Manti - török tésztabatyuk
Hozzávalók
A tésztához
-
200 g finomliszt
-
1 db tojás
-
60 ml víz (50-70 ml)
-
1 tk só
A töltelékhez és a töltéshez
-
200 g darált marhahús
-
1 kis db vöröshagyma
-
1 kk fűszerpaprika
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
A joghurthoz
-
150 g joghurt
-
1 gerezd fokhagyma
-
só ízlés szerint
-
2 ek víz (egy kevés vízzel lehet higítani, ha túl sűrűnek találjuk a joghurtot)
A paradicsomos vajhoz
-
70 g vaj
-
2 ek sűrített paradicsom
-
1 teáskanál paprikakrém (opcionális)
-
chili ízlés szerint (opcionális)
-
1 szál menta (opcionális)
- 9% Fehérje
- 21% Szénhidrát
- 10% Zsír
A tésztához
-
67g finomliszt243 kcal
-
18g tojás23 kcal
-
20g víz0 kcal
-
2g só0 kcal
A töltelékhez és a töltéshez
-
67g darált marhahús95 kcal
-
17g vöröshagyma6 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
A joghurthoz
A paradicsomos vajhoz
-
23g vaj167 kcal
-
9 kcal
-
1g paprikakrém0 kcal
-
0 kcal
-
2g menta2 kcal
- 60% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
C vitamin:
-
Likopin
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 26 g
Zsír
-
Összesen 26.5 g
-
Telített zsírsav 15 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 8 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 157 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1529.2 g
-
Cink 4 mg
-
Szelén 51 mg
-
Kálcium 104 mg
-
Vas 3 mg
-
Magnézium 47 mg
-
Foszfor 314 mg
-
Nátrium 1004 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 57.4 g
-
Cukor 5 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 165.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 212 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 3 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 5 mg
-
D vitamin: 14 micro
-
K vitamin: 3 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 6 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 40 micro
-
Kolin: 130 mg
-
Retinol - A vitamin: 196 micro
-
α-karotin 3 micro
-
β-karotin 136 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 3068 micro
-
Lut-zea 94 micro
Elkészítés
A tésztához
- A tésztát kézzel, vagy robotgép segítségével gyúrjuk simára, majd csomagoljuk folpack-ba és pihentessük minimum 20 percig.
A töltelékhez és a töltéshez
- A hagymát reszeljük hozzá a darálthúshoz, majd fűszerezzük és alaposan keverjük el.
- A tésztát lisztezett felületen nyújtsuk annyira vékonyra, amennyire kézzel lehetséges, majd vágjuk fel kb. 2x2 cm-es kockákra.
- Minden kocka közepére csípjünk egy kis darabot a töltelékből, majd kezdjük el összehajtogatni a batyukat.
- Vegyünk a kezünkbe egy húsos tésztát, majd csípjük össze a négy sarkát, folytassuk így az összes tésztával. Nagyon aprólékos munka, ezért érdemes társasággal készíteni.
- Az elkészült tésztabatyukat lobogó, sós vízben fözzük ki kb. 6-8 perc alatt.
A joghurthoz
- A joghurtba reszeljük bele a fokhagymát, majd ízesítsük sóval és tegyünk hozzá egy kevés vizet, ha túl sűrű a joghurt.
A paradicsomos vajhoz
- A vajat olvasszuk fel egy serpenyőben, majd tegyük hozzá a sűtített paradicsomot. A szószt ízesíthetjük paprikakrémmel és chilivel.
- A tálaláshoz szedjünk a tányérunkba a mantiból, majd locsoljuk meg a joghurttal és a paradicsomos vajjal. Ha szeretnénk, hogy még frissebb legyen a végeredmény, szórjunk a tetejére apróra vágott, friss mentát és egy kevés chilit.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 60 p
- Főzés ideje: 8 p
Ha valaki járt már Törökországban, biztosan találkozott ezzel a tradicionális török tésztaétellel, a manti-val. Az apró tésztabatyukat fűszeres marhahússal vagy bárányhússal töltik, majd kifőzés után krémes, fokhagymás joghurttal és paradicsomos vajjal öntik le. Ez az étel igazi ízbomba, egyszerre friss, krémes és fűszeres.