Sulikezdés

2026.09.18.

SIBO: mi ez a furcsa nevű betegség, milyen tünetei vannak, és hogyan kezelhető?

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

A SIBO (kontaminált vékonybél szindróma) olyan állapot, amely többek között puffadással, hasi fájdalommal és hasmenéssel járhat. A panaszok könnyen összetéveszthetők más emésztőrendszeri problémák, például az IBS tüneteivel is, ezért a pontos diagnózis felállítása fontos.

A SIBO hátterében többféle tényező állhat, a kezelés pedig nem merül ki egyszerűen egy diéta követésében. A kiváltó ok feltárása, szükség esetén gyógyszeres kezelés és az étrend személyre szabása egyaránt szerepet kaphat.

Mi az a SIBO?

A SIBO az angol Small Intestinal Bacterial Overgrowth rövidítése, melyet magyarul kontaminált vékonybél szindrómának neveznek, és azt jelenti, hogy a baktériumok túlszaporodtak a vékonybélben. A vékonybélben normális esetben jóval kevesebb baktérium található, mint a vastagbélben. Ha a baktériumok száma vagy összetétele megváltozik, és a vékonybélben túlzottan elszaporodnak, emésztőrendszeri panaszok jelentkezhetnek.

A baktériumok a szénhidrátok erjesztése során gázokat termelhetnek, ami puffadást, hasi kellemetlenséget és egyéb emésztési tüneteket okozhat. Súlyosabb esetekben felszívódási zavar és tápanyaghiány is kialakulhat, ez azonban nem minden SIBO-s beteget érint.

A SIBO esetén az egyik leggyakrabban alkalmazott módszer a kilégzéses teszt

Milyen tünetei lehetnek a SIBO-nak?

A leggyakrabban említett panaszok:

A tünetek önmagukban nem bizonyítják a SIBO jelenlétét, hiszen több más emésztőrendszeri állapot is okozhat hasonló panaszokat.

Mi okozhatja a SIBO-t, azaz a vékonybél bakteriális túlszaporodását?

Gyakrabban fordulhat elő például olyan állapotok mellett, amelyek lelassítják a bélmozgást vagy megváltoztatják az emésztőrendszer működését.

Lehetséges kockázati tényezők többek között:

  • korábbi hasi vagy gyomorműtét
  • a bélmozgást érintő betegségek
  • Crohn-betegség
  • krónikus hasnyálmirigy-gyulladás
  • egyes immunrendszeri problémák
  • bizonyos gyógyszerek tartós alkalmazása
  • egyéb, a vékonybél működését vagy szerkezetét érintő betegségek
A SIBO magyar neve: kontaminált vékonybél szindróma

A SIBO és az irritábilis bél szindróma (IBS) között is megfigyeltek kapcsolatot, de a kettő viszonya összetett, és a kutatások alapján nem jelenthető ki, hogy az IBS egyszerűen a SIBO következménye lenne.

Hogyan diagnosztizálják a SIBO-t?

A kilégzéses teszt

Az egyik leggyakrabban alkalmazott módszer a kilégzéses teszt, amely során glükózt vagy laktulózt tartalmazó oldat elfogyasztása után meghatározott időközönként megmérik a kilélegzett levegő hidrogén- és metántartalmát.

A vizsgálatnak vannak korlátai, ezért az eredményt önmagában nem érdemes értelmezni. Az orvos a tünetekkel és a kórtörténettel együtt értékeli.

A metán jelenléte külön figyelmet érdemel: ezt ma gyakran IMO-nak (intestinal methanogen overgrowth), vagyis bélrendszeri metanogén-túlszaporodásnak nevezik. Ez elsősorban székrekedéssel hozható összefüggésbe.

A kezelés egyik legfontosabb része annak kiderítése, mi állhat a bakteriális túlszaporodás hátterében. A szakmai ajánlások szerint szükség esetén antibiotikumos kezelés és a tápanyaghiányok rendezése is szóba jöhet.

Hogyan kezelhető a SIBO? Kattints a képre a galériáért, és tudd meg!

3 fotó

Visszatérhet a SIBO? Sajnos igen

Igen, ezért a kezelés nem feltétlenül ér véget az antibiotikum-kúrával. Ha például valamilyen bélmotilitási probléma, korábbi műtét vagy más alapbetegség áll a háttérben, annak kezelése is fontos lehet.

A szakmai ajánlások is azt hangsúlyozzák, hogy a kiváltó okot érdemes felderíteni és lehetőség szerint kezelni, mert ez segíthet csökkenteni a kiújulás esélyét.

Mikor érdemes orvoshoz fordulni?

Ha a puffadás, hasi fájdalom, hasmenés vagy más emésztőrendszeri panasz tartósan fennáll vagy rendszeresen visszatér, érdemes orvossal kivizsgáltatni.

Különösen fontos a kivizsgálás ha:

  • megmagyarázhatatlan fogyás,
  • jelentős hasmenés,
  • felszívódási zavar
  • vagy tápanyaghiány jelentkezik.

A SIBO tünetei sok más emésztőrendszeri problémával átfedhetnek, ezért a tartós panaszokat nem érdemes pusztán egy interneten talált SIBO-teszt vagy tünetlista alapján diagnosztizálni.

Fontos: a cikk tájékoztató jellegű, és nem helyettesíti az orvosi vagy dietetikai kivizsgálást!

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

bundás hús

Almás bundában sült csirkemell

Egy nagyon kellemes ízhatású étel. Az alma savassága rendkívül omlóssá teszi a húst! Ínyenceknek saláta helyett érdemes őszibarack befőttel fogyasztani. Ha maradna almás massza, azt ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

az-eredeti-palocleves-receptje
palócleves

Az eredeti palócleves receptje

Magyaros ízvilágú leveseink közül az egyik legnagyobb klasszikus a palócleves, amit a monda szerint először Gundel János készített el egy ünnepségre, ahol Mikszáth Kálmán is jelen ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept