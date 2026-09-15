Rakott krumpli lecsósan, ahogy Sipos Orsi készíti

A magyar hagymatermesztés egyre nehezebb helyzetbe kerül. A szélsőségesen száraz, forró időjárás idén különösen súlyosan érintette a termelőket, miközben az elmúlt másfél évtizedben a vöröshagyma termőterülete már több mint 40 százalékkal visszaesett. A szakértők szerint a hazai kínálat szűkülése és a külföldi termelőországok problémái miatt a bolti árak emelkedésének is van esélye.