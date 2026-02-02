Ízesített kombucha ital
Hozzávalók
A kombuchához
-
1 db kombucha gomba (scoby szimbiotikus kultúra)
-
2 ek teafű (fekete és/vagy zöldtea)
-
1 l ásványvíz
-
100 g cukor (80-100g)
-
1 db narancs (leve)
-
kurkumagyökér ízlés szerint
A kombuchához
-
30g kombucha gomba0 kcal
-
2g teafű0 kcal
-
250g ásványvíz0 kcal
-
25g cukor97 kcal
-
65g narancs22 kcal
-
0 kcal
A kombuchához
-
120g kombucha gomba0 kcal
-
6g teafű0 kcal
-
1000g ásványvíz0 kcal
-
100g cukor387 kcal
-
260g narancs89 kcal
-
0 kcal
A kombuchához
-
8.1g kombucha gomba0 kcal
-
0.4g teafű0 kcal
-
67.3g ásványvíz0 kcal
-
6.7g cukor26 kcal
-
17.5g narancs6 kcal
-
0 kcal
Elkészítés
A kombuchához
- Forraljuk fel a vizet, majd adjuk hozzá a teafüvet és hagyjuk 10 percig állni.
- 10 perc után szűrjük le a teát és adjuk hozzá a cukrot. Jól keverjük el, hogy teljesen feloldódjon. Hagyjuk, hogy a tea szobahőmérsékletűre hűljön, a scoby-t nem szabad leforrázni.
- Miután kihűlt a tea öntsük egy nagy befőttes üvegbe, és adjuk hozzá a scobyt, illetve azt a levet is öntsük hozzá amiben a scoby állt, ez már egy kész kombucha, ami segít beindítani a fermentációt.
- A befőttes üveg száját takarjuk le gézzel, és rögzítsük befőttes gumival.
- A kombuchát tegyük sötét, szobahőmérsékletű helyre, például a kamrába 5-10 napra, attól függően mennyire szeretnénk erős ízű kombuchát kapni. Az 5. nap után el lehet kezdeni kóstolgatni, minnél tovább hagyjuk fermentálni, annál ecetesebb íze lesz.
- Az elkészült kombuchát szűrjük le és azonnal fogyaszthatjuk. Ízesíthetjük is gyümölcsökkel, fűszerekkel, gyógynövényekkel. A cukortartalom miatt nem kell aggódni, hiszen a scoby cukorral táplálkozik és így a fermentáció során a teából folyamatosan csökken a mennyisége. Ezért van az, hogy minél tovább hagyjuk fermentálódni, annál ecetesebb lesz és szinte teljesen elveszti az édességét.
- Mi most friss narancslevet öntöttünk és kurkumát reszeltünk hozzá, miután leüntöttük a scobyról.
- A kész kombuchát hűtőben tároljuk, amíg el nem fogy. Napi ajánlott adag kb. 2 dl.
- A scobyt hagyjuk az üvegben 2-3 dl kombuchával. Ha szeretnénk, rögtön készíthetünk újabb adagot, a fent leírtak szerint, de el is tehetjük a hütőbe pihenni. Pihenés után újra felhasználhatjuk, de akkor figyeljünk arra, hogy mielőtt felöntjük a friss teával, vegyük ki a scobyt a hűtőből legalább 24 órával a felhasználás előtt.
- Tipp: mindig tiszta eszközökel dolgozzunk, ha lehet ne használjunk fémet, csapvíz helyett ásványvizet vagy szűrtvizet válasszunk, ne használjunk ízesített teafüvet, ne zárjuk le légmentesen a scobyt
- A mennyiségek 1 liter vízhez vannak megadva, ezeket persze arányosan növelhetjük.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
A kombucha egy fermentált teaital, ami cukrozott fekete vagy zöldteából és egy scoby nevű kultúrából készül. A fermentációs során egy savanykás, frissítő ital lesz belőle, az emésztésünknek kedvező élő kultúrákkal. Ízesíthetjük is gyümölcsökkel, fűszerekkel vagy gyógynövényekkel, amelyekkel nem csak az ital jótékony hatását, hanem a fogyasztása élményét is tovább fokozhatjuk.