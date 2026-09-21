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levesek krumplileves

Kapros-tejfölös krumplileves

Fekete Melinda
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A leveshez

432
Kalória
6.5g
Fehérje
20.6g
Szénhidrát
32.6g
Zsír
135.5g
Víz
48.5g
Koleszterin
2.8g
Élelmi rost
2g
Cukor
  • 4% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 17% Zsír

A leveshez

Összesen 432 kcal
  • 4% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 17% Zsír

A leveshez

Összesen 1722 kcal
  • 4% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 17% Zsír

A leveshez

Összesen 60 kcal
  • 4% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 17% Zsír
  • 69% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • B6 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    6.5 g

Zsír

  • Összesen
    32.6 g
  • Telített zsírsav
    12 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    15 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    49 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1970.1 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    3 mg
  • Kálcium
    134 mg
  • Vas
    4 mg
  • Magnézium
    47 mg
  • Foszfor
    131 mg
  • Nátrium
    1650 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    20.6 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    135.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    206 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    54 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    3 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    3 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    83 micro
  • Kolin:
    15 mg
  • Retinol - A vitamin:
    31 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    7 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    9 micro
Összesen 432 kcal
  • 4% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 17% Zsír
  • 69% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • B6 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    26.1 g

Zsír

  • Összesen
    130.2 g
  • Telített zsírsav
    49 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    58 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    14 g
  • Koleszterin
    194 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    7880.4 g
  • Cink
    4 mg
  • Szelén
    11 mg
  • Kálcium
    534 mg
  • Vas
    15 mg
  • Magnézium
    190 mg
  • Foszfor
    523 mg
  • Nátrium
    6599 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    3 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    82.5 g
  • Cukor
    8 mg
  • Élelmi rost
    11 mg

Víz

  • Összesen
    542.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    823 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    217 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    10 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    13 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    334 micro
  • Kolin:
    60 mg
  • Retinol - A vitamin:
    126 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    29 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    35 micro
Összesen 1722 kcal
  • 4% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 17% Zsír
  • 69% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • B6 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    0.9 g

Zsír

  • Összesen
    4.5 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    7 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    272 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    0 mg
  • Kálcium
    18 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    7 mg
  • Foszfor
    18 mg
  • Nátrium
    228 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    2.8 g
  • Cukor
    0 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    18.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    28 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    7 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    0 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    12 micro
  • Kolin:
    2 mg
  • Retinol - A vitamin:
    4 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    1 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    1 micro
Összesen 60 kcal

Elkészítés

A leveshez

  1. A szalonnát apróra vágjuk, majd lepirítjuk az olajon.
  2. Felaprítjuk a hagymát, fokhagymát és kockára vágjuk a megpucolt krumplikat, majd hozzáadjuk őket a szalonnához és összeforgatjuk őket.
  3. Mikor minden megdinsztelődött a lábasban beleszórunk egy csapott evőkanál lisztet, amit összekeverünk az alappal.
  4. Ezután beleöntjük az edénybe a zöldségalaplevet, fűszerezzük sóval, borssal és hagyjuk, hogy puhára főjön a krumpli.
  5. Mikor minden megpuhult a leveshez adjuk az apróra vágott, friss kaprot és a kevés lével kikevert tejfölt is bele öntjük.
  6. Tálaljuk forrón, kenyérrel.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 5 p
  • Főzés ideje: 15 p
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Nem kell, hogy minden leves órákig főjön ahoz, hogy finom legyen, és az sem kell, hogy rengeteg alapanyagból készüljön: a krumplileves egyszerű, gyorsan megvan és még olcsó is, azért is szeretjük annyira. Ez a kapros-tejfölös változat egy kis füstölt szalonnával feldobva igazán kellemes fogás és percek alatt elkészül.

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Elkészítés

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