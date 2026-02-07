Otthon

Ennyi kávét kell fogyasztani a zsírmájgyulladás enyhítéséhez

Arról már korábban is írtunk, hogy vannak olyan italok, amelyek jótékonyan hatnak a zsírmájra, ilyen a zöld tea és a kávé is, azonban, hogy pontosan mekkora mennyiségre van szükség napi szinten, azt az alábbi cikbből megtudhatod.

Számos kutatás foglalkozott már és foglalkozik még a kávéfogyasztás egészségre gyakorolt hatásáról. Mi is írtunk már arról korábban arról, hogy milyen gyümölcsök számolnak le a zsírmájjal, és arról is, hogy milyen italok segítik csökkenteni a zsírmáj gyulladásos állapotát. Az egyik ilyen a kávé. Lássuk, pontosan mennyire van szükség belőle napi szinten az érezhető eredményhez!

Kávét készítő nő
Ennyi kávét kell fogyasztani a zsírmájgyulladás enyhítéséhez

A kávéfogyasztás hozzájárulhat a máj funkciónak javításához, valamint a májbetegségek megelőzéséhez.

Miért jó a kávé a májnak?

A kávéban lévő vegyületek segítenek csökkenteni a gyulladásos állapotot, és regenerálják a sejteket, írja a Springer Nature tudományos folyóiratban megjelent tanulmány.

További előnyei:

  • csökkenti a krónikus májbetegség kockázatát,
  • lassítja a májfibrózis progresszióját,
  • csökkenti a gyulladást és az oxidatív stresszt a szervezetben,
  • javítja a májenzimszintet,
  • csökkenti a májrák kialakulásának kockázatát,
  • javíthatja az inzulinérzékenységet és csökkenti a zsírlerakódást a májban,
  • elősegíti az egészséges bélmikrobiotát.
Csésze kávé
Napi 3-4 csésze a legideálisabb, ha májunk egészségét szeretnénk javítani

Naponta mennyi kávét ajánlott fogyasztani a tényleges hatáshoz?

A kávé gyulladáscsökkentő vegyületei hozzájárulnak az egészségesebb máj meglétéhez.

Naponta 3-4 csésze kávé elfogyasztása, akár koffeintartalmú, akár nem, segít csökkenteni a gyulladást a zsírmájban.

Azonban vigyázni kell, mert naponta több mint 400 mg koffein (4-5 csésze) már mellékhatásokat okozhat, ezért ezt az értéket nem ajánlott túllépni. A pozitív hatásokat a szűrt, az instant, az eszpresszó és a koffeinmentes kávé is biztosítja, és a legjobb ha nem adunk hozzá tejet, tejszínt és cukrot sem, hogy maximalizáljuk hatását.

Forrásunk volt.

