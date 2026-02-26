r
Nosalty Logó
tészta töltött tészta

Manti - török tésztabatyuk

Fekete Melinda
Töltött tésztabatyuk mélytányérban tálalva, joghurtos öntettel és paradicsomos vajjal, friss mentával megszórva, díszes fémtálcán.
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
nehéz

Hozzávalók

A tésztához

A töltelékhez és a töltéshez

A joghurthoz

A paradicsomos vajhoz

577
Kalória
26g
Fehérje
57.4g
Szénhidrát
26.5g
Zsír
165.1g
Víz
157.3g
Koleszterin
2.7g
Élelmi rost
4.5g
Cukor
  • 9% Fehérje
  • 21% Szénhidrát
  • 10% Zsír

A tésztához

A töltelékhez és a töltéshez

A joghurthoz

A paradicsomos vajhoz

Összesen 577 kcal
  • 9% Fehérje
  • 21% Szénhidrát
  • 10% Zsír

A tésztához

A töltelékhez és a töltéshez

A joghurthoz

A paradicsomos vajhoz

Összesen 1728 kcal
  • 9% Fehérje
  • 21% Szénhidrát
  • 10% Zsír

A tésztához

A töltelékhez és a töltéshez

A joghurthoz

A paradicsomos vajhoz

Összesen 202 kcal
  • 9% Fehérje
  • 21% Szénhidrát
  • 10% Zsír
  • 60% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • Likopin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    26 g

Zsír

  • Összesen
    26.5 g
  • Telített zsírsav
    15 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    8 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    157 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1529.2 g
  • Cink
    4 mg
  • Szelén
    51 mg
  • Kálcium
    104 mg
  • Vas
    3 mg
  • Magnézium
    47 mg
  • Foszfor
    314 mg
  • Nátrium
    1004 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    57.4 g
  • Cukor
    5 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    165.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    212 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    3 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    5 mg
  • D vitamin:
    14 micro
  • K vitamin:
    3 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    6 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    40 micro
  • Kolin:
    130 mg
  • Retinol - A vitamin:
    196 micro
  • α-karotin
    3 micro
  • β-karotin
    136 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    3068 micro
  • Lut-zea
    94 micro
Összesen 577 kcal
  • 9% Fehérje
  • 21% Szénhidrát
  • 10% Zsír
  • 60% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • Likopin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    78 g

Zsír

  • Összesen
    79.6 g
  • Telített zsírsav
    44 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    25 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    5 g
  • Koleszterin
    472 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    4587.7 g
  • Cink
    11 mg
  • Szelén
    154 mg
  • Kálcium
    313 mg
  • Vas
    10 mg
  • Magnézium
    142 mg
  • Foszfor
    942 mg
  • Nátrium
    3013 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    172.2 g
  • Cukor
    14 mg
  • Élelmi rost
    8 mg

Víz

  • Összesen
    495.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    636 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    10 micro
  • E vitamin:
    4 mg
  • C vitamin:
    14 mg
  • D vitamin:
    43 micro
  • K vitamin:
    10 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    17 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    120 micro
  • Kolin:
    389 mg
  • Retinol - A vitamin:
    588 micro
  • α-karotin
    9 micro
  • β-karotin
    407 micro
  • β-crypt
    4 micro
  • Likopin
    9204 micro
  • Lut-zea
    282 micro
Összesen 1728 kcal
  • 9% Fehérje
  • 21% Szénhidrát
  • 10% Zsír
  • 60% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • Likopin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    9.2 g

Zsír

  • Összesen
    9.3 g
  • Telített zsírsav
    5 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    55 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    538.5 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    18 mg
  • Kálcium
    37 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    17 mg
  • Foszfor
    111 mg
  • Nátrium
    354 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    20.2 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    58.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    75 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    2 mg
  • D vitamin:
    5 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    14 micro
  • Kolin:
    46 mg
  • Retinol - A vitamin:
    69 micro
  • α-karotin
    1 micro
  • β-karotin
    48 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    1080 micro
  • Lut-zea
    33 micro
Összesen 202 kcal

Elkészítés

A tésztához

  1. A tésztát kézzel, vagy robotgép segítségével gyúrjuk simára, majd csomagoljuk folpack-ba és pihentessük minimum 20 percig.

A töltelékhez és a töltéshez

  1. A hagymát reszeljük hozzá a darálthúshoz, majd fűszerezzük és alaposan keverjük el.
  2. A tésztát lisztezett felületen nyújtsuk annyira vékonyra, amennyire kézzel lehetséges, majd vágjuk fel kb. 2x2 cm-es kockákra.
  3. Minden kocka közepére csípjünk egy kis darabot a töltelékből, majd kezdjük el összehajtogatni a batyukat.
  4. Vegyünk a kezünkbe egy húsos tésztát, majd csípjük össze a négy sarkát, folytassuk így az összes tésztával. Nagyon aprólékos munka, ezért érdemes társasággal készíteni.
  5. Az elkészült tésztabatyukat lobogó, sós vízben fözzük ki kb. 6-8 perc alatt.

A joghurthoz

  1. A joghurtba reszeljük bele a fokhagymát, majd ízesítsük sóval és tegyünk hozzá egy kevés vizet, ha túl sűrű a joghurt.

A paradicsomos vajhoz

  1. A vajat olvasszuk fel egy serpenyőben, majd tegyük hozzá a sűtített paradicsomot. A szószt ízesíthetjük paprikakrémmel és chilivel.
  2. A tálaláshoz szedjünk a tányérunkba a mantiból, majd locsoljuk meg a joghurttal és a paradicsomos vajjal. Ha szeretnénk, hogy még frissebb legyen a végeredmény, szórjunk a tetejére apróra vágott, friss mentát és egy kevés chilit.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 60 p
  • Főzés ideje: 8 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

Ha valaki járt már Törökországban, biztosan találkozott ezzel a tradicionális török tésztaétellel, a manti-val. Az apró tésztabatyukat fűszeres marhahússal vagy bárányhússal töltik, majd kifőzés után krémes, fokhagymás joghurttal és paradicsomos vajjal öntik le. Ez az étel igazi ízbomba, egyszerre friss, krémes és fűszeres.

Hasonló receptek

Összes töltött tészta
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

vegán pad thai fehér tányérban
kínai tészta

Vegán pad thai

A pad thai egy igazi finomság, amit igazából a szósz tesz nagyon ízletessé. Az hogy hús, tofu vagy zöldségek kerülnek hozzá, azt ízlés szerint el lehet dönteni. Mi most egy vegán pad ...

Hankusz Sára

Címlapról ajánljuk

Még több cikk

Top Receptek

tocsni-sutoben-sutve
tócsni

Tócsni sütőben sütve

Gyorsan szerettem volna kevés munkával elkészíthető vacsorát. Szerencsémre van egy remek konyhai robotom, amelyik szinte mindent elvégez helyettem, így 2 perc alatt lereszeltem őkelmén a ...

havas-alom
kókuszos torta

Havas Álom

Ezt a tortát édesanyámmal közösen találtuk ki, ő az aki tanított sütni-főzni ezért jó, megtisztelő volt, hogy vele alkothattam meg, ezt a saját fejlesztésű tortát. Remélem ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept