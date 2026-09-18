SIBO: mi ez a furcsa nevű betegség, milyen tünetei vannak, és hogyan kezelhető?

A SIBO (kontaminált vékonybél szindróma) olyan állapot, amely többek között puffadással, hasi fájdalommal és hasmenéssel járhat. A panaszok könnyen összetéveszthetők más emésztőrendszeri problémák, például az IBS tüneteivel is, ezért a pontos diagnózis felállítása fontos.

A SIBO hátterében többféle tényező állhat, a kezelés pedig nem merül ki egyszerűen egy diéta követésében. A kiváltó ok feltárása, szükség esetén gyógyszeres kezelés és az étrend személyre szabása egyaránt szerepet kaphat.

Mi az a SIBO? A SIBO az angol Small Intestinal Bacterial Overgrowth rövidítése, melyet magyarul kontaminált vékonybél szindrómának neveznek, és azt jelenti, hogy a baktériumok túlszaporodtak a vékonybélben. A vékonybélben normális esetben jóval kevesebb baktérium található, mint a vastagbélben. Ha a baktériumok száma vagy összetétele megváltozik, és a vékonybélben túlzottan elszaporodnak, emésztőrendszeri panaszok jelentkezhetnek.

A baktériumok a szénhidrátok erjesztése során gázokat termelhetnek, ami puffadást, hasi kellemetlenséget és egyéb emésztési tüneteket okozhat. Súlyosabb esetekben felszívódási zavar és tápanyaghiány is kialakulhat, ez azonban nem minden SIBO-s beteget érint.

A SIBO esetén az egyik leggyakrabban alkalmazott módszer a kilégzéses teszt

Milyen tünetei lehetnek a SIBO-nak?

A leggyakrabban említett panaszok:

puffadás

hasi fájdalom vagy görcsök

hasmenés, laza széklet

fokozott gázképződés

hányinger

A tünetek önmagukban nem bizonyítják a SIBO jelenlétét, hiszen több más emésztőrendszeri állapot is okozhat hasonló panaszokat.

Mi okozhatja a SIBO-t, azaz a vékonybél bakteriális túlszaporodását?

Gyakrabban fordulhat elő például olyan állapotok mellett, amelyek lelassítják a bélmozgást vagy megváltoztatják az emésztőrendszer működését.

Lehetséges kockázati tényezők többek között:

korábbi hasi vagy gyomorműtét

a bélmozgást érintő betegségek

Crohn-betegség

krónikus hasnyálmirigy-gyulladás

egyes immunrendszeri problémák

bizonyos gyógyszerek tartós alkalmazása

egyéb, a vékonybél működését vagy szerkezetét érintő betegségek

A SIBO magyar neve: kontaminált vékonybél szindróma

A SIBO és az irritábilis bél szindróma (IBS) között is megfigyeltek kapcsolatot, de a kettő viszonya összetett, és a kutatások alapján nem jelenthető ki, hogy az IBS egyszerűen a SIBO következménye lenne.

Hogyan diagnosztizálják a SIBO-t?

A kilégzéses teszt

Az egyik leggyakrabban alkalmazott módszer a kilégzéses teszt, amely során glükózt vagy laktulózt tartalmazó oldat elfogyasztása után meghatározott időközönként megmérik a kilélegzett levegő hidrogén- és metántartalmát.

A vizsgálatnak vannak korlátai, ezért az eredményt önmagában nem érdemes értelmezni. Az orvos a tünetekkel és a kórtörténettel együtt értékeli.

A metán jelenléte külön figyelmet érdemel: ezt ma gyakran IMO-nak (intestinal methanogen overgrowth), vagyis bélrendszeri metanogén-túlszaporodásnak nevezik. Ez elsősorban székrekedéssel hozható összefüggésbe.

A kezelés egyik legfontosabb része annak kiderítése, mi állhat a bakteriális túlszaporodás hátterében. A szakmai ajánlások szerint szükség esetén antibiotikumos kezelés és a tápanyaghiányok rendezése is szóba jöhet.

Hogyan kezelhető a SIBO? Kattints a képre a galériáért, és tudd meg!

3 fotó

Visszatérhet a SIBO? Sajnos igen

Igen, ezért a kezelés nem feltétlenül ér véget az antibiotikum-kúrával. Ha például valamilyen bélmotilitási probléma, korábbi műtét vagy más alapbetegség áll a háttérben, annak kezelése is fontos lehet.

A szakmai ajánlások is azt hangsúlyozzák, hogy a kiváltó okot érdemes felderíteni és lehetőség szerint kezelni, mert ez segíthet csökkenteni a kiújulás esélyét.

Mikor érdemes orvoshoz fordulni?

Ha a puffadás, hasi fájdalom, hasmenés vagy más emésztőrendszeri panasz tartósan fennáll vagy rendszeresen visszatér, érdemes orvossal kivizsgáltatni.

Különösen fontos a kivizsgálás ha:

megmagyarázhatatlan fogyás,

jelentős hasmenés,

felszívódási zavar

vagy tápanyaghiány jelentkezik.

A SIBO tünetei sok más emésztőrendszeri problémával átfedhetnek, ezért a tartós panaszokat nem érdemes pusztán egy interneten talált SIBO-teszt vagy tünetlista alapján diagnosztizálni.

Fontos: a cikk tájékoztató jellegű, és nem helyettesíti az orvosi vagy dietetikai kivizsgálást!

Forrásunk volt.