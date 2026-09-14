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2026.09.14.

Nosalty 7 nap, 7 étel: gyorsan összedobható zöldséges-csirkés ebédek hete

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7 nap, 7 étel sorozatunk e heti részében a csirke és a zöldségek kerültek középpontba - isteni recepteket hoztunk!

Csirkemell, csirkecomb vagy akár csirkeszárny? Mindegyikből millió finomság kihozható, kár tagadni, hogy a csirke még mindig a kedvenc húsfélénk az országban. Főzzünk egy jó csirkeapróléklevest vagy tejszínes csirkeragulevest sokféle, tetszőleges zöldséggel, de gondolkodjunk tepsis-mustáros, illatos-bundázott kínai, klasszikusan rántott vagy mexikói módra fűszerezett megoldásokban is.

Csirkeaprólék-leves
Csirkeaprólék-leves, recept a képre kattintva nyílik!
Nosalty

Megmutatjuk, mennyire gyorsan lehet tápláló, fehérje- és rostdús, tápanyagban gazdag húsos ebédet rittyenteni kreatívan, más nemzetek konyhája felé is ki-kikacsintva. Inspirálódjatok, főzzetek, süssetek velünk, és böngésszétek kíváncsian e heti 7 nap, 7 étel epizódunkat!

21 gyors csirkerecept 30 perc alatt

Kattints a képre a galériáért, következnek 7 napra szánt ebédtippjeink csirkével és zöldségekkel!

7 fotó

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