Nosalty 7 nap, 7 étel: gyorsan összedobható zöldséges-csirkés ebédek hete

7 nap, 7 étel sorozatunk e heti részében a csirke és a zöldségek kerültek középpontba - isteni recepteket hoztunk!

Csirkemell, csirkecomb vagy akár csirkeszárny? Mindegyikből millió finomság kihozható, kár tagadni, hogy a csirke még mindig a kedvenc húsfélénk az országban. Főzzünk egy jó csirkeapróléklevest vagy tejszínes csirkeragulevest sokféle, tetszőleges zöldséggel, de gondolkodjunk tepsis-mustáros, illatos-bundázott kínai, klasszikusan rántott vagy mexikói módra fűszerezett megoldásokban is.

Csirkeaprólék-leves, recept a képre kattintva nyílik! Nosalty

Megmutatjuk, mennyire gyorsan lehet tápláló, fehérje- és rostdús, tápanyagban gazdag húsos ebédet rittyenteni kreatívan, más nemzetek konyhája felé is ki-kikacsintva. Inspirálódjatok, főzzetek, süssetek velünk, és böngésszétek kíváncsian e heti 7 nap, 7 étel epizódunkat!

21 gyors csirkerecept 30 perc alatt

Kattints a képre a galériáért, következnek 7 napra szánt ebédtippjeink csirkével és zöldségekkel!

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