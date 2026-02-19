r
Klasszikus képviselőfánk

Fekete Melinda
Aranybarna képfiselőfánkok desszertes tálon, vaníliakrémmel és tejszínhabbal töltve, porcukorral meghintve
Hozzávalók

A tésztához

A krémhez

Az összeállításhoz

Összesen 213 kcal

Elkészítés

A tésztához

  A vizet, a vajat, a cukrot és a sót elkezdjük felmelegíteni egy kisebb lábasban. Mikor elkezd forrni hozzáadjuk a lisztet és fakanállal addig keverjük, amíg összeáll és elválik az edény falától. Ezután húzzuk le a tűzhelyről.
  Hagyjuk, hogy a tészta egy kissé kihűljön, majd egyesével keverjük bele a tojásokat, ezután betölthetjük a tésztát habzsákba.
  Sütőpapírral bélelt tepsire nyomjunk a tésztából kis habcsók formájú kupacokat, kb 3 cm távolságra egymástól. A fánkok meg fognak dagadni a sütőben, ezért ügyelni kell arra, hogy elég hely legyen közöttük.
  Miután elkészültek a tésztakupacok, vizes kézzel locsoljuk meg őket majd tegyük előmelegített sütőbe.
  A fánkokat süssük először 200 °C-on 15 percig, majd 170 °C-on 10-15 percig. Ha van gőzfunkció a sütőnkön azt is bekapcsolhatjuk, ha nincs akkor tegyünk egy vizzel teli kislábast a sütő alljába, hogy a gőztől szépen megdagadjanak a képviselőfánkok. Fontos, hogy a sütőt ne nyissuk ki a sütési idő alatt!
  Miután megsültek a képviselőfánkok, hagyjuk őket kihűlni.

A krémhez

  1 dl tejet keverjünk ki a pudingporral, a keményítővel a tojásokkal, a vanília magokkal, a sóval és a cukorral. A maradék tejet kezdjük el felmelegíteni a kikapart vaníliarúddal.
  Mikor már gőzölög a tej, merjünk belőle a keményítős alapba egy keveset és keverjük csomómentesre, majd öntsük vissza a melegedő tejbe. Innentől kezdve folyamatosan kevergessük addig, amíg be nem sűrűsödik kellően.
  A kész krémet hagyjuk kihűlni.

Az összeállításhoz

  A tejszínt verjük fel a porcukorral. A kihűlt krémet habverővel keverjük át, ha szeretnénk lágyabb krémet, akkor keverjünk bele egy keveset a tejszínhabból. Mindkét krémet töltsük habzsákba.
  A kihűlt képviselőfánkokat vágjuk ketté vízszintesen, majd tültsük meg az allját először a vaníliás krémmel, aztán jöhet a tejszínhab, majd rakjuk vissza a fánk tetejét. Tegyünk így az összes fánkkal.
  Helyezzük a képviselőfánkokat egy tálra és hintsük meg őket porcukorral.

Recept infó

  Előkészítés ideje: 30 p
  Sütés ideje: 30 p
  Sütés hőfoka: 200 °C
  Sütés módja: alul-felül sütés
A képviselőfánk egy klasszikus magyar cukrászsütemény, mely égetett tésztából készül. Ünnepi alkalmak kedvelt süteménye, mégis igazi időtálló klasszikus a hétköznapokban is.

