Rakott krumpli lecsósan, ahogy Sipos Orsi készíti
Hozzávalók
-
1 kg burgonya
-
4 db tojás
-
2 ek olívaolaj
-
1 db vöröshagyma
-
1 db lilahagyma
-
0.5 db kápia paprika
-
4 db koktélparadicsom
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
500 g tejföl
-
200 g kolbász
- 5% Fehérje
- 9% Szénhidrát
- 11% Zsír
-
167g burgonya96 kcal
-
37g tojás46 kcal
-
3g olívaolaj24 kcal
-
15g vöröshagyma5 kcal
-
15g lilahagyma5 kcal
-
10g kápia paprika2 kcal
-
11g koktélparadicsom2 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
83g tejföl165 kcal
-
33g kolbász151 kcal
- 5% Fehérje
- 9% Szénhidrát
- 11% Zsír
-
1000g burgonya578 kcal
-
220g tojás277 kcal
-
16g olívaolaj141 kcal
-
90g vöröshagyma33 kcal
-
90g lilahagyma33 kcal
-
60g kápia paprika13 kcal
-
68g koktélparadicsom12 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
500g tejföl990 kcal
-
200g kolbász904 kcal
- 5% Fehérje
- 9% Szénhidrát
- 11% Zsír
-
44.6g burgonya26 kcal
-
9.8g tojás12 kcal
-
0.7g olívaolaj6 kcal
-
4g vöröshagyma1 kcal
-
4g lilahagyma1 kcal
-
2.7g kápia paprika1 kcal
-
1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
22.3g tejföl44 kcal
-
8.9g kolbász40 kcal
- 5% Fehérje
- 9% Szénhidrát
- 11% Zsír
- 74% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 16.5 g
Zsír
-
Összesen 35.4 g
-
Telített zsírsav 15 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 7 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 169 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1047.3 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 14 mg
-
Kálcium 125 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 46 mg
-
Foszfor 211 mg
-
Nátrium 648 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 29.4 g
-
Cukor 6 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 227.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 173 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 39 mg
-
D vitamin: 26 micro
-
K vitamin: 7 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 50 micro
-
Kolin: 129 mg
-
Retinol - A vitamin: 152 micro
-
α-karotin 13 micro
-
β-karotin 206 micro
-
β-crypt 44 micro
-
Likopin 292 micro
-
Lut-zea 196 micro
- 5% Fehérje
- 9% Szénhidrát
- 11% Zsír
- 74% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 98.8 g
Zsír
-
Összesen 212.3 g
-
Telített zsírsav 91 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 42 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 10 g
-
Koleszterin 1015 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 6283.7 g
-
Cink 7 mg
-
Szelén 82 mg
-
Kálcium 751 mg
-
Vas 11 mg
-
Magnézium 275 mg
-
Foszfor 1267 mg
-
Nátrium 3887 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 176.6 g
-
Cukor 35 mg
-
Élelmi rost 20 mg
Víz
-
Összesen 1362.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1036 micro
-
B6 vitamin: 3 mg
-
B12 Vitamin: 3 micro
-
E vitamin: 7 mg
-
C vitamin: 237 mg
-
D vitamin: 159 micro
-
K vitamin: 41 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 10 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 297 micro
-
Kolin: 773 mg
-
Retinol - A vitamin: 915 micro
-
α-karotin 79 micro
-
β-karotin 1238 micro
-
β-crypt 264 micro
-
Likopin 1750 micro
-
Lut-zea 1177 micro
- 5% Fehérje
- 9% Szénhidrát
- 11% Zsír
- 74% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 4.4 g
Zsír
-
Összesen 9.5 g
-
Telített zsírsav 4 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 45 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 280 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 4 mg
-
Kálcium 33 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 12 mg
-
Foszfor 56 mg
-
Nátrium 173 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 7.9 g
-
Cukor 2 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 60.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 46 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 11 mg
-
D vitamin: 7 micro
-
K vitamin: 2 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 13 micro
-
Kolin: 34 mg
-
Retinol - A vitamin: 41 micro
-
α-karotin 3 micro
-
β-karotin 55 micro
-
β-crypt 12 micro
-
Likopin 78 micro
-
Lut-zea 52 micro
Elkészítés
- A burgonyát és a tojást külön-külön edényekben készre főzzük. A tojásoknak forrástól számítva 10 percre van szüksége, a burgonya pedig mérettől függően 25-40 perc alatt fő puhára.
- A tojásokat és a burgonyát is jeges vízbe tesszük főzés után, így könnyebben lehet majd őket pucolni, és nem égetjük meg a kezünket sem. A tojást még egyszerűbb úgy pucolni, hogy egy pohárba téve összerázzuk, így pókhálósra törve a héját, amit aztán könnyen lehúzhatunk róla.
- Egy serpenyőben olívaolajat hevítünk, majd üvegesre pároljuk rajta az aprított vörös- és lilahagymát. Hozzáadjuk a kockázott paprikát és a paradicsomot, sózzuk-borsozzuk, majd ragusűrűségűre főzzük a kamu "lecsót".
- 2-3 kanál tejfölt tegyünk félre, a többit egy nagy tálban elkeverjük a lecsós alappal. A megpucolt burgonyákat felkarikázzuk, majd összeforgatjuk a tejfölös szósszal. A tojásokat és a kolbászt karikákra vágjuk.
- Egy nagyobb sütőedényt kikenünk olajjal, majd egy rétegben szétterítjük benne a tejfölös burgonya felét. Erre jön egy réteg kolbászkarika és tojás, majd megismételjük a rétegzést. A tetejét megkenjük egy kevés tejföllel is.
- 190 fokos sütőbe tesszük 30 percre, a végén pedig kicsit rápirítunk a rakott burgonya tetejére is. Picit hagyjuk hűlni tálalás előtt, így szebben porciózható lesz.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Főzés ideje: 30 p
- Sütés ideje: 35 p
- Sütés hőfoka: 190 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
Sipos Orsi nem viccel azzal, hogy imád főzni - konyhánkban be is bizonyította, hogy jól áll neki a szakácsszerep. Egy kicsit formabontó, enyhén lecsós beütésű rakott krumplit készített, a jókedv pedig garantált volt főzés közben is.