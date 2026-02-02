r
Ízesített kombucha ital

Fekete Melinda
Ízesített kombucha ital
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A kombuchához

Összesen 32 kcal

Elkészítés

A kombuchához

  1. Forraljuk fel a vizet, majd adjuk hozzá a teafüvet és hagyjuk 10 percig állni.
  2. 10 perc után szűrjük le a teát és adjuk hozzá a cukrot. Jól keverjük el, hogy teljesen feloldódjon. Hagyjuk, hogy a tea szobahőmérsékletűre hűljön, a scoby-t nem szabad leforrázni.
  3. Miután kihűlt a tea öntsük egy nagy befőttes üvegbe, és adjuk hozzá a scobyt, illetve azt a levet is öntsük hozzá amiben a scoby állt, ez már egy kész kombucha, ami segít beindítani a fermentációt.
  4. A befőttes üveg száját takarjuk le gézzel, és rögzítsük befőttes gumival.
  5. A kombuchát tegyük sötét, szobahőmérsékletű helyre, például a kamrába 5-10 napra, attól függően mennyire szeretnénk erős ízű kombuchát kapni. Az 5. nap után el lehet kezdeni kóstolgatni, minnél tovább hagyjuk fermentálni, annál ecetesebb íze lesz.
  6. Az elkészült kombuchát szűrjük le és azonnal fogyaszthatjuk. Ízesíthetjük is gyümölcsökkel, fűszerekkel, gyógynövényekkel. A cukortartalom miatt nem kell aggódni, hiszen a scoby cukorral táplálkozik és így a fermentáció során a teából folyamatosan csökken a mennyisége. Ezért van az, hogy minél tovább hagyjuk fermentálódni, annál ecetesebb lesz és szinte teljesen elveszti az édességét.
  7. Mi most friss narancslevet öntöttünk és kurkumát reszeltünk hozzá, miután leüntöttük a scobyról.
  8. A kész kombuchát hűtőben tároljuk, amíg el nem fogy. Napi ajánlott adag kb. 2 dl.
  9. A scobyt hagyjuk az üvegben 2-3 dl kombuchával. Ha szeretnénk, rögtön készíthetünk újabb adagot, a fent leírtak szerint, de el is tehetjük a hütőbe pihenni. Pihenés után újra felhasználhatjuk, de akkor figyeljünk arra, hogy mielőtt felöntjük a friss teával, vegyük ki a scobyt a hűtőből legalább 24 órával a felhasználás előtt.
  10. Tipp: mindig tiszta eszközökel dolgozzunk, ha lehet ne használjunk fémet, csapvíz helyett ásványvizet vagy szűrtvizet válasszunk, ne használjunk ízesített teafüvet, ne zárjuk le légmentesen a scobyt
  11. A mennyiségek 1 liter vízhez vannak megadva, ezeket persze arányosan növelhetjük.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

A kombucha egy fermentált teaital, ami cukrozott fekete vagy zöldteából és egy scoby nevű kultúrából készül. A fermentációs során egy savanykás, frissítő ital lesz belőle, az emésztésünknek kedvező élő kultúrákkal. Ízesíthetjük is gyümölcsökkel, fűszerekkel vagy gyógynövényekkel, amelyekkel nem csak az ital jótékony hatását, hanem a fogyasztása élményét is tovább fokozhatjuk.

