Újabb kvízzel jelentkezünk, és hosszú idő után ismét a növények tesznek próbára titeket. Február lévén jöjjenek a most nyíló virágok, amik egyben a tavasz hírnökei is

Kvízünkben a februárban nyíló virágok állítanak titeket kihívás elé, ugyanis képek alapján kell felismernetek a hónapban nyíló virágokat.

Nosalty-kvíz - Hányat ismersz fel a februárban nyíló virágok közül?





Lassan ébredezik a természet is a hosszú tél után, aminek egyik első és legszembetűnőbb jele, hogy nyílnak az év első virágai. A tavasz hírnökeként ismert hóvirág mellett számos vidám színű virág nyílik a tél utolsó hónapjában. Még akkor is, ha vékony hóréteg fedi még a talajt, ők utat törve maguknak kiszabadulnak a föld alól, hogy színt hozzanak a még szürke napokba.

Több színes virág is megérkezik februárban

Ilyenkor már az idő is egyre enyhébb, így a talajból kibújva is jól viselik a kinti időjárási körülményeket. A februárban nyíló virágok többsége hagymás növény, illetve évelőek, vagyis minden évben újból és újra megjelennek, anélkül, hogy bármilyen kerti munkálatra szorulnának. A hóvirág például hagymás évelő, ami minden évben újra kihajt, míg a téltemető gumós évelő. A hunyor egy klasszikus évelő, hosszú életű, egy helyen akár évtizedekig elél.

Ha úgy érzed, jól ismered a virágokat, pláne azokat, amik februárban nyílnak, akkor töltsd ki kvízünket!