Klasszikus képviselőfánk
Hozzávalók
A tésztához
-
100 g finomliszt
-
80 g víz
-
100 g vaj
-
1 teáskanál vaníliás cukor
-
3 db tojás (M-es méretű)
-
1 csipet só
A krémhez
-
500 ml tej
-
20 g vaníliás pudingpor
-
2 evőkanál étkezési keményítő
-
4 db tojássárgája
-
1 db vanília
-
1 csipet só
-
5 ek cukor
Az összeállításhoz
-
200 ml habtejszín
-
1 ek porcukor
- 7% Fehérje
- 25% Szénhidrát
- 22% Zsír
A tésztához
-
13g finomliszt46 kcal
-
10g víz0 kcal
-
13g vaj90 kcal
-
2 kcal
-
21g tojás26 kcal
-
0 kcal
A krémhez
-
63g tej35 kcal
-
10 kcal
-
14 kcal
-
10g tojássárgája32 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
6g cukor24 kcal
Az összeállításhoz
-
25g habtejszín73 kcal
-
1g porcukor3 kcal
- 7% Fehérje
- 25% Szénhidrát
- 22% Zsír
A tésztához
-
100g finomliszt364 kcal
-
80g víz0 kcal
-
100g vaj717 kcal
-
19 kcal
-
165g tojás208 kcal
-
0 kcal
A krémhez
-
500g tej280 kcal
-
76 kcal
-
114 kcal
-
80g tojássárgája258 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
50g cukor194 kcal
Az összeállításhoz
-
200g habtejszín584 kcal
-
7g porcukor27 kcal
- 7% Fehérje
- 25% Szénhidrát
- 22% Zsír
A tésztához
-
7.5g finomliszt27 kcal
-
6g víz0 kcal
-
7.5g vaj54 kcal
-
0.4g vaníliás cukor1 kcal
-
12.3g tojás16 kcal
-
0 kcal
A krémhez
-
37.4g tej21 kcal
-
1.5g vaníliás pudingpor6 kcal
-
2.2g étkezési keményítő9 kcal
-
6g tojássárgája19 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
3.7g cukor14 kcal
Az összeállításhoz
-
15g habtejszín44 kcal
-
0.5g porcukor2 kcal
- 7% Fehérje
- 25% Szénhidrát
- 22% Zsír
- 45% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
A vitamin (RAE):
-
Retinol - A vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 7.7 g
Zsír
-
Összesen 23.6 g
-
Telített zsírsav 13 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 7 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 231 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 322.6 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 16 mg
-
Kálcium 117 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 8 mg
-
Foszfor 107 mg
-
Nátrium 73 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 26.7 g
-
Cukor 11 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 49 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 222 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 42 micro
-
K vitamin: 2 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 28 micro
-
Kolin: 143 mg
-
Retinol - A vitamin: 219 micro
-
α-karotin 4 micro
-
β-karotin 44 micro
-
β-crypt 5 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 203 micro
- 7% Fehérje
- 25% Szénhidrát
- 22% Zsír
- 45% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
A vitamin (RAE):
-
Retinol - A vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 61.6 g
Zsír
-
Összesen 189 g
-
Telített zsírsav 107 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 56 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 11 g
-
Koleszterin 1845 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2580.7 g
-
Cink 5 mg
-
Szelén 127 mg
-
Kálcium 936 mg
-
Vas 6 mg
-
Magnézium 62 mg
-
Foszfor 860 mg
-
Nátrium 584 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 213.8 g
-
Cukor 89 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 391.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1779 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 3 micro
-
E vitamin: 8 mg
-
C vitamin: 1 mg
-
D vitamin: 339 micro
-
K vitamin: 14 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 222 micro
-
Kolin: 1146 mg
-
Retinol - A vitamin: 1748 micro
-
α-karotin 30 micro
-
β-karotin 348 micro
-
β-crypt 39 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1624 micro
- 7% Fehérje
- 25% Szénhidrát
- 22% Zsír
- 45% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
A vitamin (RAE):
-
Retinol - A vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 4.6 g
Zsír
-
Összesen 14.1 g
-
Telített zsírsav 8 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 4 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 138 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 193 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 10 mg
-
Kálcium 70 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 5 mg
-
Foszfor 64 mg
-
Nátrium 44 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 16 g
-
Cukor 7 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 29.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 133 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 25 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 17 micro
-
Kolin: 86 mg
-
Retinol - A vitamin: 131 micro
-
α-karotin 2 micro
-
β-karotin 26 micro
-
β-crypt 3 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 121 micro
Elkészítés
A tésztához
- A vizet, a vajat, a cukrot és a sót elkezdjük felmelegíteni egy kisebb lábasban. Mikor elkezd forrni hozzáadjuk a lisztet és fakanállal addig keverjük, amíg összeáll és elválik az edény falától. Ezután húzzuk le a tűzhelyről.
- Hagyjuk, hogy a tészta egy kissé kihűljön, majd egyesével keverjük bele a tojásokat, ezután betölthetjük a tésztát habzsákba.
- Sütőpapírral bélelt tepsire nyomjunk a tésztából kis habcsók formájú kupacokat, kb 3 cm távolságra egymástól. A fánkok meg fognak dagadni a sütőben, ezért ügyelni kell arra, hogy elég hely legyen közöttük.
- Miután elkészültek a tésztakupacok, vizes kézzel locsoljuk meg őket majd tegyük előmelegített sütőbe.
- A fánkokat süssük először 200 °C-on 15 percig, majd 170 °C-on 10-15 percig. Ha van gőzfunkció a sütőnkön azt is bekapcsolhatjuk, ha nincs akkor tegyünk egy vizzel teli kislábast a sütő alljába, hogy a gőztől szépen megdagadjanak a képviselőfánkok. Fontos, hogy a sütőt ne nyissuk ki a sütési idő alatt!
- Miután megsültek a képviselőfánkok, hagyjuk őket kihűlni.
A krémhez
- 1 dl tejet keverjünk ki a pudingporral, a keményítővel a tojásokkal, a vanília magokkal, a sóval és a cukorral. A maradék tejet kezdjük el felmelegíteni a kikapart vaníliarúddal.
- Mikor már gőzölög a tej, merjünk belőle a keményítős alapba egy keveset és keverjük csomómentesre, majd öntsük vissza a melegedő tejbe. Innentől kezdve folyamatosan kevergessük addig, amíg be nem sűrűsödik kellően.
- A kész krémet hagyjuk kihűlni.
Az összeállításhoz
- A tejszínt verjük fel a porcukorral. A kihűlt krémet habverővel keverjük át, ha szeretnénk lágyabb krémet, akkor keverjünk bele egy keveset a tejszínhabból. Mindkét krémet töltsük habzsákba.
- A kihűlt képviselőfánkokat vágjuk ketté vízszintesen, majd tültsük meg az allját először a vaníliás krémmel, aztán jöhet a tejszínhab, majd rakjuk vissza a fánk tetejét. Tegyünk így az összes fánkkal.
- Helyezzük a képviselőfánkokat egy tálra és hintsük meg őket porcukorral.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 30 p
- Sütés ideje: 30 p
- Sütés hőfoka: 200 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
A képviselőfánk egy klasszikus magyar cukrászsütemény, mely égetett tésztából készül. Ünnepi alkalmak kedvelt süteménye, mégis igazi időtálló klasszikus a hétköznapokban is.