Kalsszikus franciasaláta friss zöldségekből

Nemrég adták ki az új, 2025-2030-as időszakra vonatkozó amerikai étrendi irányelveket: ezek szerint a finomított gabonaféléket, a hozzáadott cukrokat és az ultrafeldolgozott élelmiszereket ajánlatos kerülni, ellenben a vörös húst és más, fehérjében és telített zsírban gazdag ételeket ajánlott a friss zöldségekkel és gyümölcsökkel hasonló mértékben fogyasztani. Utóbbi iránymutatással a kardiológusok nem értenek egyet.