2026.02.19.

Nem olajban sütve és nem főzve – Így készül a legegészségesebben az édesburgonya

Az édesburgonya nagy népszerűségnek örvendő alapanyaggá vált az elmúlt években. Szinte már annyira kedvelt, mint a hagyományos burgonya, azonban elkészítését illetően nem mindegy, milyen módszerhez nyúlunk. Ha szeretnénk, hogy a lehető legtöbb tápanyag maradjon a tányérunkon, akkor mutatjuk mai Napi Tippünkben, hogyan készítsd el!

Az édesburgonya tápanyagtartalmát jelentősen befolyásolja az elkészítési mód. Szakértők szerint nem az olajban való sütés, de még csak nem is a vízben való főzése a legjobb elkészítési mód.

Édesburgonya szeletelése
Nem sütve és nem főzve – Így készül a legegészségesebben az édesburgonya

Így készítsd az édesburgonyát

Az édesburgonya egy sokszínűen és kreatívan felhasználható gyökérzöldség, amiből előétel, főétel, leves és még desszert is készülhet, sósan és édesen is. Az elkészítés mikéntje viszont egyáltalán nem mindegy, ha szeretnénk minél több ásványi anyagot és vitamint megőrizni belőle.

A táplálkozási szakértők szerint a legideálisabb elkészítési mód, ha sütőben vagy airfryerben sütjük meg.

Töltött édesburgonya
Az édesburgonya egy sokszínűen és kreatívan felhasználható gyökérzöldség

Olajban sütés és főzés

Az olajban sült ételekről köztudott, hogy nem minősülnek egészségesnek, még akkor sem, ha például egy rántott brokkoliról van szó, hiszen az étel sok, felesleges, nem jóféle zsiradékkal lesz tele. A főzés sem annyira ideális, ha cél a tápanyagok megőrzése, hiszen egy bizonyos hőfok felett ezek a vegyületek odalesznek. Ha a forráspontot nem éri el a víz hőmérséklete, vagyis csak pároljuk az adott ételt, akkor még viszonylag magas marad a tápanyagtartalma.

A sütőben sült édesburgonya belül szilárd szerkezetű, kívül enyhén karamellizálódik, ez is plusz ízélményt jelent.

Miért egészséges az édesburgonya?

Az édesburgonya, más néven batáta, egy tápanyagokban gazdag gyökérzöldség, amely eredetileg Közép- és Dél-Amerikából származik. Íze enyhén édeskés, ezért sós és édes ételekhez egyaránt jól használható.

Magas a rost-, A-vitamin- és antioxidáns-tartalma, így egészséges alternatívája lehet a hagyományos burgonyának.

Süthető, főzhető, pürésíthető vagy akár levesek és desszertek alapanyagaként is népszerű.

Forrásunk volt.

