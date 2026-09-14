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2026.09.14.

1000 forintos kedvezményt ad a MOHU a szemétszállításra: ezt kell tenni érte

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Jó hír a háztartásoknak: egyszeri 1000 forintos kedvezményt kínál a MOHU azoknak, akik áttérnek az elektronikus számlázásra. A lehetőség azoknak lehet különösen érdekes, akik eddig papíralapon kapták meg hulladékszállítási számláikat.

A kedvezmény igénybevételéhez nem kell mást tenni, mint az elektronikus számlázást választani. A MOHU célja ezzel az ügyintézés digitalizálása és a papíralapú számlázás visszaszorítása.

Kukák
1000 forintos kedvezményt ad a MOHU a szemétszállításra: ezt kell tenni érte

Így lehet élni a lehetőséggel

Az elektronikus számlázásra való áttéréshez a MOHU online felületét kell használni. A társaság lakossági ügyfelek számára létrehozott portálján a hulladékszállítással kapcsolatos ügyek intézése mellett a számlák online rendezésére is lehetőség van.

A kedvezmény egyszeri, 1000 forintos jóváírást jelent, vagyis nem minden számlából vonnak le újra és újra ekkora összeget.

A lehetőséghez kapcsolódó határidőre is érdemes figyelni: az akció feltételei szerint az elektronikus számlázásra november 30-ig kell áttérni.

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Az elektronikus számla egyik előnye, hogy nem kell a postai úton érkező papírokra várni

Nemcsak kényelmesebb, hanem a pénztárcának is kedvez

Az elektronikus számla egyik előnye, hogy nem kell a postai úton érkező papírokra várni, a számlák pedig online is elérhetők. A MOHU digitális ügyintézési rendszere ennek megfelelően egyre több olyan lehetőséget kínál, amelyhez korábban papíralapú ügyintézésre volt szükség.

A mostani akcióval ráadásul az áttérésnek közvetlen anyagi előnye is van: aki teljesíti a feltételeket, egyszeri 1000 forintos kedvezményt kaphat.

Érdemes tehát annak is ellenőriznie a beállításait, aki rendszeresen használja a MOHU online ügyfélszolgálatát, hiszen néhány perc alatt kiderülhet, hogy jogosult-e a kedvezményre.

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