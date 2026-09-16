A csirkemell sokszor igenis unalmas és száraz: 7 trükk, hogy valóban mennyei legyen

Na nehogymár mindenki kedvenc húsrésze, a csirkemell száraz, íztelen, rágós valami legyen! Segítünk pár, néhol magától értetőtődnek tűnő, mégis sokszor hanyagolt tanáccsal.

A csirkemell igazi jolly joker a konyhában: gyorsan elkészül, sovány hús, semleges íze miatt pedig szinte bármilyen fűszerezéssel és körettel működik. Éppen ez az utóbbi tulajdonsága lehet viszont a veszte is:

ha egy kicsit túlsütjük, máris száraz, rágós és ízetlen hús kerül a tányérra.

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Pedig nem kell hozzá különleges alapanyag vagy bonyolult konyhai technika, hogy a csirkemell szaftos, omlós és ízes legyen. Néhány egyszerű trükkel sokat változtathatsz az állagán, legyen szó serpenyős, sütőben készült vagy grillezett csirkéről.

A következő tippeket könnyű beépíteni a hétköznapi főzésbe is: a sózás, a pácolás, a megfelelő darabolás és egy jó szósz például már önmagában megmentheti a csirkemellet, de azt is megmutatjuk, hogyan érdemes sütni, ha igazán szép pirult kérget szeretnél. például már önmagában megmentheti a csirkemellet, de azt is megmutatjuk, hogyan érdemes sütni, ha igazán szép pirult kérget szeretnél.

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Most pedig kattints a képre a galériáért és a csirkesütési tippekért!

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+ Tipp: a legfontosabb, hogy ne süsd túl!

Bármilyen trükköt is vetsz be, a csirkemellnél továbbra is az egyik legfontosabb szabály, hogy ne süsd a szükségesnél tovább.

A sovány húsban kevés a zsír, így a túlsütést sokkal kevésbé bocsátja meg, mint például a csirkecomb.

Ha van otthon húshőmérőd, érdemes a legvastagabb résznél ellenőrizni a hőmérsékletet. A csirkemell akkor biztonságos, ha a belseje eléri a megfelelő hőmérsékletet, de utána már nincs szükség további hosszú sütésre.

És persze az sem mindegy, hogy mivel tálalod...

Egy zsírszegény csirkemellszelet mellé adott jó szósz, friss saláta vagy szaftos köret nemcsak az ételt mentheti meg, hanem teljesen más élményt is adhat.

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