Ekkor vesd el a paradicsomot és a paprikát, ha bőséges termést szeretnél

Ahogy véget ér a fagyos tél, sok kertbarát már január végén vetésre kész. A lelkesedés érthető, de túl korán kezdeni nem jó ötlet.
Mikor kezdjük a palántanevelést?
Hiába csírázik ki a mag januárban vagy február elején, a fényhiány miatt a palánták megnyúlnak, vékony szárat növesztenek, és gyengébben indulnak. Az ilyen növények érzékenyebbek a betegségekre, nehezebben viselik a kiültetést, és lassabban fejlődnek.
A helyes időzítéshez mindig a kiültetés tervezett időpontjából kell visszaszámolni. A paradicsom és a paprika is melegkedvelő növény, nem tűri a fagyot és a hideg talajt.
Hazai viszonyok között:
- a paradicsom palántáit április végén–május elején,
- a paprikát május közepén vagy végén érdemes kiültetni.
Ehhez igazodva a palántanevelési idő:
- paradicsomnál 6–8 hét,
- paprikánál 8–10 hét.
A paprika korábban indul
A paprika lassabban fejlődik, ezért korábban kell vetni. Ideális időszaka február közepe–vége. A csírázás 10–21 napig is eltarthat, ami teljesen normális. Ilyenkor a legfontosabb a stabil, 22–25 °C-os hőmérséklet és az egyenletesen nedves közeg.
Kiültetni csak akkor szabad, ha az éjszakai hőmérséklet tartósan 10 °C fölött marad, és a talaj is kellően felmelegedett – ez jellemzően május közepe után következik be.
A paradicsom gyorsabb növekedésű
A paradicsom hálás növény: gyorsan csírázik, jól reagál a környezetére, és megfelelő fény mellett erőteljesen fejlődik. Vetését inkább március elejére időzítsük. A februári vetés gyakran gyenge, megnyúlt palántákat eredményez.
Csírázáskor a meleg a kulcs, kelés után viszont a fény válik döntővé. Egy világos ablakpárkány általában elegendő, de borús napokon növénylámpa is segíthet.
Fontos: ha túl korán vetünk, a palánták a lakásban túl nagyra nőnek, mire kiültethetők lennének. Ez megviseli őket, és visszavetheti a fejlődést.
Ne vesd egyszerre a kettőt!
Sokan kényelmi okból egy időben vetik el a paradicsom- és paprikamagokat, de ezzel az egyik biztosan hátrányba kerül. A túl későn vetett paprika lemarad, a túl korán vetett paradicsom megnyúlik és legyengül.