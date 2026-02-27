Kalsszikus franciasaláta friss zöldségekből
Hozzávalók
A salátához
-
250 g sárgarépa (meghámozva)
-
200 g zöldborsó
-
100 g burgonya (meghámozva)
-
70 g csemegeuborka
-
100 g alma
A szószhoz
- 2% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 9% Zsír
- 78% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
β-karotin
-
α-karotin
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 21.6 g
Zsír
-
Összesen 76.7 g
-
Telített zsírsav 28 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 12 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
-
Koleszterin 148 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1738.4 g
-
Cink 4 mg
-
Szelén 17 mg
-
Kálcium 397 mg
-
Vas 5 mg
-
Magnézium 145 mg
-
Foszfor 548 mg
-
Nátrium 621 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 101.1 g
-
Cukor 49 mg
-
Élelmi rost 22 mg
Víz
-
Összesen 689 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 2247 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 117 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 86 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 8 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 204 micro
-
Kolin: 139 mg
-
Retinol - A vitamin: 303 micro
-
α-karotin 7778 micro
-
β-karotin 19425 micro
-
β-crypt 15 micro
-
Likopin 2 micro
-
Lut-zea 5579 micro
Elkészítés
A salátához
- A répát és a burgonyát pucoljuk meg, majd vágjuk 1x1 cm-es kockákra. Miután felvágtuk, főzzük meg őket, a borsót is, külön-külön sós vízben. Ne főzzük túl a zöldségeket, a cél, hogy szépen megtartsák a formájukat. Miután megpuhultak, szűrjük le őket és öntsük jeges vízbe, majd csepegtessük le őket.
- Az almát hámozuk meg, majd vágjuk azt is apró kockákra a csemegeuborkával együtt.
A szószhoz
- A szósz hozzávalóit alaposan keverjük össze egy mély edényben, majd adjuk hozzá a felkockázott alapanyagokat is. Jól keverjük össze, ügyelve arra, hogy ne törjük meg a zöldségeket.
- Akár azonnal is fogyaszthatjuk, de jól áll neki, ha pár órát hagyjuk pihenni a hütőben.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
A franciasaláta egy klasszikus retró köret, ami nélkül nincs se húsvét, se karácsony, se névnap és szülinap sem. Ha egy kicsivel több időt fordítunk rá és friss zöldségekből készítjük el a végeredmény sokkal üdébb, intenzívebb izű lesz a gyorsfagyasztott változatánál.