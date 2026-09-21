Nem kell különleges eszköz ahhoz, hogy egy kicsit gyorsabbá és egyszerűbbé tegyük a vasalást. Egy hétköznapi konyhai alapanyag, az alufólia segíthet abban, hogy kevesebbszer kelljen átfordítani a ruhákat. Mai Otthon Tippünkben meg is mutatjuk, hogyan használd!

A vasalás sok háztartásban az egyik legidőigényesebb házimunka. Különösen akkor lehet fárasztó, amikor több inget, nadrágot vagy ágyneműt kell egymás után kisimítani. Létezik azonban egy egyszerű trükk, amelyhez mindössze egy kis alufóliára van szükség.

A görögök trükkjével még a vasalás is könnyebb: erre az egyszerű, konyhai eszközre lesz szükséged hozzá

Alufólia a vasalódeszka huzata alatt

A módszer lényege, hogy egy réteg alufóliát kell helyezni a vasalódeszka huzata alá, mégpedig úgy, hogy a fényes oldala felfelé nézzen.

Az alufólia egyik tulajdonsága, hogy visszaveri a hősugárzás egy részét. Így amikor a ruhadarab egyik oldalát vasaljuk, a hő egy része az alatta lévő fóliáról visszaverődhet az anyag másik oldala felé.

Miért lehet hasznos?

A módszer legnagyobb előnye, hogy bizonyos ruhadaraboknál nem kell minden egyes alkalommal megfordítsuk az anyagot.

Ez azt jelenti, hogy:

elegendő lehet az egyik oldalt alaposan átvasalni,

kevesebbet kell mozgatni és forgatni a ruhát,

gyorsabbá válhat a folyamat,

és egyszerűbb lehet a nehezen hozzáférhető részek vasalása.

A hő visszaverődése miatt ugyanis az anyag alsó oldala is részesülhet a hőhatásból.

Nem kell minden alkalommal új fóliát használni

Az alufóliát nem feltétlenül kell minden vasalás után eltávolítani. Ha a fólia ép és sima marad, ugyanaz a darab hosszabb ideig is használható.

Tipp: Egy dologra azonban érdemes figyelni: ha a fólia nagyon meggyűrődik, érdemes lecserélni. A gyűrött felület ugyanis egyenetlenségeket okozhat, amelyek akár újabb ráncokat is eredményezhetnek az anyagon.

A vastagabb, úgynevezett heavy-duty alufólia megfelelőbb választás lehet erre a célra.

Elegendő lehet az egyik oldalt alaposan átvasalni

A nedvességről sem szabad megfeledkezni

A gőzölős vasalás során nedvesség is keletkezhet, amely a vasalódeszka huzata alatt, az alufólia környezetében összegyűlhet.

Ezért használat után érdemes levenni a vasalódeszka huzatát, és hagyni, hogy a nedvesség elpárologjon.

Ezzel megelőzhető, hogy a bezárt nedvesség hosszabb ideig a huzat vagy a deszka alatt maradjon.

Egy apró változtatás, ami időt takaríthat meg

Az alufóliás módszer nem helyettesíti a megfelelő hőfok beállítását vagy a ruhák kezelési címkéjének betartását, de egyszerű kiegészítő trükk lehet a mindennapi vasalás során.

Ha gyakran vasalunk, egyetlen réteg alufólia a huzat alatt segíthet, hogy kevesebbet kelljen forgatnunk a ruhákat, miközben a visszaverődő hő a ráncokat is kisimítja.

A trükk különösen azért praktikus, mert nincs szükség hozzá speciális eszközre: egy darab alufólia is megteszi, ami a legtöbb konyhában egyébként is megtalálható.

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