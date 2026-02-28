Nem mindegy, mikor kerül földbe a mag: pár hét eltérés is hónapokban mérhető különbséget jelenthet. Mutatjuk a pontos időzítést, hogy erős, egészséges palántákat nevelhess.

Ahogy véget ér a fagyos tél, sok kertbarát már január végén vetésre kész. A lelkesedés érthető, de túl korán kezdeni nem jó ötlet.

Ekkor vesd el a paradicsomot és a paprikát, ha bőséges termést szeretnél

Mikor kezdjük a palántanevelést?

Hiába csírázik ki a mag januárban vagy február elején, a fényhiány miatt a palánták megnyúlnak, vékony szárat növesztenek, és gyengébben indulnak. Az ilyen növények érzékenyebbek a betegségekre, nehezebben viselik a kiültetést, és lassabban fejlődnek.

A helyes időzítéshez mindig a kiültetés tervezett időpontjából kell visszaszámolni. A paradicsom és a paprika is melegkedvelő növény, nem tűri a fagyot és a hideg talajt.

Hazai viszonyok között:

a paradicsom palántáit április végén–május elején,

a paprikát május közepén vagy végén érdemes kiültetni.

Ehhez igazodva a palántanevelési idő:

paradicsomnál 6–8 hét,

paprikánál 8–10 hét.

A paprika korábban indul

A paprika lassabban fejlődik, ezért korábban kell vetni. Ideális időszaka február közepe–vége. A csírázás 10–21 napig is eltarthat, ami teljesen normális. Ilyenkor a legfontosabb a stabil, 22–25 °C-os hőmérséklet és az egyenletesen nedves közeg.

Kiültetni csak akkor szabad, ha az éjszakai hőmérséklet tartósan 10 °C fölött marad, és a talaj is kellően felmelegedett – ez jellemzően május közepe után következik be.

A paradicsom gyorsabb növekedésű

A paradicsom hálás növény: gyorsan csírázik, jól reagál a környezetére, és megfelelő fény mellett erőteljesen fejlődik. Vetését inkább március elejére időzítsük. A februári vetés gyakran gyenge, megnyúlt palántákat eredményez.

Csírázáskor a meleg a kulcs, kelés után viszont a fény válik döntővé. Egy világos ablakpárkány általában elegendő, de borús napokon növénylámpa is segíthet.

Fontos: ha túl korán vetünk, a palánták a lakásban túl nagyra nőnek, mire kiültethetők lennének. Ez megviseli őket, és visszavetheti a fejlődést.

Ne vesd egyszerre a kettőt!

Sokan kényelmi okból egy időben vetik el a paradicsom- és paprikamagokat, de ezzel az egyik biztosan hátrányba kerül. A túl későn vetett paprika lemarad, a túl korán vetett paradicsom megnyúlik és legyengül.

