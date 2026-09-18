SIBO: mi ez a furcsa nevű betegség, milyen tünetei vannak, és hogyan kezelhető?

A SIBO hátterében többféle tényező állhat, a kezelés pedig nem merül ki egyszerűen egy diéta követésében. A kiváltó ok feltárása, szükség esetén gyógyszeres kezelés és az étrend személyre szabása egyaránt szerepet kaphat.
Mi az a SIBO?
A baktériumok a szénhidrátok erjesztése során gázokat termelhetnek, ami puffadást, hasi kellemetlenséget és egyéb emésztési tüneteket okozhat. Súlyosabb esetekben felszívódási zavar és tápanyaghiány is kialakulhat, ez azonban nem minden SIBO-s beteget érint.
Milyen tünetei lehetnek a SIBO-nak?
A leggyakrabban említett panaszok:
- puffadás
- hasi fájdalom vagy görcsök
- hasmenés, laza széklet
- fokozott gázképződés
- hányinger
A tünetek önmagukban nem bizonyítják a SIBO jelenlétét, hiszen több más emésztőrendszeri állapot is okozhat hasonló panaszokat.
Mi okozhatja a SIBO-t, azaz a vékonybél bakteriális túlszaporodását?
Gyakrabban fordulhat elő például olyan állapotok mellett, amelyek lelassítják a bélmozgást vagy megváltoztatják az emésztőrendszer működését.
Lehetséges kockázati tényezők többek között:
- korábbi hasi vagy gyomorműtét
- a bélmozgást érintő betegségek
- Crohn-betegség
- krónikus hasnyálmirigy-gyulladás
- egyes immunrendszeri problémák
- bizonyos gyógyszerek tartós alkalmazása
- egyéb, a vékonybél működését vagy szerkezetét érintő betegségek
A SIBO és az irritábilis bél szindróma (IBS) között is megfigyeltek kapcsolatot, de a kettő viszonya összetett, és a kutatások alapján nem jelenthető ki, hogy az IBS egyszerűen a SIBO következménye lenne.
Hogyan diagnosztizálják a SIBO-t?
A kilégzéses teszt
Az egyik leggyakrabban alkalmazott módszer a kilégzéses teszt, amely során glükózt vagy laktulózt tartalmazó oldat elfogyasztása után meghatározott időközönként megmérik a kilélegzett levegő hidrogén- és metántartalmát.
A vizsgálatnak vannak korlátai, ezért az eredményt önmagában nem érdemes értelmezni. Az orvos a tünetekkel és a kórtörténettel együtt értékeli.
A metán jelenléte külön figyelmet érdemel: ezt ma gyakran IMO-nak (intestinal methanogen overgrowth), vagyis bélrendszeri metanogén-túlszaporodásnak nevezik. Ez elsősorban székrekedéssel hozható összefüggésbe.
A kezelés egyik legfontosabb része annak kiderítése, mi állhat a bakteriális túlszaporodás hátterében. A szakmai ajánlások szerint szükség esetén antibiotikumos kezelés és a tápanyaghiányok rendezése is szóba jöhet.
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Visszatérhet a SIBO? Sajnos igen
Igen, ezért a kezelés nem feltétlenül ér véget az antibiotikum-kúrával. Ha például valamilyen bélmotilitási probléma, korábbi műtét vagy más alapbetegség áll a háttérben, annak kezelése is fontos lehet.
A szakmai ajánlások is azt hangsúlyozzák, hogy a kiváltó okot érdemes felderíteni és lehetőség szerint kezelni, mert ez segíthet csökkenteni a kiújulás esélyét.
Mikor érdemes orvoshoz fordulni?
Ha a puffadás, hasi fájdalom, hasmenés vagy más emésztőrendszeri panasz tartósan fennáll vagy rendszeresen visszatér, érdemes orvossal kivizsgáltatni.
Különösen fontos a kivizsgálás ha:
- megmagyarázhatatlan fogyás,
- jelentős hasmenés,
- felszívódási zavar
- vagy tápanyaghiány jelentkezik.
A SIBO tünetei sok más emésztőrendszeri problémával átfedhetnek, ezért a tartós panaszokat nem érdemes pusztán egy interneten talált SIBO-teszt vagy tünetlista alapján diagnosztizálni.
Fontos: a cikk tájékoztató jellegű, és nem helyettesíti az orvosi vagy dietetikai kivizsgálást!