Ennyi kávét kell fogyasztani a zsírmájgyulladás enyhítéséhez

Számos kutatás foglalkozott már és foglalkozik még a kávéfogyasztás egészségre gyakorolt hatásáról. Mi is írtunk már arról korábban arról, hogy milyen gyümölcsök számolnak le a zsírmájjal, és arról is, hogy milyen italok segítik csökkenteni a zsírmáj gyulladásos állapotát. Az egyik ilyen a kávé. Lássuk, pontosan mennyire van szükség belőle napi szinten az érezhető eredményhez!
A kávéfogyasztás hozzájárulhat a máj funkciónak javításához, valamint a májbetegségek megelőzéséhez.
Miért jó a kávé a májnak?
A kávéban lévő vegyületek segítenek csökkenteni a gyulladásos állapotot, és regenerálják a sejteket, írja a Springer Nature tudományos folyóiratban megjelent tanulmány.
További előnyei:
- csökkenti a krónikus májbetegség kockázatát,
- lassítja a májfibrózis progresszióját,
- csökkenti a gyulladást és az oxidatív stresszt a szervezetben,
- javítja a májenzimszintet,
- csökkenti a májrák kialakulásának kockázatát,
- javíthatja az inzulinérzékenységet és csökkenti a zsírlerakódást a májban,
- elősegíti az egészséges bélmikrobiotát.
Naponta mennyi kávét ajánlott fogyasztani a tényleges hatáshoz?
A kávé gyulladáscsökkentő vegyületei hozzájárulnak az egészségesebb máj meglétéhez.
Naponta 3-4 csésze kávé elfogyasztása, akár koffeintartalmú, akár nem, segít csökkenteni a gyulladást a zsírmájban.
Azonban vigyázni kell, mert naponta több mint 400 mg koffein (4-5 csésze) már mellékhatásokat okozhat, ezért ezt az értéket nem ajánlott túllépni. A pozitív hatásokat a szűrt, az instant, az eszpresszó és a koffeinmentes kávé is biztosítja, és a legjobb ha nem adunk hozzá tejet, tejszínt és cukrot sem, hogy maximalizáljuk hatását.