Kapros-tejfölös krumplileves

Nem kell, hogy minden leves órákig főjön ahoz, hogy finom legyen, és az sem kell, hogy rengeteg alapanyagból készüljön: a krumplileves egyszerű, gyorsan megvan és még olcsó is, azért is szeretjük annyira. Ez a kapros-tejfölös változat egy kis füstölt szalonnával feldobva igazán kellemes fogás és percek alatt elkészül.