Nosalty 7 nap, 7 étel: gyorsan összedobható zöldséges-csirkés ebédek hete

Csirkemell, csirkecomb vagy akár csirkeszárny? Mindegyikből millió finomság kihozható, kár tagadni, hogy a csirke még mindig a kedvenc húsfélénk az országban. Főzzünk egy jó csirkeapróléklevest vagy tejszínes csirkeragulevest sokféle, tetszőleges zöldséggel, de gondolkodjunk tepsis-mustáros, illatos-bundázott kínai, klasszikusan rántott vagy mexikói módra fűszerezett megoldásokban is.
Megmutatjuk, mennyire gyorsan lehet tápláló, fehérje- és rostdús, tápanyagban gazdag húsos ebédet rittyenteni kreatívan, más nemzetek konyhája felé is ki-kikacsintva. Inspirálódjatok, főzzetek, süssetek velünk, és böngésszétek kíváncsian e heti 7 nap, 7 étel epizódunkat!
21 gyors csirkerecept 30 perc alatt
Kattints a képre a galériáért, következnek 7 napra szánt ebédtippjeink csirkével és zöldségekkel!
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