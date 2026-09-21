Kapros-tejfölös krumplileves
Hozzávalók
A leveshez
-
1 teáskanál olívaolaj
-
150 g füstölt szalonna
-
1 kis db vöröshagyma
-
1 gerezd fokhagyma
-
4 db burgonya
-
1 csapott ek finomliszt
-
2 l zöldség alaplé
-
bors ízlés szerint
-
só ízlés szerint
-
1 csokor kapor
-
100 g tejföl
- 4% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 17% Zsír
A leveshez
-
1g olívaolaj9 kcal
-
38g füstölt szalonna246 kcal
-
13g vöröshagyma5 kcal
-
1g fokhagyma1 kcal
-
100g burgonya58 kcal
-
3g finomliszt9 kcal
-
500g zöldség alaplé35 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
45g kapor19 kcal
-
25g tejföl50 kcal
- 4% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 17% Zsír
A leveshez
-
4g olívaolaj35 kcal
-
150g füstölt szalonna983 kcal
-
50g vöröshagyma18 kcal
-
3g fokhagyma4 kcal
-
400g burgonya231 kcal
-
10g finomliszt36 kcal
-
2000g zöldség alaplé140 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
180g kapor77 kcal
-
100g tejföl198 kcal
- 4% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 17% Zsír
A leveshez
-
0.1g olívaolaj1 kcal
-
5.2g füstölt szalonna34 kcal
-
1.7g vöröshagyma1 kcal
-
0.1g fokhagyma0 kcal
-
13.8g burgonya8 kcal
-
0.3g finomliszt1 kcal
-
69g zöldség alaplé5 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
6.2g kapor3 kcal
-
3.5g tejföl7 kcal
- 4% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 17% Zsír
- 69% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Vas
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 6.5 g
Zsír
-
Összesen 32.6 g
-
Telített zsírsav 12 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 15 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
-
Koleszterin 49 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1970.1 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 3 mg
-
Kálcium 134 mg
-
Vas 4 mg
-
Magnézium 47 mg
-
Foszfor 131 mg
-
Nátrium 1650 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 20.6 g
-
Cukor 2 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 135.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 206 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 54 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 3 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 3 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 83 micro
-
Kolin: 15 mg
-
Retinol - A vitamin: 31 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 7 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 9 micro
- 4% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 17% Zsír
- 69% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Vas
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 26.1 g
Zsír
-
Összesen 130.2 g
-
Telített zsírsav 49 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 58 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 14 g
-
Koleszterin 194 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 7880.4 g
-
Cink 4 mg
-
Szelén 11 mg
-
Kálcium 534 mg
-
Vas 15 mg
-
Magnézium 190 mg
-
Foszfor 523 mg
-
Nátrium 6599 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 3 mg
Szénhidrát
-
Összesen 82.5 g
-
Cukor 8 mg
-
Élelmi rost 11 mg
Víz
-
Összesen 542.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 823 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 217 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 10 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 13 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 334 micro
-
Kolin: 60 mg
-
Retinol - A vitamin: 126 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 29 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 35 micro
- 4% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 17% Zsír
- 69% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Vas
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 0.9 g
Zsír
-
Összesen 4.5 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 7 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 272 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 0 mg
-
Kálcium 18 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 7 mg
-
Foszfor 18 mg
-
Nátrium 228 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 2.8 g
-
Cukor 0 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 18.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 28 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 7 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 0 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 12 micro
-
Kolin: 2 mg
-
Retinol - A vitamin: 4 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 1 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1 micro
Elkészítés
A leveshez
- A szalonnát apróra vágjuk, majd lepirítjuk az olajon.
- Felaprítjuk a hagymát, fokhagymát és kockára vágjuk a megpucolt krumplikat, majd hozzáadjuk őket a szalonnához és összeforgatjuk őket.
- Mikor minden megdinsztelődött a lábasban beleszórunk egy csapott evőkanál lisztet, amit összekeverünk az alappal.
- Ezután beleöntjük az edénybe a zöldségalaplevet, fűszerezzük sóval, borssal és hagyjuk, hogy puhára főjön a krumpli.
- Mikor minden megpuhult a leveshez adjuk az apróra vágott, friss kaprot és a kevés lével kikevert tejfölt is bele öntjük.
- Tálaljuk forrón, kenyérrel.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Főzés ideje: 15 p
Nem kell, hogy minden leves órákig főjön ahoz, hogy finom legyen, és az sem kell, hogy rengeteg alapanyagból készüljön: a krumplileves egyszerű, gyorsan megvan és még olcsó is, azért is szeretjük annyira. Ez a kapros-tejfölös változat egy kis füstölt szalonnával feldobva igazán kellemes fogás és percek alatt elkészül.