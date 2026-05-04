egytálételek rizottó

Spárgás arancini

Vénusz
Zöld tányéron és spárgás majonézen tálalt, aranybarna, spárgás arancinik, a tetejükön friss spárgacsíkok és reszelt parmezán.
adag
Idő
Költség
megfizethető
Nehézség
közepes

Hozzávalók

A rizottóhoz

A töltelékhez

A panírozáshoz

612
Kalória
17.7g
Fehérje
87.2g
Szénhidrát
18.5g
Zsír
109g
Víz
66.8g
Koleszterin
5g
Élelmi rost
4.1g
Cukor
  • 8% Fehérje
  • 37% Szénhidrát
  • 8% Zsír

A rizottóhoz

A töltelékhez

A panírozáshoz

Összesen 612 kcal
  • 8% Fehérje
  • 37% Szénhidrát
  • 8% Zsír

A rizottóhoz

A töltelékhez

A panírozáshoz

Összesen 3677 kcal
  • 8% Fehérje
  • 37% Szénhidrát
  • 8% Zsír

A rizottóhoz

A töltelékhez

A panírozáshoz

Összesen 116 kcal
  • 8% Fehérje
  • 37% Szénhidrát
  • 8% Zsír
  • 47% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    17.7 g

Zsír

  • Összesen
    18.5 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    8 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    5 g
  • Koleszterin
    67 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1393.2 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    35 mg
  • Kálcium
    215 mg
  • Vas
    5 mg
  • Magnézium
    49 mg
  • Foszfor
    271 mg
  • Nátrium
    815 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    87.2 g
  • Cukor
    4 mg
  • Élelmi rost
    5 mg

Víz

  • Összesen
    109 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    69 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    5 mg
  • C vitamin:
    5 mg
  • D vitamin:
    15 micro
  • K vitamin:
    31 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    5 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    182 micro
  • Kolin:
    68 mg
  • Retinol - A vitamin:
    46 micro
  • α-karotin
    5 micro
  • β-karotin
    269 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    502 micro
Elkészítés

A rizottóhoz

  1. A zöldspárgát előkészítjük a felhasználásra. Két kézzel megfogunk egy spárgát, majd a kezünkkel eltörjük: a zöldség pont ott fog megtörni, ahol a fás rész elválik a zsenge résztől! Az összessel így teszünk. A fás részt nem muszáj kidobni, egy koncentrált ízű alaplé készíthető belőle.
  2. A zsenge rész tetején van a spárga feje, ezeket levágjuk, és félretesszük. A megmaradt szárat felaprítjuk.
  3. A zöldfűszeres fűszerolajon elkezdjük dinsztelni a hagymát és a fokhagymát, majd hozzáadjuk a felaprított spárgát is.
  4. Miután eléggé összeestek a zöldségek, beletesszük a serpenyőbe a rizottórizst is. Egy perc kevergetés után felöntjük a fehérborral.
  5. Amikor elpárolgott az összes bor, elkezdhetjük felönteni a rizst az alaplével. Egyszerre 2 dl-t öntsünk, és folyamatos kevergetés mellett várjuk meg, míg felszívja a rizs. Folytassuk az alaplé adagolását addig, amíg elfogy, és elkészül a rizottó. Mindvégig kevergessük, és tartsuk alacsony fokozaton a tűzhelyet, nehogy leégjen az étel.
  6. Mivel ebből a rizottóból arancini készül, hagyjuk, hogy egy kicsit jobban beszívja a rizs a folyadékot, illetve jobban elfője azt, hogy könnyebben lehessen formázni a rizsgolyókat.
  7. Mielőtt levennénk a tűzről a rizst, keverjünk bele reszelt parmezánt.
  8. Az elkészült rizottót terítsük ki egy sütőpapírral bélelt gáztepsire, és hagyjuk, hogy teljesen kihűljön.

A töltelékhez

  1. A félretett spárgafejeket pirítsuk le a zöldfűszeres fűszerolajon.
  2. Ízesítsük fokhagymával, sóval, borssal és citromlével.

A panírozáshoz

  1. A kihűlt rizottóból vegyünk a kezünkbe egy kis maréknyit, töltsük meg a pirított spárgafejekkel, és formázzunk belőle golyót. A kész golyókat tegyük tálcára, majd mikor az összes elkészült, rakjuk őket a fagyasztóba, maximum 10-15 percre.
  2. Egy mélyebb falú serpenyőbe öntsük a napraforgóolajat, és kezdjük el melegíteni.
  3. Amíg melegszik az olaj, vegyük ki a fagyasztóból a rizsgolyókat, és kezdjük el őket hagyományos módon panírozni.
  4. A kész aranciniket tegyük a forró olajba, forgassuk őket, majd szedjük ki konyhai papírtörlőre, mikor aranybarnák.
  5. Frissen, ropogósan érdemes fogyasztani. Tálalhatjuk őket majonézzel vagy besamelmártással, de mártogatós nélkül is finomak.
  6. A kihűlt, használt étolajat ne a lefolyóba öntsük, hanem egy tölcsér segítségével töltsük vissza a kiürült olajos flakonba, és adjuk le a nagyobb üzleteknél vagy a benzinkutaknál található gyűjtőpontokon!

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 30 p
  • Sütés ideje: 5 p
Leggyakrabban darált húsos raguval vagy sajttal készülnek, de az arancini pont attól zseniális, hogy végtelenül variálható. Ezért, amikor beindul a spárgaszezon, szinte kötelező egy frissebb, könnyedebb, zöldspárgás változatot is készíteni.

