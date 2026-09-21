14 izgalmas köret, amit érdemes kipróbálnod, ha unod a rizst és a krumplit

Színes, fűszeres, ropogós vagy éppen krémes, egy jó köret sokkal többre képes, mint hogy egyszerűen árválkodjon a hús vagy a főétel mellett. A megszokott rizs és krumpli mellett rengeteg olyan köret létezik, amellyel egy hétköznapi ebédet is könnyű változatosabbá tenni.
Van, amikor egy tepsis zöldség a legjobb választás, máskor egy adag szaftos káposzta, egy jó nokedli vagy éppen egy fűszeres, zöldségekkel felturbózott rizs kerülhet a tányérra. Mutatjuk azokat a köreteket, amelyekhez érdemes visszanyúlni, ha egy kicsit feldobnád a megszokott főételeket.
A legjobb köretek egy helyen – ezeket a recepteket érdemes elmentened
Miért érdemes a köretet is újragondolni?
Sok családban megvannak a biztos befutók: krumpli, rizs, esetleg tészta, és ezekhez évről évre ugyanazok a köretek társulnak. Pedig már egyetlen új ötlet is elég ahhoz, hogy ugyanaz a sült hús vagy ragus étel egészen más karaktert kapjon, a köret ráadásul nem feltétlenül jelent külön, bonyolult fogást.
Így válassz köretet a főétel mellé
A textúrával is érdemes játszani: egy puha, szaftos főétel mellé jól működhet valami pirult vagy ropogós, míg egy egyszerűbb fogást egy karakteresebb, krémesebb köret tehet teljessé.
Nem csak rizs és krumpli létezik
A rizs és a burgonya természetesen nem véletlenül lett a magyar konyha két nagy köretklasszikusa, de nem muszáj mindig ezeknél maradni.
Jöjjenek olyan főételek is, amik vegáknak kedveznek, de köretet érdemelnek:
Ráadásul nem minden köretnek kell semlegesnek lennie. Egy fokhagymás sült zöldség, egy fűszeres káposzta vagy egy karakteresebb sütőtökös köret akár a tányér egyik legizgalmasabb része is lehet.
Íme izgalmas köreteink magukban, hús vagy vega fogás mellé!
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű235Kalória8.6gFehérje41.6gSzénhidrát3.6gZsírNem csak burgonyából isteni!
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű238Kalória4.2gFehérje44.9gSzénhidrát4.6gZsírA rizsnek is vannak szintjei, ez egy színesebb verzió.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes676Kalória23.1gFehérje100.2gSzénhidrát19.1gZsírÓ, a nagyi milyen finomat készített!
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű182Kalória2.9gFehérje22.4gSzénhidrát6.4gZsírHamarosan itt a Márton-nap!
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű699Kalória20.7gFehérje34.9gSzénhidrát47.2gZsírA burgonya mellett zellerből is krémesen készíthető.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű172Kalória2gFehérje21gSzénhidrát10.3gZsírTökből törtet? Naná!
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű417Kalória9.9gFehérje32.2gSzénhidrát27.6gZsírA puliszka rég elfeledett köret, pedig rendkívül sokoldalú.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű267Kalória7gFehérje46.9gSzénhidrát5.4gZsírKrumpli ugyan, de abból is fánkocska.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű377Kalória15.5gFehérje12.6gSzénhidrát30.3gZsírGazdag ízek, lehengerlő látvány.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1168Kalória13gFehérje54.9gSzénhidrát101.3gZsírÁzsiai fogásokhoz is passzol.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű232Kalória11.8gFehérje40.5gSzénhidrát3.2gZsírLaktató, egyszerű, nagyszerű.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes172Kalória1.6gFehérje16.6gSzénhidrát11.7gZsírMutatós és egészséges(ebb).
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű738Kalória18.8gFehérje28gSzénhidrát64.3gZsírA kukorica is rejt titkokat!
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű246Kalória3.1gFehérje36.6gSzénhidrát10.5gZsírÉdesbugonyából is készülhet püré!
A legegyszerűbb köretből is lehet a vacsora kedvence
Nem feltétlenül kell órákat tölteni a konyhában ahhoz, hogy a köret ne legyen unalmas. Sokszor elég néhány fűszer, egy kevés vaj vagy olaj, friss zöldfűszer, esetleg egy jól megválasztott zöldség, és máris egészen más eredményt kapsz.
A maradékokkal is érdemes kreatívan bánni: a megmaradt rizsből új fogás készülhet, a főtt burgonyát másnap serpenyőben is átpiríthatod, a sült zöldségek pedig salátában vagy egy tál gabona mellé is jól működnek.
Tökéletes húsos fogások, amik mellé köretezhetsz!
Ha unod a megszokott köreteket, ezeket próbáld ki:
- Változtass az alapanyagon: a rizs és a krumpli mellett a káposzta, a sütőtök, a különféle zöldségek vagy a nokedli is remek köret lehet.
- Játssz a textúrákkal: a ropogósra sült zöldségek és burgonyák egészen más élményt adnak, mint a puhább, szaftos köretek.
- Fűszerezd bátrabban: egy egyszerű köretet is új szintre emelhet a fokhagyma, a friss zöldfűszer, a paprika, a kömény vagy akár egy kevés citromlé.
- Használd fel a maradékot: a tegnapi köretből könnyen lehet másnapi saláta, serpenyős fogás vagy új köret.