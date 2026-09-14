1000 forintos kedvezményt ad a MOHU a szemétszállításra: ezt kell tenni érte

A kedvezmény igénybevételéhez nem kell mást tenni, mint az elektronikus számlázást választani. A MOHU célja ezzel az ügyintézés digitalizálása és a papíralapú számlázás visszaszorítása.
Így lehet élni a lehetőséggel
Az elektronikus számlázásra való áttéréshez a MOHU online felületét kell használni. A társaság lakossági ügyfelek számára létrehozott portálján a hulladékszállítással kapcsolatos ügyek intézése mellett a számlák online rendezésére is lehetőség van.
A kedvezmény egyszeri, 1000 forintos jóváírást jelent, vagyis nem minden számlából vonnak le újra és újra ekkora összeget.
A lehetőséghez kapcsolódó határidőre is érdemes figyelni: az akció feltételei szerint az elektronikus számlázásra november 30-ig kell áttérni.
Nemcsak kényelmesebb, hanem a pénztárcának is kedvez
Az elektronikus számla egyik előnye, hogy nem kell a postai úton érkező papírokra várni, a számlák pedig online is elérhetők. A MOHU digitális ügyintézési rendszere ennek megfelelően egyre több olyan lehetőséget kínál, amelyhez korábban papíralapú ügyintézésre volt szükség.
A mostani akcióval ráadásul az áttérésnek közvetlen anyagi előnye is van: aki teljesíti a feltételeket, egyszeri 1000 forintos kedvezményt kaphat.
Érdemes tehát annak is ellenőriznie a beállításait, aki rendszeresen használja a MOHU online ügyfélszolgálatát, hiszen néhány perc alatt kiderülhet, hogy jogosult-e a kedvezményre.