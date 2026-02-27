r
Kalsszikus franciasaláta friss zöldségekből

Fekete Melinda
Kalsszikus franciasaláta friss zöldségekből
adag
Idő
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A salátához

A szószhoz

286
Kalória
5.4g
Fehérje
25.3g
Szénhidrát
19.2g
Zsír
172.3g
Víz
36.9g
Koleszterin
5.4g
Élelmi rost
12.4g
Cukor
  • 2% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 9% Zsír

A salátához

A szószhoz

Összesen 286 kcal
  • 2% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 9% Zsír

A salátához

A szószhoz

Összesen 1139 kcal
  • 2% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 9% Zsír

A salátához

A szószhoz

Összesen 113 kcal
  • 2% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 9% Zsír
  • 78% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • β-karotin
  • α-karotin
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    5.4 g

Zsír

  • Összesen
    19.2 g
  • Telített zsírsav
    7 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    37 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    434.6 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    4 mg
  • Kálcium
    99 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    36 mg
  • Foszfor
    137 mg
  • Nátrium
    155 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    25.3 g
  • Cukor
    12 mg
  • Élelmi rost
    5 mg

Víz

  • Összesen
    172.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    562 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    29 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    22 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    51 micro
  • Kolin:
    35 mg
  • Retinol - A vitamin:
    76 micro
  • α-karotin
    1945 micro
  • β-karotin
    4856 micro
  • β-crypt
    4 micro
  • Likopin
    1 micro
  • Lut-zea
    1395 micro
Fehérje

  • Összesen
    21.6 g

Zsír

  • Összesen
    76.7 g
  • Telített zsírsav
    28 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    12 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    148 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1738.4 g
  • Cink
    4 mg
  • Szelén
    17 mg
  • Kálcium
    397 mg
  • Vas
    5 mg
  • Magnézium
    145 mg
  • Foszfor
    548 mg
  • Nátrium
    621 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    101.1 g
  • Cukor
    49 mg
  • Élelmi rost
    22 mg

Víz

  • Összesen
    689 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    2247 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    117 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    86 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    8 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    204 micro
  • Kolin:
    139 mg
  • Retinol - A vitamin:
    303 micro
  • α-karotin
    7778 micro
  • β-karotin
    19425 micro
  • β-crypt
    15 micro
  • Likopin
    2 micro
  • Lut-zea
    5579 micro
Fehérje

  • Összesen
    2.1 g

Zsír

  • Összesen
    7.4 g
  • Telített zsírsav
    3 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    14 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    167.3 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    2 mg
  • Kálcium
    38 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    14 mg
  • Foszfor
    53 mg
  • Nátrium
    60 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    9.7 g
  • Cukor
    5 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    66.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    216 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    11 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    8 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    20 micro
  • Kolin:
    13 mg
  • Retinol - A vitamin:
    29 micro
  • α-karotin
    749 micro
  • β-karotin
    1870 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    537 micro
Elkészítés

A salátához

  1. A répát és a burgonyát pucoljuk meg, majd vágjuk 1x1 cm-es kockákra. Miután felvágtuk, főzzük meg őket, a borsót is, külön-külön sós vízben. Ne főzzük túl a zöldségeket, a cél, hogy szépen megtartsák a formájukat. Miután megpuhultak, szűrjük le őket és öntsük jeges vízbe, majd csepegtessük le őket.
  2. Az almát hámozuk meg, majd vágjuk azt is apró kockákra a csemegeuborkával együtt.

A szószhoz

  1. A szósz hozzávalóit alaposan keverjük össze egy mély edényben, majd adjuk hozzá a felkockázott alapanyagokat is. Jól keverjük össze, ügyelve arra, hogy ne törjük meg a zöldségeket.
  2. Akár azonnal is fogyaszthatjuk, de jól áll neki, ha pár órát hagyjuk pihenni a hütőben.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 20 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

A franciasaláta egy klasszikus retró köret, ami nélkül nincs se húsvét, se karácsony, se névnap és szülinap sem. Ha egy kicsivel több időt fordítunk rá és friss zöldségekből készítjük el a végeredmény sokkal üdébb, intenzívebb izű lesz a gyorsfagyasztott változatánál.

Címlapról ajánljuk

