14 izgalmas köret, amit érdemes kipróbálnod, ha unod a rizst és a krumplit

Mutatjuk a legjobb köreteket a nokedlitől a sütőtökön át a zöldséges és káposztás változatokig.

Színes, fűszeres, ropogós vagy éppen krémes, egy jó köret sokkal többre képes, mint hogy egyszerűen árválkodjon a hús vagy a főétel mellett. A megszokott rizs és krumpli mellett rengeteg olyan köret létezik, amellyel egy hétköznapi ebédet is könnyű változatosabbá tenni.

Van, amikor egy tepsis zöldség a legjobb választás, máskor egy adag szaftos káposzta, egy jó nokedli vagy éppen egy fűszeres, zöldségekkel felturbózott rizs kerülhet a tányérra. Mutatjuk azokat a köreteket, amelyekhez érdemes visszanyúlni, ha egy kicsit feldobnád a megszokott főételeket.

A legjobb köretek egy helyen – ezeket a recepteket érdemes elmentened

Miért érdemes a köretet is újragondolni?

Sok családban megvannak a biztos befutók: krumpli, rizs, esetleg tészta, és ezekhez évről évre ugyanazok a köretek társulnak. Pedig már egyetlen új ötlet is elég ahhoz, hogy ugyanaz a sült hús vagy ragus étel egészen más karaktert kapjon, a köret ráadásul nem feltétlenül jelent külön, bonyolult fogást.

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Így válassz köretet a főétel mellé Ha szaftos, gazdag étel kerül az asztalra, jól jöhet egy olyan köret, amely felveszi a mártást és kellemesen kiegészíti az ízeket. A sült húsok mellé viszont bátran kerülhetnek ropogósra sült zöldségek, fűszeres burgonyák vagy könnyedebb saláták is.

A textúrával is érdemes játszani: egy puha, szaftos főétel mellé jól működhet valami pirult vagy ropogós, míg egy egyszerűbb fogást egy karakteresebb, krémesebb köret tehet teljessé.

Nem csak rizs és krumpli létezik

A rizs és a burgonya természetesen nem véletlenül lett a magyar konyha két nagy köretklasszikusa, de nem muszáj mindig ezeknél maradni.

Jöjjenek olyan főételek is, amik vegáknak kedveznek, de köretet érdemelnek:

Ráadásul nem minden köretnek kell semlegesnek lennie. Egy fokhagymás sült zöldség, egy fűszeres káposzta vagy egy karakteresebb sütőtökös köret akár a tányér egyik legizgalmasabb része is lehet.

Íme izgalmas köreteink magukban, hús vagy vega fogás mellé!

A legegyszerűbb köretből is lehet a vacsora kedvence

Nem feltétlenül kell órákat tölteni a konyhában ahhoz, hogy a köret ne legyen unalmas. Sokszor elég néhány fűszer, egy kevés vaj vagy olaj, friss zöldfűszer, esetleg egy jól megválasztott zöldség, és máris egészen más eredményt kapsz.

A maradékokkal is érdemes kreatívan bánni: a megmaradt rizsből új fogás készülhet, a főtt burgonyát másnap serpenyőben is átpiríthatod, a sült zöldségek pedig salátában vagy egy tál gabona mellé is jól működnek.

Tökéletes húsos fogások, amik mellé köretezhetsz!

Ha unod a megszokott köreteket, ezeket próbáld ki:

Változtass az alapanyagon: a rizs és a krumpli mellett a káposzta, a sütőtök, a különféle zöldségek vagy a nokedli is remek köret lehet.

a rizs és a krumpli mellett a káposzta, a sütőtök, a különféle zöldségek vagy a nokedli is remek köret lehet. Játssz a textúrákkal: a ropogósra sült zöldségek és burgonyák egészen más élményt adnak, mint a puhább, szaftos köretek.

a ropogósra sült zöldségek és burgonyák egészen más élményt adnak, mint a puhább, szaftos köretek. Fűszerezd bátrabban: egy egyszerű köretet is új szintre emelhet a fokhagyma, a friss zöldfűszer, a paprika, a kömény vagy akár egy kevés citromlé.

egy egyszerű köretet is új szintre emelhet a fokhagyma, a friss zöldfűszer, a paprika, a kömény vagy akár egy kevés citromlé. Használd fel a maradékot: a tegnapi köretből könnyen lehet másnapi saláta, serpenyős fogás vagy új köret.

Tipp: Ha szeretnéd, hogy a köret ne csak valami legyen a hús mellett, gondolj rá önálló fogásként. Válassz hozzá egy karakteres fűszerezést, adj mellé többféle zöldséget, és máris sokkal érdekesebb lesz a tányér.

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