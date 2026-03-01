Gasztro

31 szezonális, kora tavaszi étel, amivel még szebbre színezzük a márciust

Itt a március, nincs mese, akkor is tavaszi lázban égünk, ha kinn még hideg van! Jöhetnek a szezonális, melengető ételek, alapanyagok, sőt, a hónap közepén-végén pedig már a húsvétra készülünk! 2026-ban korán érkezik: április első hétvégéjére esik majd. Főzzetek, süssetek velünk márciusban is!

Csodálatos márciusra eszméltünk! Ahogy e sorokat írjuk, süt a Nap, tíz fok körüli a hőmérséklet, és lassan, de biztosan érkeznek a legszebb évszak szezonális alapanyagai, sorban. Mint azt megszokhattátok, havi menüajánlónkban minden napra ajánlunk egy-egy kreatív, mutatós receptet az oldalunkról. Márciusban sincs ez másképp: 31 étel, 31 recept, 31 napra. Jó étvágyat!

Zöld, tavaszi tojáspörkölt tányérban
Zöld, tavaszi tojáspörkölt, receptért kattints a képre!
Nosalty

Lássuk az ominózus 31 receptet, melyet márciusra gyűjtöttünk össze nektek, minden napra egyet!

  1. Három aranybarnára pirított morzsába forgatott túrógombóc fehér, díszes porcelántányéron, tejfölszószra tálalva; a tányér mellett aranyszínű villák, narancslé és tulipán

    Túrógombóc hagyományosan

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    642
    Kalória
    30.8g
    Fehérje
    49.4g
    Szénhidrát
    34.5g
    Zsír
    A túrógombóc szezonfüggetlen kedvencünk, szóval emiatt került fel a márciusi listára. Ugye nem bánjátok?
  2. Töltött tésztabatyuk mélytányérban tálalva, joghurtos öntettel és paradicsomos vajjal, friss mentával megszórva, díszes fémtálcán.

    Manti - török tésztabatyuk

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    nehéz
    577
    Kalória
    26g
    Fehérje
    57.4g
    Szénhidrát
    26.5g
    Zsír
    Ha a közel-keleti ízek felé tekintgetnél, kóstolgatnál, akkor ezt a tésztabatyut próbáld ki, egyenesen Törökországból érkezett!
  3. Világos tányéron házi csirkemellsonka szeletek pirított bagetten, körülöttük koktélparadicsom és újhagyma, a háttérben egy egész, fűszeres csirkemellsonkadarab fa vágódeszkán.

    Házi csirkemellsonka egyszerűen

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    203
    Kalória
    28.1g
    Fehérje
    -
    Szénhidrát
    9.3g
    Zsír
    A bolti felvágottak helyett jöjjön egy kis fűszeres-fokhagymás, saját készítésű sonka csirkemellből!
  5. Medvehagymapesztós tészta

    Medvehagymapesztós tészta

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    1066
    Kalória
    29.1g
    Fehérje
    106.1g
    Szénhidrát
    58.9g
    Zsír
    A medvehagyma lassan, de biztosan kibújik a tavaszi földből, indulhatunk az erdőkbe vadászni, és többek közt pesztót készíteni belőle.
  7. Serpenyőben tálalt egyedényes kókuszos csirkés rizs aranybarnára sült csirkecombdarabokkal, krémes állagú rizzsel, friss újhagymával és zöldfűszerekkel megszórva, rusztikus konyhai háttéren

    Egyedényes kókuszos-csirkés rizs

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    884
    Kalória
    26.6g
    Fehérje
    86.5g
    Szénhidrát
    48.3g
    Zsír
    Ez a net egyik aktuálisan felkapott receptje, és mi magunk is rajongjuk, mióta megláttuk: pazar, egzotikus kókuszkrémes csirke egy edényben, egyszerűen.
  8. Tányéron tálalt lencsés tonhalsaláta, retekkel uborkával és friss kaporral, a közepén joghurtos öntettel, olívaolajjal meglocsolva.

    Tavaszidéző tonhalsaláta

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    797
    Kalória
    65.4g
    Fehérje
    105.5g
    Szénhidrát
    13.9g
    Zsír
    Most már idézni sem kell, mert megérkezett! A tonhalsaláta pedig egy örök jolly joker, mert pár perc alatt finom, fehérjedús ebéd vagy vacsora válik belőle.

  9. Kerámia tálon frissen sült, ropogós kakaós csiga porcukorral meghintve

    Legfinomabb kakaós csiga

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    nehéz
    594
    Kalória
    9.5g
    Fehérje
    61.6g
    Szénhidrát
    35.6g
    Zsír
    Úgy, ahogyan a jobbfajta pékségekben megszoktuk. Foszlósan ropogós tészta, és minőségi kakaó, melyből még a szélére is jut, nem is kevés!
  10. Autentikus csirkés pho leves - vietnami Pho Ga

    Autentikus csirkés pho leves - vietnami Pho Ga

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    655
    Kalória
    40.6g
    Fehérje
    55.2g
    Szénhidrát
    29.6g
    Zsír
    A pholeves picit gyorsabb, könnyedebb, kímélőbb változata nem marhával, hanem csirkével fő készre, az alap, autentikus fűszerek viszont mindenképpen belekerülnek!
  11. Medvehagyma-krémleves bádoglábosban, sajtos pirítóssal és tejszínnel tálalva

    Legegyszerűbb medvehagyma-krémleves

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    164
    Kalória
    3.3g
    Fehérje
    19.2g
    Szénhidrát
    7.6g
    Zsír
    A medvehagymaszezon biztosan elérkezik hozzánk márciusban, így az is biztos, hogy minimum egyszer készítünk belőle egy fazéknyi krémlevest.
  13. Tavaszi tekercs pirított szarvashússal

    Tavaszi tekercs pirított szarvashússal

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    82
    Kalória
    6.1g
    Fehérje
    11.6g
    Szénhidrát
    1.5g
    Zsír
    Ázsiai tekercs tavaszi kivitelben, rizslapban, zöldségesen, de nem rákkal, ahogy a legtöbb helyen adják, hanem különleges szarvashússal. Vendégvárónak pazar!
  14. Befőttesüvegben scoby és kombucha ital, mellette narancs, kurkuma és pohárba kitöltött kombucha ital

    Ízesített kombucha ital

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    119
    Kalória
    0.4g
    Fehérje
    30.6g
    Szénhidrát
    0.1g
    Zsír
    A kombucha hírneve világszerte terjed, hiszen a gombából erjesztett ital frissítő, szomjoltó, és probiotikus tulajdonságai miatt irtó egészséges is.
  15. Medvehagymás pogácsa

    Medvehagymás pogácsa

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    260
    Kalória
    5.2g
    Fehérje
    32.7g
    Szénhidrát
    11.9g
    Zsír
    A medvehagyma pogácsába sütése annyira egyértelmű, mint az, hogy a vasárnap a rántott húsé és a húslevesé.
  16. Répatorta ízű kuglóf

    Répatorta ízű kuglóf

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    1378
    Kalória
    14.4g
    Fehérje
    162.6g
    Szénhidrát
    77.5g
    Zsír
    A répatortareceptek a húsvétot megelőző hetekben nagyon pörögnek, és nem is csodáljuk. Kuglóf, kocka, szelet, torta, muffin? Az oldalunkon minden van!
  17. Rukkolás tavaszi palacsinta

    Rukkolás tavaszi palacsinta

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    78
    Kalória
    3.4g
    Fehérje
    12.5g
    Szénhidrát
    2.1g
    Zsír
    Rukkola a palacsintában? Tyű, de jól hangzik! Mert a sós palacsinták méltatlanul elhanyagolt műfaja többre hivatott!
  19. Kukoricás-újhagymás lepény

    Kukoricás-újhagymás lepény

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    333
    Kalória
    9.9g
    Fehérje
    46.5g
    Szénhidrát
    13.6g
    Zsír
    Az újhagyma sem maradhat el a tavaszi, friss alapanyagok sorából! És nemcsak szendvicsre karikázva vagy omlett alatt, no meg a húsvéti sonka mellé harapva állja meg a helyét, hanem egy kukoricás lepényben is.
  20. Rozé kacsamell tavaszi zöldségekkel

    Rozé kacsamell tavaszi zöldségekkel

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    1062
    Kalória
    83.7g
    Fehérje
    45.5g
    Szénhidrát
    60.8g
    Zsír
    A kacsamell rozén az igazi, igaz vagy hamis? Mi nagyon kedveljük rózsaszín mivoltában, főleg, ha efféle tavaszi, ress zöldségek kísérik.
  21. Citromos csirkecomb

    Citromos csirkecomb

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    746
    Kalória
    45.2g
    Fehérje
    13.4g
    Szénhidrát
    56.2g
    Zsír
    A csirke nemcsak magyaros fűszerekkel, fokhagymával, vele sült zöldségekkel fincsi, hanem gyümölcsösen is. Ezúttal citromosan fanyar változattal várunk titeket.
  22. Fehér csokis–pisztáciás gofri

    Fehér csokis–pisztáciás gofri

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    738
    Kalória
    15.5g
    Fehérje
    71.9g
    Szénhidrát
    43g
    Zsír
    A pisztácia némi fehér csokival lépett frigyre, és gofriágyon hálta el a nászéjszakát. Eme gejl költői kép után már csak a kóstolás maradt hátra!
  23. Karalábészószban sült provanszi csirke

    Karalábészószban sült provanszi csirke

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    709
    Kalória
    46.4g
    Fehérje
    31.1g
    Szénhidrát
    42.3g
    Zsír
    Ezt a receptet biztosan nem unja még senki! Krémes karalábészósz, mely friss karalábéval lesz a legtutibb, és franciás, kakukkfüves csirke, vajpuhára sütve.
  26. Spárgás-gombás saláta

    Spárgás-gombás saláta

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    100
    Kalória
    5.7g
    Fehérje
    8g
    Szénhidrát
    6.5g
    Zsír
    A zöldspárga sem érkezett még meg a piacokra, de már nagyon várjuk: gombával készítve, salátában prezentálva is megér egy próbát.
  28. Brokkolikrémleves

    Legegyszerűbb brokkolikrémleves

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    170
    Kalória
    4.1g
    Fehérje
    9.8g
    Szénhidrát
    12.1g
    Zsír
    A brokkolikrémleves top kedvenc a krémlevesek versenyében, főleg, ha így készíted. A tetejére szórj pár ropogósra sült brokkolirózsát!
  29. Hagyományos méteres kalács

    Hagyományos méteres kalács

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    1470
    Kalória
    16.2g
    Fehérje
    152.5g
    Szénhidrát
    88.8g
    Zsír
    A húsvétot megelőző hetek sokaknál receptböngészéssel telnek: az egyik nosztalgikus favorit a méteres kalács, mely nem egy modern receptúra, nem szeretni viszont egyszerűn nem lehet.
  31. Tavaszi újburgonya-saláta joghurtos öntettel, friss újhagymával és kaporral

    Tavaszi újburgonya-saláta

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    555
    Kalória
    14.9g
    Fehérje
    55.8g
    Szénhidrát
    33.4g
    Zsír
    Az újburgonya még kicsit várat magára, de mi már sokat gondolunk rá: tavaszi salátaként készítettük el, és egy percig sem bánjuk, mert isteni!
  32. Sonkakrém

    Sonkakrém

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    173
    Kalória
    10.1g
    Fehérje
    2.2g
    Szénhidrát
    13.7g
    Zsír
    A tojáskrém, körözött vagy túrókrém mellett a sonkakrém is kiváló ötlet, ha valami tunkolós finomságot készítenél húsvét idejére.
  33. Hagyományos húsvéti sárgatúró

    Hagyományos húsvéti sárgatúró

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    221
    Kalória
    15.1g
    Fehérje
    10.6g
    Szénhidrát
    11g
    Zsír
    A sárgatúró, mint hagyományos, népies húsvéti kedvenc a túró és a cukor szerelemgyereke - sokaknak bizarr, mások szerint pedig ellenállhatatlan!
  34. Maradékmentő húsvéti kalácspuding sonkával, tojással, sajttal

    Húsvéti maradékmentő kalácspuding

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    432
    Kalória
    20.6g
    Fehérje
    29.5g
    Szénhidrát
    24.5g
    Zsír
    A húsvéti ünnepek során sok alapanyag bizony ebek harmincadjára jut, és ránk szárad a kenyér, a kalács vége vagy a zöldségek a hűtőben. A maradékmentő kalácspuding is emiatt jött létre!
  35. Avokádóval töltött tojás

    Avokádóval töltött tojás

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    272
    Kalória
    16.3g
    Fehérje
    7.9g
    Szénhidrát
    19.6g
    Zsír
    A töltött tojásba nemcsak a kikapart, pirosaranyos-fűszeres, magyaros tojássárgája kerülhet, hanem avokádókrém is!
  37. Húsvéti főtt sonka

    Húsvéti főtt sonka

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    280
    Kalória
    28.6g
    Fehérje
    5.9g
    Szénhidrát
    15g
    Zsír
    Március utolsó napjaiban már bizonyára tudjuk, milyen sonkát főzünk idén húsvétkor - ha sonkázunk. Mi az alap verziót mutatjuk most be nektek.

