk kisebb darabokra, sózzuk és tegyünk rá a Vénusz Plusz fokhagymás fűszerolajából és süssük meg. A fehér hagymát aprítsuk fel finomra és a Vénusz étolaján dinszteljük meg. Mehet rá a rizottó rizs és kevergessük.
  2. Öntsük hozzá a fehér bort, majd szépen fokozatosan adjuk hozzá az alaplevet.
  3. Időközben tépkedjük bele a kakukkfüvet.
  4. Ha megsült a sütőtök, akkor egy edényben turmixoljuk össze egy kis tejszínnel és adjuk hozzá a rizottóhoz, amikor az is már olyan 90%-ban kész.
  5. Még főzzük össze és a legvégén egy darabka vajat tegyünk a tetejére és azzal keverjük át.
  6. Tálaljuk a kacsamellel és az alatta lévő szafttal.

Kacsamell

  1. A kacsamellek bőrös felét irdaljuk be és sózzuk-borsozzuk mindkét felét.
  2. Egy tepsit kenjünk ki a Vénusz Plusz Fokhagymás fűszerolajjal és helyezzük bele a kacsamelleket a bőrös részükkel lefelé.
  3. A narancsot karikázzuk fel és a körtét is vágjuk négybe. A narancs mehet a kacsák tetejére, a körte pedig közéjük.
  4. Fóliával fedjük le és mehet a sütőbe 160 C fokon. Kb. 60-80 percig süssük, majd vegyük le a fóliát, fordítsuk meg a kacsákat, olajozzuk a bőrét és 190-200 fokon pirítsunk rá kb. 8-10 percig.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 20 p
  • Főzés ideje: 35 p
  • Sütés ideje: 90 p
  • Sütés hőfoka: 160 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses
Ősszel egyértelműen a sütőtök a sláger, így ezt most egy amúgyis lélekmelengető ételbe csempésztük. Kacsamellett sütöttünk hozzá, de egyébként magában is vagy egy kis baconnel is megállja a helyét. A Vénusz Plusz Fokhagymás fűszerolaja szuper plusz ízt csempész az ételbe.

