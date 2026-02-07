Arroz con salchichas (puerto ricói paradicsomos-rizses egytálétel virslivel)
Hozzávalók
A klasszikus puerto ricói sofritohoz
-
1 kis fej vöröshagyma
-
1 db zöld kaliforniai paprika (eredetileg ají dulce vagy cubanelle paprika)
-
3 gerezd fokhagyma
-
1 csokor koriander (Puerto Ricóban culantro nevű fűszernövényt használnak, ezt nálunk a koriander adja vissza legjobban)
Az arroz con salchichas-hoz
-
2 ek napraforgó olaj (vagy achiote (annatto) olaj)
-
250 g virsli (eredetileg salchicha (latin stílusú virsli, felkarikázva), vagy más magas hústartalmú bécsi virsli)
-
3 ek sűrített paradicsom (vagy paradicsompüré)
-
10 db olajbogyó (zöld olíva szeletelve)
-
1 teáskanál kapribogyó (opcionális, de autentikus)
-
0.5 teáskanál füstölt pirospaprika
-
0.5 kávéskanál római kömény
-
0.5 kávéskanál fokhagymapor
-
1 csipet oregánó
-
fekete bors ízlés szerint
-
só ízlés szerint
-
300 g jázmin rizs
-
1 db babérlevél
-
650 ml alaplé (opcionális vagy szűrt víz)
- 6% Fehérje
- 30% Szénhidrát
- 9% Zsír
A klasszikus puerto ricói sofritohoz
-
13g vöröshagyma5 kcal
-
9 kcal
-
2g fokhagyma3 kcal
-
8g koriander2 kcal
Az arroz con salchichas-hoz
-
35 kcal
-
63g virsli168 kcal
-
10 kcal
-
8g olajbogyó9 kcal
-
1g kapribogyó0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
75g jázmin rizs269 kcal
-
0 kcal
-
163g alaplé11 kcal
- 6% Fehérje
- 30% Szénhidrát
- 9% Zsír
A klasszikus puerto ricói sofritohoz
-
50g vöröshagyma18 kcal
-
38 kcal
-
9g fokhagyma12 kcal
-
30g koriander7 kcal
Az arroz con salchichas-hoz
-
16g napraforgó olaj141 kcal
-
250g virsli673 kcal
-
39 kcal
-
30g olajbogyó35 kcal
-
5g kapribogyó1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
300g jázmin rizs1074 kcal
-
0 kcal
-
650g alaplé46 kcal
- 6% Fehérje
- 30% Szénhidrát
- 9% Zsír
A klasszikus puerto ricói sofritohoz
-
3.1g vöröshagyma1 kcal
-
14.2g zöld kaliforniai paprika2 kcal
-
0.6g fokhagyma1 kcal
-
1.9g koriander0 kcal
Az arroz con salchichas-hoz
-
9 kcal
-
15.5g virsli42 kcal
-
2 kcal
-
1.9g olajbogyó2 kcal
-
0.3g kapribogyó0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
18.5g jázmin rizs66 kcal
-
0 kcal
-
40.2g alaplé3 kcal
- 6% Fehérje
- 30% Szénhidrát
- 9% Zsír
- 56% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Likopin
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 14.3 g
Zsír
-
Összesen 20.2 g
-
Telített zsírsav 6 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 9 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
-
Koleszterin 41 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1613.3 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 30 mg
-
Kálcium 197 mg
-
Vas 7 mg
-
Magnézium 41 mg
-
Foszfor 208 mg
-
Nátrium 1128 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 66.5 g
-
Cukor 3 mg
-
Élelmi rost 4 mg
Víz
-
Összesen 125.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 94 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 45 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 29 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 6 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 188 micro
-
Kolin: 10 mg
-
Retinol - A vitamin: 49 micro
-
α-karotin 16 micro
-
β-karotin 517 micro
-
β-crypt 18 micro
-
Likopin 3452 micro
-
Lut-zea 265 micro
- 6% Fehérje
- 30% Szénhidrát
- 9% Zsír
- 56% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Likopin
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 57.2 g
Zsír
-
Összesen 80.9 g
-
Telített zsírsav 25 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 38 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 12 g
-
Koleszterin 165 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 6453.1 g
-
Cink 9 mg
-
Szelén 119 mg
-
Kálcium 786 mg
-
Vas 27 mg
-
Magnézium 163 mg
-
Foszfor 831 mg
-
Nátrium 4512 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 4 mg
Szénhidrát
-
Összesen 266.1 g
-
Cukor 13 mg
-
Élelmi rost 16 mg
Víz
-
Összesen 503 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 374 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 11 mg
-
C vitamin: 182 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 115 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 3 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 22 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 754 micro
-
Kolin: 41 mg
-
Retinol - A vitamin: 198 micro
-
α-karotin 64 micro
-
β-karotin 2068 micro
-
β-crypt 74 micro
-
Likopin 13807 micro
-
Lut-zea 1059 micro
- 6% Fehérje
- 30% Szénhidrát
- 9% Zsír
- 56% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Likopin
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 3.5 g
Zsír
-
Összesen 5 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 10 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 398.8 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 7 mg
-
Kálcium 49 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 10 mg
-
Foszfor 51 mg
-
Nátrium 279 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 16.4 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 31.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 23 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 11 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 7 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 47 micro
-
Kolin: 3 mg
-
Retinol - A vitamin: 12 micro
-
α-karotin 4 micro
-
β-karotin 128 micro
-
β-crypt 5 micro
-
Likopin 853 micro
-
Lut-zea 65 micro
Elkészítés
A klasszikus puerto ricói sofritohoz
- Minden zöldséget durvára vágjunk fel. Tegyük aprítógépbe vagy turmixba, pürésítsük nedves, kissé darabos krémmé (ne teljesen simára!). Az állaga olyan legyen, mint egy sűrű zöld pesztóé.
- Hűtőben 4–5 napig tárolható, fagyasztva jégkockatartóban akár 2–3 hónapig (főzéshez csak bedobunk 1–2 kockát9.
Az arroz con salchichas-hoz
- Egy nagy serpenyőben vagy lábasban hevítsük fel az olajat, pirítsuk meg a virslikarikákat, amíg kissé megpirulnak és illatosak lesznek.
- Keverjünk bele nagyjából 3 evőkanál sofritót, és süssük 2–3 percig, amíg nagyon illatos lesz.
- Adjuk hozzá a paradicsompürét és/vagy sűrített paradicsomot, apróra vágott olívát és kapribogyót. Főzzük pár percig, amíg sűrű szószt nem kapunk.
- Jöhet a fűszerezés: eredetileg adobóval és sazón fűszerkeverékkel ízesítik, ha nem kapunk, akkor helyettesítsük füstölt egy teáskanál édes paprikával, fél kávéskanál őrölt római köménnyel, fél kávéskanál fokhagymaporral, egy csipet oregánóval, kurkumával és sóval - ízlés szerint (ízben kb. 90%-ban hozza a sazón karakterét) és egy babérlevéllel.
- Adjuk hozzá a rizst, keverjük át, hogy minden szem bevonódjon a szószban.
- Öntsük fel alaplével vagy szűrt vízzel, forrás után fedjük le, és kis lángon főzzük, amíg teljesen megpuhul a rizs - nagyjából 20–30 percig. Időnként finoman kevergessük meg, hogy a rizs ne tapadjon le a serpenyő alján. Akkor lesz jó az állaga, ha nem túl száraz, hanem szaftos marad rizs.
- Vegyük le a tűzről, pihentessük 5 percig, majd villával lazítsuk fel.
- Tálalhatjuk kockázott avokádóval és sült főzőbanánnal.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 40 p
Az arroz con salchichas egy klasszikus karibi–latin-amerikai egytálétel, leginkább Puerto Ricóhoz kötik: paradicsomos, fűszeres rizs pirított virslivel (salchicha), sofritós alappal és gazdag ízvilággal. Egyszerű alapanyagokból készül, mégis mély, „lassan főtt” íze van – igazi comfort food a trópusokról, így nem véletlen, hogy ez a hatszoros Grammy-díjas Puerto Ricó-i rapper-énekes, Bad Bunny kedvenc étele is.
Ha létezik olyan fogás, ami tökéletesen megmutatja, hogyan lesz pár alapanyagból mély, karakteres és emlékezetes étel, akkor az az arroz con salchichas. Ez a Puerto Ricóhoz kötődő klasszikus paradicsomos rizs pirított virslivel nem fine dining, hanem igazi, szívet-lelket melengető comfort food. Ott nagyjából olyan szerepet tölt be, mint nálunk a paprikás krumpli: minden család kicsit máshogy készíti, de mindenki imádja.
Mitől különleges ez az étel?
Az arroz con salchichas nem egy sima „rizs virslivel”. A titka a rétegezett ízekben rejlik:
- sofritós zöldfűszeres alap
- paradicsomos szaftosság
- enyhén pirított virsli karamellizált ízzel
- fűszeres, mégis friss összhatás
Az állaga pergős, de nem száraz, minden rizsszem magába szívja a fűszeres alapot.
A sofrito - minden karibi rizses étel lelke
Ha az arroz con salchichas a szív, akkor a sofrito a lelke. Ez a friss zöldfűszeres alap adja meg azt a mély, mégis élénk ízvilágot, amitől a puerto ricói ételek azonnal felismerhetők. Puerto Ricóban szinte nincs olyan háztartás, ahol ne lenne mindig egy adag sofrito a hűtőben vagy a fagyasztóban. Ugyanúgy alap, mint nálunk a hagyma és a fokhagyma.
A sofrito egy nyers zöldségekből és friss fűszernövényekből készült püré, amit főzés elején olajon lepirítanak.
Nem szósz. Nem pesztó. Nem fűszerkrém. Inkább egy aromabomba, ami felépíti az étel teljes ízstruktúráját. Alapvető szerepe, hogy mélységet ad, összeköti az ízeket, frissé és „élővé” teszi a főtt ételt
A puerto ricói sofrito a karibi konyha alapízesítője Puerto Rico hagyományában: friss vöröshagymából, zöld kaliforniai paprikából, fokhagymából és korianderből készült nyers püré, amelyet mindig olajon lepirítva használnak főzés elején, hogy eltűnjön a nyersessége és mély, kerek aromák szabaduljanak fel. Ettől lesznek a rizses, babos és húsos ételek karakteresek, mégis frissek.
Sazón, achiote és salchicha
Az arroz con salchichas autentikus ízvilágát három alapvető karibi hozzávaló adja meg: a sazón fűszerkeverék, az achiote – más néven annatto – és a salchicha kolbász. Ezek együtt teremtik meg azt a jellegzetes, mélyen fűszeres, enyhén füstös és látványosan színes karaktert, amely megkülönbözteti ezt az ételt egy egyszerű rizses fogástól.
A sazón egy előre összeállított fűszerkeverék, amely Latin-Amerikában szinte alapnak számít a rizses, húsos és egytálételek készítésénél. Általában fokhagymát, hagymaport, római köményt, oregánót és paprikát tartalmaz, sok esetben pedig annattóval színezik, hogy élénk narancsos árnyalatot adjon az ételeknek. Íze egyszerre sós, fűszeres és enyhén füstös, ettől lesz az étel „latin hangulatú”, gazdag és kerek.
Az achiote – vagy annatto – egy trópusi növény élénkvörös magja, amelyet leggyakrabban olajba áztatva használnak fel. Ez az olaj adja sok karibi étel jellegzetes aranynarancs színét, miközben csak enyhén földes, borsos ízjegyet visz az ételekbe, csípősség nélkül. Funkciója elsősorban a színezés, de finoman mélyíti is az ízprofilt, ezért számít kulcsfontosságú összetevőnek az autentikus receptekben.
A salchicha egy latin stílusú, fűszerezett virsli vagy kolbászféle, amely állagában puhább a hagyományos magyar kolbásznál, ugyanakkor jóval karakteresebb ízű a klasszikus virslinél. Gyakran enyhén pirosas színű, és főzés közben kiadja a fűszeres levét, amitől a rizses ételek szaftosak és mélyen húsos ízűek lesznek. Nem ropogósra sütik, hanem inkább pirítják és együtt főzik a rizzsel, hogy az egész fogást átjárja az aromája.
Mivel helyettesíthetőek?
Ha nem jutsz hozzá a karibi konyhában alapnak számító sazón fűszerkeverékhez és achiote (annatto) olajhoz, az arroz con salchichas akkor sem vész el: néhány egyszerű, itthon is beszerezhető alapanyaggal meglepően autentikus ízvilág hozható létre.
A sazón házilag egy füstös–fokhagymás–paprikás fűszerkeverékkel pótolható. Fél teáskanál füstölt paprika és fél teáskanál édesnemes paprika adja meg az alap karaktert, ehhez negyed teáskanál őrölt római köményt, egy csipet oregánót és ízlés szerint sót érdemes keverni. Fokhagymaporral vagy friss fokhagymával még teljesebb lesz az ízhatás. Ez a kombináció ízben szinte teljesen visszaadja a klasszikus sazón fűszerességét.
Az achiote olaj fő szerepe a mély narancsos szín és az enyhén földes aromajegy, amit legegyszerűbben paprikás olajjal lehet kiváltani. Két evőkanál semleges olajat rövid ideig fel kell melegíteni egy teáskanál édesnemes paprikával és egy egészen kevés kurkumával, de éppen csak annyival, hogy színt adjon, ne ízt domináljon. Fontos, hogy ne piruljon meg, különben keserűvé válik.
A házi sazón és a paprikás olaj együtt használva megadják azt a jellegzetes karibi hangulatot, amitől az arroz con salchichas nem egyszerű virslis rizs lesz, hanem valóban latin karakterű egytálétel. Az autentikus ízvilágot tovább mélyíti néhány szem zöld olíva, egy kevés pirított paradicsompüré és a sofritós alap, ha van rá lehetőség.
A salchicha legjobban sütni való chorizóval vagy enyhén füstölt kolbásszal helyettesíthető, amelyek fűszerességben és szaftosságban is közel állnak az eredetihez. Biztos megoldás a füstölt virsli vagy főzőkolbász, amelyek jól viselkednek hosszabb főzés során is. Végső esetben jó minőségű virsli is használható, különösen, ha előtte megpirítjuk, hogy mélyebb ízt kapjon az étel.
Hogyan készítsük el európaiként autentikusan?
Európaiként az arroz con salchichas készítésénél nem az egzotikus hozzávalók hiánya a legnagyobb kihívás, hanem az, hogy megértsük a technikát és az ízegyensúlyt, mert ettől lesz igazán karibi hangulatú az étel, nem pedig egy sima rizses egytál.
- Az egyik legfontosabb alapelv, hogy ez nem „főtt rizs szószban”, hanem a rizs együtt fő a fűszeres alappal. A szemeket először mindig érdemes beleforgatni a paradicsomos, sofritós olajos alapba, hogy kissé megpiruljanak és bevonódjanak az ízekkel. Ettől lesz pergős, mégis mély ízű a végeredmény, nem pedig kásás.
- Nagyon lényeges a zsiradék szerepe is. A karibi konyhában az olaj nem csak sütésre szolgál, hanem ízhordozó: ebben pirul a kolbász, ebben oldódnak ki a fűszerek, és ez adja az étel karakterét. Ha túl spórolósan bánunk vele, az étel lapos marad.
- Az ízeknél fontos a savasság és a sósság egyensúlya. A paradicsom, az olívabogyó és néha a kapribogyó nem véletlen: ezek frissítik fel a gazdag, húsos rizst. Európai ízlés szerint sokan kihagynák őket, pedig pont ezek teszik izgalmassá.
- A fűszerezésnél érdemes tudni, hogy ez az étel nem csípős, hanem aromás. A kömény, fokhagyma, paprika és oregánó adják a mélységet, nem az erősség. Csilit csak opcionálisan használnak.
- Fontos az is, hogy az arroz con salchichas hagyományosan szaftos marad, nem száraz köretállagú. Amikor elkészül, még enyhén krémes, gőzölgő – pihentetés után áll be tökéletesre.
Végül kulturálisan ez egy tipikus comfort food:
Bad Bunny kedvenc étele?
A rajongói és gasztrokörökben régóta kering egy állítás, miszerint Bad Bunny egyik kedvenc gyerekkori comfort foodja az arroz con salchichas. Több közösségi videóban és receptes tartalomban is úgy hivatkoznak az ételre, mint a puerto ricói sztár egyik ikonikus kedvencére, amely a szigeten sok családban alapfogásnak számít. Bár a zenész nem egy hivatalos gasztrointerjúban nevezte meg egyértelműen „legkedvencebb ételként”, a kultikus státuszú egytálétel szorosan összefonódott a nevével a rajongói kultúrában.
Ez jól mutatja, mennyire mélyen gyökerezik az arroz con salchichas a puerto ricói mindennapokban: nem fine dining különlegesség, hanem generációkon átívelő, otthonos comfort food, amely a popkultúrában is szimbólummá vált.
Recept és fotók: Hering András / @andrishering