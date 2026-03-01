31 szezonális, kora tavaszi étel, amivel még szebbre színezzük a márciust

Csodálatos márciusra eszméltünk! Ahogy e sorokat írjuk, süt a Nap, tíz fok körüli a hőmérséklet, és lassan, de biztosan érkeznek a legszebb évszak szezonális alapanyagai, sorban. Mint azt megszokhattátok, havi menüajánlónkban minden napra ajánlunk egy-egy kreatív, mutatós receptet az oldalunkról. Márciusban sincs ez másképp: 31 étel, 31 recept, 31 napra. Jó étvágyat!
Lássuk az ominózus 31 receptet, melyet márciusra gyűjtöttünk össze nektek, minden napra egyet!
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes642Kalória30.8gFehérje49.4gSzénhidrát34.5gZsír
A túrógombóc szezonfüggetlen kedvencünk, szóval emiatt került fel a márciusi listára. Ugye nem bánjátok?
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségnehéz577Kalória26gFehérje57.4gSzénhidrát26.5gZsír
Ha a közel-keleti ízek felé tekintgetnél, kóstolgatnál, akkor ezt a tésztabatyut próbáld ki, egyenesen Törökországból érkezett!
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű203Kalória28.1gFehérje-Szénhidrát9.3gZsír
A bolti felvágottak helyett jöjjön egy kis fűszeres-fokhagymás, saját készítésű sonka csirkemellből!
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes2482Kalória48gFehérje21.9gSzénhidrát247.9gZsír
A retró klasszikus, melyben minden megtalálható, amit a magyar szeret: tejföl, sajt, krumpli és hús, ráadásul bundában.
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1066Kalória29.1gFehérje106.1gSzénhidrát58.9gZsír
A medvehagyma lassan, de biztosan kibújik a tavaszi földből, indulhatunk az erdőkbe vadászni, és többek közt pesztót készíteni belőle.
-
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű884Kalória26.6gFehérje86.5gSzénhidrát48.3gZsír
Ez a net egyik aktuálisan felkapott receptje, és mi magunk is rajongjuk, mióta megláttuk: pazar, egzotikus kókuszkrémes csirke egy edényben, egyszerűen.
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű797Kalória65.4gFehérje105.5gSzénhidrát13.9gZsír
Most már idézni sem kell, mert megérkezett! A tonhalsaláta pedig egy örök jolly joker, mert pár perc alatt finom, fehérjedús ebéd vagy vacsora válik belőle.
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségnehéz594Kalória9.5gFehérje61.6gSzénhidrát35.6gZsír
Úgy, ahogyan a jobbfajta pékségekben megszoktuk. Foszlósan ropogós tészta, és minőségi kakaó, melyből még a szélére is jut, nem is kevés!
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű655Kalória40.6gFehérje55.2gSzénhidrát29.6gZsír
A pholeves picit gyorsabb, könnyedebb, kímélőbb változata nem marhával, hanem csirkével fő készre, az alap, autentikus fűszerek viszont mindenképpen belekerülnek!
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű164Kalória3.3gFehérje19.2gSzénhidrát7.6gZsír
A medvehagymaszezon biztosan elérkezik hozzánk márciusban, így az is biztos, hogy minimum egyszer készítünk belőle egy fazéknyi krémlevest.
-
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes82Kalória6.1gFehérje11.6gSzénhidrát1.5gZsír
Ázsiai tekercs tavaszi kivitelben, rizslapban, zöldségesen, de nem rákkal, ahogy a legtöbb helyen adják, hanem különleges szarvashússal. Vendégvárónak pazar!
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű119Kalória0.4gFehérje30.6gSzénhidrát0.1gZsír
A kombucha hírneve világszerte terjed, hiszen a gombából erjesztett ital frissítő, szomjoltó, és probiotikus tulajdonságai miatt irtó egészséges is.
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű260Kalória5.2gFehérje32.7gSzénhidrát11.9gZsír
A medvehagyma pogácsába sütése annyira egyértelmű, mint az, hogy a vasárnap a rántott húsé és a húslevesé.
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1378Kalória14.4gFehérje162.6gSzénhidrát77.5gZsír
A répatortareceptek a húsvétot megelőző hetekben nagyon pörögnek, és nem is csodáljuk. Kuglóf, kocka, szelet, torta, muffin? Az oldalunkon minden van!
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű78Kalória3.4gFehérje12.5gSzénhidrát2.1gZsír
Rukkola a palacsintában? Tyű, de jól hangzik! Mert a sós palacsinták méltatlanul elhanyagolt műfaja többre hivatott!
-
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű333Kalória9.9gFehérje46.5gSzénhidrát13.6gZsír
Az újhagyma sem maradhat el a tavaszi, friss alapanyagok sorából! És nemcsak szendvicsre karikázva vagy omlett alatt, no meg a húsvéti sonka mellé harapva állja meg a helyét, hanem egy kukoricás lepényben is.
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1062Kalória83.7gFehérje45.5gSzénhidrát60.8gZsír
A kacsamell rozén az igazi, igaz vagy hamis? Mi nagyon kedveljük rózsaszín mivoltában, főleg, ha efféle tavaszi, ress zöldségek kísérik.
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű746Kalória45.2gFehérje13.4gSzénhidrát56.2gZsír
A csirke nemcsak magyaros fűszerekkel, fokhagymával, vele sült zöldségekkel fincsi, hanem gyümölcsösen is. Ezúttal citromosan fanyar változattal várunk titeket.
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű738Kalória15.5gFehérje71.9gSzénhidrát43gZsír
A pisztácia némi fehér csokival lépett frigyre, és gofriágyon hálta el a nászéjszakát. Eme gejl költői kép után már csak a kóstolás maradt hátra!
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű709Kalória46.4gFehérje31.1gSzénhidrát42.3gZsír
Ezt a receptet biztosan nem unja még senki! Krémes karalábészósz, mely friss karalábéval lesz a legtutibb, és franciás, kakukkfüves csirke, vajpuhára sütve.
-
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes630Kalória52.9gFehérje24gSzénhidrát37.2gZsír
A töltött cukkinit mi így, olaszosan szeretjük leginkább. Egyszerű alapanyagok frissen, zöldfűszeresen, sajtosan.
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű100Kalória5.7gFehérje8gSzénhidrát6.5gZsír
A zöldspárga sem érkezett még meg a piacokra, de már nagyon várjuk: gombával készítve, salátában prezentálva is megér egy próbát.
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1164Kalória81.4gFehérje114.2gSzénhidrát43gZsír
A spenót meg a ricotta cannelloniban talál egymásra: nem igazán van ellenvetésünk, mert ez a sós, krémes tejtermék a zöld spenóttal pont tökéletes.
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű170Kalória4.1gFehérje9.8gSzénhidrát12.1gZsír
A brokkolikrémleves top kedvenc a krémlevesek versenyében, főleg, ha így készíted. A tetejére szórj pár ropogósra sült brokkolirózsát!
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes1470Kalória16.2gFehérje152.5gSzénhidrát88.8gZsír
A húsvétot megelőző hetek sokaknál receptböngészéssel telnek: az egyik nosztalgikus favorit a méteres kalács, mely nem egy modern receptúra, nem szeretni viszont egyszerűn nem lehet.
-
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű555Kalória14.9gFehérje55.8gSzénhidrát33.4gZsír
Az újburgonya még kicsit várat magára, de mi már sokat gondolunk rá: tavaszi salátaként készítettük el, és egy percig sem bánjuk, mert isteni!
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű173Kalória10.1gFehérje2.2gSzénhidrát13.7gZsír
A tojáskrém, körözött vagy túrókrém mellett a sonkakrém is kiváló ötlet, ha valami tunkolós finomságot készítenél húsvét idejére.
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű221Kalória15.1gFehérje10.6gSzénhidrát11gZsír
A sárgatúró, mint hagyományos, népies húsvéti kedvenc a túró és a cukor szerelemgyereke - sokaknak bizarr, mások szerint pedig ellenállhatatlan!
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű432Kalória20.6gFehérje29.5gSzénhidrát24.5gZsír
A húsvéti ünnepek során sok alapanyag bizony ebek harmincadjára jut, és ránk szárad a kenyér, a kalács vége vagy a zöldségek a hűtőben. A maradékmentő kalácspuding is emiatt jött létre!
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű272Kalória16.3gFehérje7.9gSzénhidrát19.6gZsír
A töltött tojásba nemcsak a kikapart, pirosaranyos-fűszeres, magyaros tojássárgája kerülhet, hanem avokádókrém is!
-
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű280Kalória28.6gFehérje5.9gSzénhidrát15gZsír
Március utolsó napjaiban már bizonyára tudjuk, milyen sonkát főzünk idén húsvétkor - ha sonkázunk. Mi az alap verziót mutatjuk most be nektek.