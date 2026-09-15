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egytálételek rakott krumpli

Rakott krumpli lecsósan, ahogy Sipos Orsi készíti

Nosalty
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

496
Kalória
16.5g
Fehérje
29.4g
Szénhidrát
35.4g
Zsír
227.1g
Víz
169.2g
Koleszterin
3.4g
Élelmi rost
5.8g
Cukor
  • 5% Fehérje
  • 9% Szénhidrát
  • 11% Zsír
Összesen 496 kcal
  • 5% Fehérje
  • 9% Szénhidrát
  • 11% Zsír
Összesen 2981 kcal
  • 5% Fehérje
  • 9% Szénhidrát
  • 11% Zsír
Összesen 132 kcal
  • 5% Fehérje
  • 9% Szénhidrát
  • 11% Zsír
  • 74% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    16.5 g

Zsír

  • Összesen
    35.4 g
  • Telített zsírsav
    15 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    7 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    169 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1047.3 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    14 mg
  • Kálcium
    125 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    46 mg
  • Foszfor
    211 mg
  • Nátrium
    648 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    29.4 g
  • Cukor
    6 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    227.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    173 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    39 mg
  • D vitamin:
    26 micro
  • K vitamin:
    7 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    50 micro
  • Kolin:
    129 mg
  • Retinol - A vitamin:
    152 micro
  • α-karotin
    13 micro
  • β-karotin
    206 micro
  • β-crypt
    44 micro
  • Likopin
    292 micro
  • Lut-zea
    196 micro
Összesen 496 kcal
  • 5% Fehérje
  • 9% Szénhidrát
  • 11% Zsír
  • 74% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    98.8 g

Zsír

  • Összesen
    212.3 g
  • Telített zsírsav
    91 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    42 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    10 g
  • Koleszterin
    1015 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    6283.7 g
  • Cink
    7 mg
  • Szelén
    82 mg
  • Kálcium
    751 mg
  • Vas
    11 mg
  • Magnézium
    275 mg
  • Foszfor
    1267 mg
  • Nátrium
    3887 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    176.6 g
  • Cukor
    35 mg
  • Élelmi rost
    20 mg

Víz

  • Összesen
    1362.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1036 micro
  • B6 vitamin:
    3 mg
  • B12 Vitamin:
    3 micro
  • E vitamin:
    7 mg
  • C vitamin:
    237 mg
  • D vitamin:
    159 micro
  • K vitamin:
    41 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    10 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    297 micro
  • Kolin:
    773 mg
  • Retinol - A vitamin:
    915 micro
  • α-karotin
    79 micro
  • β-karotin
    1238 micro
  • β-crypt
    264 micro
  • Likopin
    1750 micro
  • Lut-zea
    1177 micro
Összesen 2981 kcal
  • 5% Fehérje
  • 9% Szénhidrát
  • 11% Zsír
  • 74% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    4.4 g

Zsír

  • Összesen
    9.5 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    45 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    280 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    4 mg
  • Kálcium
    33 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    12 mg
  • Foszfor
    56 mg
  • Nátrium
    173 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    7.9 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    60.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    46 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    11 mg
  • D vitamin:
    7 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    13 micro
  • Kolin:
    34 mg
  • Retinol - A vitamin:
    41 micro
  • α-karotin
    3 micro
  • β-karotin
    55 micro
  • β-crypt
    12 micro
  • Likopin
    78 micro
  • Lut-zea
    52 micro
Összesen 132 kcal

Elkészítés

  1. A burgonyát és a tojást külön-külön edényekben készre főzzük. A tojásoknak forrástól számítva 10 percre van szüksége, a burgonya pedig mérettől függően 25-40 perc alatt fő puhára.
  2. A tojásokat és a burgonyát is jeges vízbe tesszük főzés után, így könnyebben lehet majd őket pucolni, és nem égetjük meg a kezünket sem. A tojást még egyszerűbb úgy pucolni, hogy egy pohárba téve összerázzuk, így pókhálósra törve a héját, amit aztán könnyen lehúzhatunk róla.
  3. Egy serpenyőben olívaolajat hevítünk, majd üvegesre pároljuk rajta az aprított vörös- és lilahagymát. Hozzáadjuk a kockázott paprikát és a paradicsomot, sózzuk-borsozzuk, majd ragusűrűségűre főzzük a kamu "lecsót".
  4. 2-3 kanál tejfölt tegyünk félre, a többit egy nagy tálban elkeverjük a lecsós alappal. A megpucolt burgonyákat felkarikázzuk, majd összeforgatjuk a tejfölös szósszal. A tojásokat és a kolbászt karikákra vágjuk.
  5. Egy nagyobb sütőedényt kikenünk olajjal, majd egy rétegben szétterítjük benne a tejfölös burgonya felét. Erre jön egy réteg kolbászkarika és tojás, majd megismételjük a rétegzést. A tetejét megkenjük egy kevés tejföllel is.
  6. 190 fokos sütőbe tesszük 30 percre, a végén pedig kicsit rápirítunk a rakott burgonya tetejére is. Picit hagyjuk hűlni tálalás előtt, így szebben porciózható lesz.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Főzés ideje: 30 p
  • Sütés ideje: 35 p
  • Sütés hőfoka: 190 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses
nosalty-badge További kipróbált receptek

Sipos Orsi nem viccel azzal, hogy imád főzni - konyhánkban be is bizonyította, hogy jól áll neki a szakácsszerep. Egy kicsit formabontó, enyhén lecsós beütésű rakott krumplit készített, a jókedv pedig garantált volt főzés közben is.

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